Incendies : la Drôme et les Pyrénées-Orientales en proie aux flammes, le point sur les feux

Deux principaux incendies font toujours des ravages ce vendredi : dans la Drôme avec 3 700 hectares parcourus et dans les Pyrénées-Orientales où trois nouveaux feux se sont déclarés. L'impressionnant incendie de Trévillach, lui, n'est toujours pas fixé.

L'essentiel :

a situation du feu de Trévillach qui a parcouru près de 5 000 hectares "s'améliore de jour en jour". Les conditions météorologiques, entre chaleur, vent et sécheresse de l'air, restent toutefois "difficiles", a précisé Pierre Regnault de La Mothe lors d'un point presse, et le feu n'est toujours pas fixé. T

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10:11 - 11 535 hectares partis en fumée depuis début juin Selon les données recueillies par le Système européen d'information sur les incendies de forêt, 11 535 hectares sont partis en fumée depuis début le début du mois de juin 2026. Pendant la première semaine du mois de juillet, 9 921 hectares ont brûlé. À titre de comparaison, sur la même période l'année dernière, 3 587 hectares avaient été détruits, soit près de trois fois moins. Pour trouver une première semaine de juillet plus destructrice, il est nécessaire de remonter à 2022 et aux feux historiques qui avaient touché la Gironde avec l'incendie de Landiras : troisième plus grand de l'histoire récente en France.

09:58 - Le plan Orsec déclenché, vigilance maximale en Haute-Garonne Face à la troisième canicule de l'année, le gouvernement active le "plan Orsec chaleurs extrêmes" sur l'ensemble des départements en vigilance rouge à compter de ce vendredi a fait savoir la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, sur TF1. Ce tout nouveau plan doit permettre de mieux cibler les personnes vulnérables, avec "un meilleur croisement des fichiers" de CCAS et d'ARS par exemple, pour ensuite "ouvrir des centres de rafraîchissement dans lesquels on va pouvoir les mettre à l’abri", explique la ministre. Parmi les personnes vulnérables on compte les personnes âgées, "mais pas uniquement". "On peut parler des sans-abri notamment", a ajouté Maud Bregeon. Dans le même temps, la Haute-Garonne est placée en vigilance rouge pour risque de feux de forêt ce vendredi 10 juillet, une alerte maximale due à la sécheresse et à la canicule. Unique département français à ce niveau de danger, il devrait repasser en orange dès samedi selon Météo-France. Les autorités appellent à une prudence absolue.

09:49 - Dans les Pyrénées-Orientales, 450 pompiers toujours en alerte Dans les Pyrénées-Orientales, la situation du feu de Trévillach qui a parcouru près de 5 000 hectares "s'améliore de jour en jour". Les conditions météorologiques, entre chaleur, vent et sécheresse de l'air, restent toutefois "difficiles", a précisé Pierre Regnault de La Mothe lors d'un point presse, et le feu n'est toujours pas fixé. Trois nouveaux feux se sont déclarés jeudi dans l'agglomération de Perpignan. 90 hectares ont été parcourus par les flammes qui menaçaient encore hier soir plusieurs sites sensibles, dont une aire de gens du voyage et un refuge SPA, qui ont été évacués. Ce vendredi 10 juillet, la situation s'améliore encore un peu plus et des habitants ont pu regagner leur logement. Une décision rendue possible grâce à l'évolution favorable de l'incendie. En revanche, l'ordre d'évacuation est maintenu pour 6 communes. Sur le terrain, près de 450 sapeurs-pompiers sont toujours engagés pour lutter face aux flammes et tenter d'éviter de nouveaux départs de feu ou des reprises dans certaines zones.

09:40 - Dans la Drôme, le feu "va se réactiver au fur et à mesure de la journée" Dans la Drôme, l'incendie qui s'est déclaré il y a une semaine dans une zone montagneuse au-dessus de Die continue de progresser, atteignant 3 700 hectares parcourus ce vendredi 10 juillet 2026. 400 personnes ont été évacuées de manière préventive, dont 350 dans un camping entouré d’une pinède situé au bas du versant du massif de Justin. 570 pompiers sont mobilisés. "Après 10 jours de lutte et de combats acharnés, tous les intervenants restent extrêmement mobilisés pour trouver des résolutions rapides de cet incendie", assure le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Drôme (SDIS 26) Franck Tournier dans un message aux médias. Même si "les conditions nocturnes font que l'incendie perd de sa virulence", le contrôleur général prévient que le feu "va se réactiver au fur et à mesure de la journée avec l'augmentation des températures". Des renforts sont encore attendus aujourd'hui. "Les points chauds sont très nombreux et il faut être très vigilant", conclut Franck Tournier.