Incendies : le feu "fixé" dans les Landes et une visite sous tension de Lecornu en Gironde
L'incendie de Luglon est toujours en cours dans les Landes, mais il est désormais fixé après avoir brulé 1 700 hectares. En Gironde, le mégafeu est maîtrisé depuis plusieurs semaines, mais Sébastien Lecornu se rend sur place pour faire des annonces sur la reconstruction du territoire.
L'ESSENTIEL
- L'incendie de Luglon, dans les Landes, est fixé a annoncé la préfecture ce lundi 17 août. Le feu qui a ravagé près de 1 700 hectares ne progresse plus et 250 des 650 personnes évacuées peuvent rentrer chez elles dès 10 heures.
- L'incendie de Monthermé, dans les Ardennes, reste actif, mais la situation évolue plus favorablement depuis dimanche après de violentes reprises maîtrisées par les pompiers. Poussées par les vents, d'épaisses fumées se propagent toutefois jusqu'en Lorraine, incitant les autorités à recommander la fermeture des fenêtres et à mettre en garde contre une dégradation temporaire de la qualité de l'air.
- Sébastien Lecornu se rend en Gironde ce lundi, un mois après le début du mégafeu qui a brûlé 42 000 hectares. Il doit rencontrer les élus et acteurs économiques du territoire et "annoncer des mesures" liées à la mission de "reconstruction et adaptation des territoires" sinistrés.
- Emmanuel Macron, lui, va échanger avec les maires des communes du Var sinistrées par l'incendie du Gros Bessillon et avec les sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés. La rencontre est prévue vers 17h40.
- 11 départements sont en vigilance face au risque élevé de feux de forêts ce lundi. Les Bouches-du-Rhône et le Var sont en alerte rouge, tandis que les autres sont en alerte orange : l'Ardèche, l'Aude, la Haute-Corse, la Drôme, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, la Seine-et-Marne et l'Essonne.
11:24 - La rentrée scolaire "ne sera pas un retour à la normale"
Après l'incendie en Gironde, "l'enjeu est de redonner des perspectives dans les communes évacuées", a souligné le Premier ministre avant de présider une réunion sur les réponses à apporter après le feu. Il a notamment évoqué la rentrée scolaire qui "va sonner comme le début d'un retour à la normale, qui ne sera pas un retour à la normale pour les personnes concernées". Les participants à la réunion vont réfléchir au déroulé de cette rentrée prévue dans plus de deux semaines.
11:02 - Le gouvernement assure n'avoir "strictement rien à cacher" sur la gestion des incendies
Sébastien Lecornu s'est exprimé dans un propos liminaire avant une réunion sur les mesures, aides et reconstructions nécessaires après les incendies en Gironde. Depuis Mérignac, il a assuré n'avoir "strictement rien à cacher sur le déroulé des opérations de protection incendies de ces dernières semaines. Ça vaut pour les Landes, pour la Gironde", en réponse aux critiques sur la gestion des feux. Les choix tactiques faits lors de l'incendie en Gironde "ne sont pas des choix décidés depuis Paris. Pour être honnête, la plupart des choix des premières heures n'ont pas non plus été décidés depuis Bordeaux. On est véritablement sur une approche tactique très déconcentrée de la prise de décision", a ajouté Sébastien Lecornu. Toujours au sujet des critiques faites sur la gestion des feux, le Premier ministre a dénoncé des "dérives complotistes" en référence à des commentaires selon lesquels la protection du Cap Ferret aurait été privilégiée à celles d'autres communes.
10:53 - Le Premier ministre doit s'exprimer vers 13 heures
Après s'être rendu au Porge sous les huées des habitants, Sébastien Lecornu est arrivé à Mérignac pour rencontrer d'autres acteurs du territoire sinistré. Le Premier ministre n'a pas encore pris la parole, mais doit tenir une conférence de presse vers 13 heures.
10:40 - Lecornu quitte Le Porge après avoir parlé avec seulement quatre habitants
Sébastien Lecornu s'est entretenu avec quatre habitants du Porge à l'abri des caméras et ne devrait pas aller à la rencontre de ceux s'étant rendus devant la mairie ce lundi. Un "irrespect" dénoncé par une habitante du Porge au micro de BFMTV : "On n'attendait rien de lui, mais il aurait pu au moins avoir le respect de venir nous saluer. Il y a une grosse partie du village qui s'est déplacée, d'abord à la mairie puis ici. Et il s'en va en catimini, il n'assume pas. Il nous faut des réponses, il nous les doit."
D'après la fondatrice du collectif citoyen, le Premier ministre s'est entretenu avec quatre membres du collectif, "un sylviculteur, un professionnel qui est notre pharmacien, une personne sinistrée" et une quatrième personne non identifiée. La meneuse du mouvement dit ne pas avoir eu d'écho des échanges. Les habitants du Porge attendent des aides significatives pour indemniser les propriétaires des habitations brûlées et reconstruire la forêt.
10:20 - Le collectif d'habitant va déposer plainte et attend "de la transparence" et une "justice"
La fondatrice du collectif d'habitants du Porge Plainte-collective-incendie a fait savoir qu'une "plainte va être déposée" par l'avocat représentant le groupe d'habitants. "On attend des actions. Le collectif veut la vérité, savoir ce qu'il s'est réellement passé au niveau de la gestion du feu. On veut un Retex (retour d'expérience, NDLR) le plus transparent possible, avec des actions qui seront mises en place pour ne pas que cela se reproduise." Et la Girondine d'ajouter : "On attend de la transparence, une justice et de la reconstruction".
09:49 - Les maires de Gironde attendent des mesures concrètes de l'Etat après les incendies
Les communes touchées par l'incendie en Gironde attendent des mesures de la part du gouvernement. Le maire de Saumos, Didier Chautard, "attend évidemment des aides", mais souhaite "surtout être entendu". L'édile estime que les promesses faites en 2022 après les précédents incendies dans la région "n'ont pas été suivies" et redoute que le scénario se répète, mais rappelle "qu'on ne peut pas faire sans l'État et qu'on aura besoin d'aides de l'État pour arriver à reconstruire".
D'autres maires attendent aussi des aides comme celui de Lège-Cap Ferret, Philippe de Gonneville. "L'urgence absolue, c'est de trouver des solutions immédiates pour celles et ceux qui ont tout perdu, surtout sur le plan psychologique et médical, il faut les accompagner", a déclaré ce dernier sur RTL. Il appelle aussi à aider "les entreprises" puis à "repenser la forêt et le lien qui nous lie avec cette forêt".
09:30 - "C'est énormément de déception" : les habitants du Porge en colère
Si Sébastien Lecornu doit s'entretenir avec un collectif d'habitants, il n'est pas allé à la rencontre des personnes présentes devant la mairie à son arrivée. Une distance qui accroit la colère de certains habitants : "On n'attendait pas grand-chose, mais là effectivement on n'attend plus rien. C'est énormément de déception. On avait seulement des questions, qui resteront une fois de plus sans réponse. On n'a pas été respecté, et on ne l'est pas encore", a réagi l'un d'eux au micro de BFMTV.
09:17 - Une rencontre tendue entre Lecornu, les habitants du Porge et les pompiers ?
Sébastien Lecornu doit rencontrer des membres d'un collectif d'habitants et des pompiers ce lundi au Porge. La visite s'annonce tendue alors que les habitants ont déjà hué le Premier ministre, dénoncé une gestion "honteuse" et pointé l'inaction du gouvernement en installant une chaise vide avec une feuille sur laquelle est écrit "Le gouvernement est sa clique ?". Les échanges avec les pompiers pourraient aussi être mouvementés puisque les représentant syndicaux de la profession ont appelé à une mobilisation nationale fin septembre. Sébastien Lecornu s'entretient pour l'heure avec le maire du Porge.
09:06 - Lecornu copieusement hué à son arrivée au Porge en Gironde
Sébastien Lecornu entame sa visite en Gironde et s'est d'abord rendu au Porge, la commune la plus sinistrée par le mégafeu où de nombreuses habitations ont brûlé. Il a été accueilli par les huées des habitants qui se sont rassemblés en nombre devant la mairie et avaient prévu, pour certains, de recevoir le Premier ministre dans le silence. Certains sont venus en noir pour exprimer la gravité de la situation. "Bravo ! Minable !" peut-on entendre dans les huées entre d'autres remarques sarcastiques rapporté BFMTV. "Je n'attends rien du tout de lui. Rien", expliquait un habitant au média avant l'arrivé de Sébastien Lecornu.
08:59 - L'incendie "fixé" dans les Landes, la fin de certaines évacuations annoncée
L'incendie dans les Landes est fixé après une évolution "très favorable" du feu cette nuit, a annoncé la secrétaire générale de la préfecture des Landes Stéphanie Monteuil, ce lundi matin : "Le feu n'a pas progressé, on peut donc dire ce matin qu'il est fixé." Cette amélioration permet le retour à domicile de plusieurs évacués : "250 habitants évacués vont pouvoir rentrer chez eux dès 10h, près de 300 sont encore évacués".
Depuis le début du mois de juillet, des alertes oranges et rouge pour les feux de forêt sont activées dans différents départements. Le danger s’est renforcé avec les canicules à répétition, la sécheresse des sols et de la végétation, une faible humidité de l'air et les phénomènes venteux. avec le vent. Plusieurs incendies se sont déclarés dans la moitié sud, notamment le mégafeux de Gironde, mais aussi dans des zones inhabituelles comme à Fontainebleau en Ile-de-France ou près de Dijon en Bourgogne.
La saison estivale, également saison des feux, a déjà était dévastatrice avec plus de 117 000 hectares brûlés depuis le début de l'année 2026. Saison qui est "loin d'être terminée" a rappelé le gouvernement le 30 juillet. Les autorités appellent à la vigilance alors 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Selon une information de BFMTV, 375 personnes, dont 142 mineurs, ont été interpellées en lien avec les incendies. Parmi elles, 36 personnes ont été incarcérées, soit après une condamnation à de la prison ferme avec mandat de dépôt, soit dans l’attente de leur procès. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.