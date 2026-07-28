DIRECT. Incendies : évacuation à Lacanau, le feu "stabilisé" risque de progresser à nouveau en Gironde

L'incendie est "stabilisé", mais n'est pas fixé en Gironde. Les pompiers redoutent même une nouvelle progression du feu sous l'effet du retour de la chaleur et du changement de sens du vent ce mardi 28 juillet. De nouvelles évacuations ont été ordonnées

L'essentiel :

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10:47 - Le déploiement de l'A400M sur l'incendie en Gironde "sert surtout à cacher les difficultés" Après la mobilisations de plusieurs moyens aériens sur l'incendie en Gironde, le gouvernement a communiqué sur le déploiement de l'A400M. Cet avion de transport militaire était encore en train de faire des essais pour des interventions sur les incendies et a été mobilisé plus tôt que prévu le samedi 25 juillet et l'est quotidiennement depuis avec deux ou trois passages sur la journée de lundi. A chaque largage, ce sont 20 000 litres de produits retardant qui sont répandus par l'A400M, mais ces largages sont limités et espacés puisque l'avion doit être rechargé sur la base d'Istres dans le Bouches-du-Rhône où il est stationné, soit à une heure de vol de l'incendie en Gironde, et qu'il faut plusieurs heures pour le recharger entre chaque largage. Ces limites qui font que l'A400M est surtout utilisé pour la prévention et le largage de retardant sur les zones situées en lisière des incendies et non sur l'incendie. Le recours à cet avion est "un moyen, un peu médiatique, de lutter contre le feu, que les pouvoirs publics ont engagé pour montrer qu’on apporte une réponse, mais qui sert surtout à cacher les difficultés", estime Mickaël Biberon, porte-parole de l’Unsa-Pompiers, auprès du Parisien.

10:23 - Les personnes évacuées ne sont pas autorisées à rejoindre leur domicile rappellent les pompiers Les pompiers rappellent aux personnes évacuées qu'elles ne sont pas autorisées à rejoindre leur domicile. Le feu est stabilisé, mais "en aucun cas il n'est fixé, il est encore moins éteint", déclare Mathieu Jomain, du Sdis 33, auprès de Franceinfo. "La présence ne serait-ce que de fumées conditionne de ne pas revenir à son domicile. Il s'agit [aussi] de conserver un espace de travail large dépourvu d'automobilistes" pour les 2 700 pompiers déployés sur le terrain, continue le pompier.

10:07 - Les campings et villages vacances de Lacanau évacués Un message FR-Alert de la préfecture de Gironde a été envoyé aux résidents des campings, des villages vacances et du port de plaisance de Lacanau pour leur demander "d'évacuer dès à présent". "En raison des conditions météorologiques (canicule) et pour faciliter les opérations de secours, la préfète a ordonné l'évacuation préventive des campings de Lacanau", a confirmé la ville de Lacanau sur Facebook. La municipalité précise que pour l'heure "l'évacuation du reste de la population n'est pas envisagée".

10:02 - Un changement de stratégie dans le positionnement des pompiers avec la dégradation des conditions météo Les pompiers surveillent particulièrement trois secteurs de l'incendie : un au Sud, un à l'Ouest et un à l'Est. Le changement des conditions météorologiques ce mardi avec une hausse des températures, une baisse de l'hygrométrie et un changement du sens du vent, pousse les pompiers à adapter leur stratégie de lutte contre le feu. "On avait mis en place un dispositif par rapport à la direction du vent et il va falloir qu'on repositionne certains moyens" a expliqué le capitaine Wilfried Schneider, porte-parole du Sdis 33, sur Franceinfo. Les soldats du feu vont être "particulièrement vigilants" sur le front Sud et celui de la presqu'île "parce que le massif forestier y est moins accessible". "On anticipe le pré-positionnement des moyens pour éviter toute reprise", ajoute le pompier soulignant la superficie du feu. "Il faut qu'on anticipe et qu'on soit au plus proche de là où on redoute l'activité la plus prégnante.

09:48 - Le feu en Gironde n'a pas progressé en direction de Bordeaux Après la sixième nuit de lutte contre l'incendie en Gironde, les pompiers ont réussi à "stabiliser une situation qui évolue encore" et n'ont "globalement pas eu de reprises de feu significatives" a indiqué le capitaine Wilfired Schneider, porte-parole du Sdis de Gironde sur Franceinfo. "Le feu progresse beaucoup moins vite et de manière moins significative que les jours précédents" a-t-il fait savoir précisent que sur le "secteur Est en direction de Saint Jean d'Illac", "le feu n'a pas gagné de distance par rapport à la métropole" de Bordeaux.

09:32 - 3,5 millions de masques FFP2 livrés d'ici mercredi En raison de la présence de fumée et de la pollution de l'air aux particules fines, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine indique que des centaines de milliers de masques FFP2 ont été livrés dans les pharmacies de Gironde et des Landes. "Afin de garantir une distribution adaptée aux besoins de protection de ces populations, 2 millions de masques issus du stock de l'Etat ont déjà été livrés aux pharmacies, en sus de leurs propres stocks en Gironde et des Landes. 1 million de masques supplémentaires le seront dans la journée du 28 juillet", indique l'agence de santé dans un communiqué précisant que "de nouveaux approvisionnements sont également prévus ces prochains jours" pour assurer la livraison de "3,5 millions de masques FFP2" d'ici mercredi.

09:21 - La pollution de l'air aux particules fines confirmée en Gironde et d'autres départements "Du fait des fumées engendrées par les incendies dans les Landes et en Gironde, la qualité de l’air de la région Nouvelle-Aquitaine est dégradée", rappelle l'Agence régionale de Santé dans un communiqué ce mardi. "Selon l’ATMO, les seuils d’alerte aux particules fines ont été dépassés hier dans 3 départements (Gironde, Landes et Lot-et-Garonne) et cette alerte sera probablement maintenue aujourd’hui pour la Gironde et les Landes", ajoute l'agence. Mais aucune trace de monoxyde d'azote n'a été trouvée dans les mesures, de nouveaux tests doivent être réalisés.

08:54 - 103 kilomètres de coupures tactiques et de nouvelles coupes à venir "Les travaux de coupures tactiques réalisées par le génie militaire et la DFCI ont repris à 6h30", a annoncé la préfecture de Gironde a plusieurs médias ce mardi matin. Déjà 103 kilomètres de coupures tactiques ont été réalisés "afin de créer les verrous nécessaires à la non-propagation du feu", explique la même source. Ces coupures tactiques correspondent à des tranchées ou à la mise à nu de parcelles de forêt pour priver l'incendie de matière combustible.

08:47 - Des hommages rendus au pompier volontaire mort dans les Bouches-du-Rhône "L'ensemble des personnels du ministère de l'Intérieur rend hommage au caporal Laurent Manson", écrit le ministère de l'Intérieur sur X ce matin après l'annonce de la mort de ce sapeur-pompier volontaire décédé dans les Bouches-du-Rhône. Le ministère "s'associe à la peine de sa famille et ses proches". Le porte-parole de Fédération nationale des sapeurs-pompiers, Eric Brocardi, "salue" la mémoire du pompier et rappelle qu'il s'agit du quatrième depuis le début de la saison des feux de forêt : "C'est beaucoup trop".

08:40 - "Trop tôt" pour être optimiste sur la fin de l'incendie en Gironde Mathieu Lefèvre, le ministre délégué chargé de la Transition écologique, explique sur Franceinfo qu'il est "beaucoup trop tôt" pour envisager la fin de la crise en Gironde et la fin de l'incendie. "Les températures seront moins favorables aujourd'hui" a-t-il rappelé, semblant craindre une complication de la lutter contre le feu.

08:32 - Un pompier décédé dans les Bouches-du-Rhône, quatre blessés dans le Var Un pompier volontaire est décédé lundi "dans l'exercice de ses fonctions" dans les Bouches-du-Rhône a annoncé le Sdis 13. Il s'agit du caporal Laurent Masson, 38 ans, qui a perdu la vie dans une sortie de route du camion-citerne qu'il conduisait pour "effectuer le ravitaillement en carburant du CCF 4.000". Quatre autres pompiers ont été blessés dans un autre accident de la route dans le Var. Ces soldats du feu se trouvaient à l'intérieur ont rapidement été transportés vers les hôpitaux de Toulon et de Brignoles. "Les premiers examens médicaux ont confirmé le caractère léger de leurs blessures", a fait savoir la préfecture du Var.

08:26 - Des reprises de feu "circonscrites" dans l'incendie de Pontevès dans le Var Dans le Var, plusieurs "réactivations de feu" se sont produites à Barjols et à Correns dans la soirée et la nuit de lundi à mardi, mais toutes ont pu être circonscrites. Le feu n'est toujours pas fixé, mais la surface brûlée reste établie à 4 500 hectares. Les pompiers espèrent une amélioration de la situation au profit de conditions météorologiques plus favorables.

08:17 - L'objectif est de "fixer les lisières" du feu en Gironde ce mardi Le changement des conditions météorologiques est à l'origine des quelques "réactivations" du feu observées cette nuit. La journée s'annonce complexe pour les pompiers qui agissent, entre autres, sur une "zone qui doit être verrouillée et qui permettrait de contenir le feu et qu'il ne passe pas l'A63", explique Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, sur BFMTV : "Nous allons continuer de pilonner ce feu malgré les hausses de températures annoncées", L'objectif des pompiers est de "fixer les lisières du feu" ce mardi a fait savoir le lieutenant-colonel Oliver Cravata, commandant de secteur du Sdis de Gironde. Cela implique de traiter les "130 km" du périmètre du feu.

08:10 - L'incendie en Gironde renforcer et attiser par les conditions météo défavorables ? Si l'incendie en Gironde est "stabilisé" pour l'heure, la journée s'annonce décisive pour les pompiers. Les conditions météo favorables de la veille se dégradent ce mardi avec le retour de la chaleur annoncé par Météo-France. L'agence prévoit une hausse des températures jusqu'à 35°C dans le Sud-Ouest, laquelle s'accompagne d'une importante baisse de l'hygrométrie (taux d'humidité dans l'air). Si le vent ne gagne pas beaucoup en puissance, il doit changer de sens au cours de la journée et risque également d'attiser le feu.