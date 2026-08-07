Incendies : le feu a encore progressé dans la Drôme, les pompiers toujours vigilants dans le Var

Le feu dans la Drôme a encore progressé de 30 hectares dans la nuit de jeudi à vendredi alors que l'inquiétude demeure dans le Var où l'incendie est aidé par des conditions météorologiques difficiles pour les pompiers qui luttent aussi contre le vent et la chaleur.

L'essentiel :

Le risque "très élevé" de feux de forêt concerne encore 3 départements en France ce vendredi 7 août selon Météo-France. Bouches du Rhône, Vaucluse et Var sont en niveau rouge. 9 autres départements sont maintenus en vigilance orange : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, l'Ardèche, la Drôme, l'Aveyron, la Corse du Sud et les Alpes-de-Haute-Provence.

concerne encore 3 départements en France ce vendredi 7 août selon Météo-France. Bouches du Rhône, Vaucluse et Var sont en niveau rouge. 9 autres départements sont maintenus en vigilance orange : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, l'Ardèche, la Drôme, l'Aveyron, la Corse du Sud et les Alpes-de-Haute-Provence. Dans la Drôme , si l'incendie déclaré jeudi aux abords de la commune de Saint-Jean-en-Royans, près de Die, a été fixé, celui voisin de Bellegarde-en-Diois, qui a déjà parcouru plus de 200 hectares, a encore ravagé 30 hectares de plus jeudi.

, si l'incendie déclaré jeudi aux abords de la commune de Saint-Jean-en-Royans, près de Die, a été fixé, celui voisin de Bellegarde-en-Diois, qui a déjà parcouru plus de 200 hectares, a encore ravagé 30 hectares de plus jeudi. Dans le Var , le mistral et les conditions météo avec de fortes chaleurs attendues inquiètent. Le feu a déjà ravagé environ 1850 hectares dans le secteur du Gros Bessillon. La piste criminelle concernant la reprise du feu vendredi dernier est étudiée.

, le mistral et les conditions météo avec de fortes chaleurs attendues inquiètent. Le feu a déjà ravagé environ 1850 hectares dans le secteur du Gros Bessillon. La piste criminelle concernant la reprise du feu vendredi dernier est étudiée. Le Premier ministre Sébastien Lecornu se rendra en Gironde le lundi 17 août, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, pour lancer la phase de reconstruction après les incendies ravageurs qui ont touché le département. L'alerte a été levée et les habitants ont pu peu à peu rentrer chez eux cette semaine.

En direct

09:53 - Dans l'Aude, l'incendie a été fixé jeudi soir Dans l'Aude, l'incendie provoqué par un accident de la route, qui a parcouru une centaine d'hectares dans le massif des Corbières près de Narbonne jeudi, est désormais fixé, selon un point de situation de la préfecture établi à 23 heures jeudi soir. 09:45 - Incendie dans la Drôme : le feu aidé par le relief Lors d'un point presse, le lieutenant-colonel Nicolas Heritier a détaillé la situation à l'est, sur la commune de Beaumont-en-Diois et aux abords du rocher de la Guille Barbette, où de nombreux points actifs subsistent. Il a expliqué que la progression du feu était localement favorisée par le transport de matériaux dans un relief particulièrement escarpé. La stratégie repose sur la mise en œuvre de barrières retardantes par des avions Dash 8, l'emploi de feux tactiques et la mise en place de dispositifs de grande longueur pour contenir la progression du sinistre. Des renforts sollicités durant la nuit étaient en transit ou en cours d'arbitrage, précisait le lieutenant-colonel ce vendredi matin. 09:41 - Var : des contrôles renforcés Selon la préfecture du Var, les forces de l'ordre ont effectué 500 nouveaux contrôles pour faire respecter l'arrêté préfectoral interdisant le transport de bidons de carburant et d'allume-gaz jusqu'au samedi 8 août au matin. Trois axes routiers (RD 22, RD 45 et RD 562) ont été fermés, avec des déviations mises en place. Les enquêtes sur les départs de feu volontaires se poursuivent, et le préfet appelle chacun à respecter les interdictions d'accès aux massifs. 09:31 - Incendie dans le Var : le point sur la situation ce vendredi matin Malgré la chaleur caniculaire et le retour du Mistral, les sapeurs-pompiers ont maintenu leurs positions sur l'incendie du Gros Bessillon jeudi 6 oaût. Plusieurs réactivations se sont produites durant la journée, notamment au Vallon Sourn et à Brignoles, mais les 850 pompiers, appuyés par des hélicoptères bombardiers d'eau, en sont rapidement venus à bout selon la préfecture du Var. Toutefois, ce vendredi, alors que le feu a gagné 30 hectares de plus en fin de journée jeudi, ne nouvelle journée difficile est attendue, avec des conditions météorologiques similaires. Les moyens au sol et aériens pourront monter en puissance si nécessaire, avec notamment l'appui de deux Canadair basés à Hyères et d'un avion Dash, en plus des hélicoptères. 09:28 - Incendie dans la Drôme : les moyens mobilisés ce vendredi Les moyens terrestres et aériens restent pleinement mobilisés dans la Drôme, précise la préfecture. 330 sapeurs-pompiers sont engagés et trois hélicoptères, dont un appareil lourd venu d'Avignon. Les pompiers tentent de traiter l'ensemble du contour de l'incendie grâce à une lance en eau continue. 09:17 - Incendie dans la Drôme : que sait-on de la situation ce vendredi matin ? L'incendie dans le massif du Claps, près de Bellegarde-en-Diois, a progressé de 30 hectares durant la nuit, portant à 270 hectares la surface totale parcourue depuis lundi, selon la préfecture. La situation demeure stable sur le secteur gauche (à l'ouest), tandis que l'activité reste soutenue sur le secteur droit (à l'est), entre la piste de Saint-Dizier et le col de Fond Sauvage, assure la préfecture dans un communiqué.

En savoir plus :

Depuis le début du mois de juillet, des alertes oranges et rouge pour les feux de forêt sont activées dans différents départements. Le danger s’est renforcé avec les canicules à répétition, la sécheresse des sols et de la végétation, une faible humidité de l'air et les phénomènes venteux. avec le vent. Plusieurs incendies se sont déclarés dans la moitié sud, notamment le mégafeux de Gironde, mais aussi dans des zones inhabituelles comme à Fontainebleau en Ile-de-France ou près de Dijon en Bourgogne.

La saison estivale, également saison des feux, a déjà était dévastatrice avec plus de 117 000 hectares brûlés depuis le début de l'année 2026. Saison qui est "loin d'être terminée" a rappelé le gouvernement le 30 juillet. Les autorités appellent à la vigilance alors 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Selon une information de BFMTV, 375 personnes, dont 142 mineurs, ont été interpellées en lien avec les incendies. Parmi elles, 36 personnes ont été incarcérées, soit après une condamnation à de la prison ferme avec mandat de dépôt, soit dans l’attente de leur procès. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.