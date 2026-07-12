Incendies : les feux dans la Drôme, le Var et les Pyrénées-Orientales fixés, la Haute-Garonne en risque "très élevé"

Dans les Pyrénées-Orientales, le Var et la Drôme, les principaux feux sont désormais fixés ou maîtrisés après plusieurs jours de lutte. La vigilance reste toutefois forte ce dimanche, avec 70 départements en risque élevé selon la météo des forêts, et la Haute-Garonne classée en danger "très élevé".

L'essentiel :

La météo des forêts place 70 départements en niveau élevé dimanche, tandis que la Haute-Garonne est le seul département classé en danger "très élevé", le niveau maximal. Cette vigilance signifie que "les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales" et que "le risque de feux peut être localement très élevé", précise Météo-France.

place 70 départements en niveau élevé dimanche, tandis que la Haute-Garonne est le seul département classé en danger "très élevé", le niveau maximal. Cette vigilance signifie que "les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales" et que "le risque de feux peut être localement très élevé", précise Météo-France. Dans le Var , l’incendie qui s’est déclaré samedi dans un massif boisé à Saint-Raphaël est désormais maîtrisé, selon les pompiers. Le feu a parcouru 4,5 hectares. Près de 100 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention, avec d’importants moyens terrestres et aériens.

, l’incendie qui s’est déclaré samedi dans un massif boisé à Saint-Raphaël est désormais maîtrisé, selon les pompiers. Le feu a parcouru 4,5 hectares. Près de 100 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention, avec d’importants moyens terrestres et aériens. Dans la Drôme , l’incendie de Die a désormais parcouru 4 300 hectares, selon un nouveau point des secours dimanche matin. Après des pluies localisées et une nuit plus calme, "la situation générale devient globalement moins tendue", indique le lieutenant-colonel Nicolas Ribes, commandant des opérations de secours. Le feu peut être considéré comme fixé par endroits, notamment au Martouret, à Ausson, à Montmaur-en-Diois et à Peyrol. La surveillance reste toutefois active, car des reprises de feu dans des zones difficiles d’accès continuent d’inquiéter les sapeurs-pompiers.

, l’incendie de Die a désormais parcouru 4 300 hectares, selon un nouveau point des secours dimanche matin. Après des pluies localisées et une nuit plus calme, "la situation générale devient globalement moins tendue", indique le lieutenant-colonel Nicolas Ribes, commandant des opérations de secours. Le feu peut être considéré comme fixé par endroits, notamment au Martouret, à Ausson, à Montmaur-en-Diois et à Peyrol. La surveillance reste toutefois active, car des reprises de feu dans des zones difficiles d’accès continuent d’inquiéter les sapeurs-pompiers. Dans les Pyrénées-Orientales , l’incendie de Trévillach, qui a parcouru près de 5 000 hectares depuis samedi dernier, est désormais fixé. "Nous sommes donc maîtres du feu", a annoncé samedi soir le commandant des opérations de secours, précisant qu’il était "contenu dans son périmètre". Il s’agit du plus important feu qu’ait connu le département depuis 50 ans. Plusieurs centaines de pompiers restent toutefois mobilisés pour traiter les points chauds et éviter toute reprise. Au plus fort de la crise, 25 communes, soit près de 15 000 habitants et touristes, avaient été évacuées.

, l’incendie de Trévillach, qui a parcouru près de 5 000 hectares depuis samedi dernier, est désormais fixé. "Nous sommes donc maîtres du feu", a annoncé samedi soir le commandant des opérations de secours, précisant qu’il était "contenu dans son périmètre". Il s’agit du plus important feu qu’ait connu le département depuis 50 ans. Plusieurs centaines de pompiers restent toutefois mobilisés pour traiter les points chauds et éviter toute reprise. Au plus fort de la crise, 25 communes, soit près de 15 000 habitants et touristes, avaient été évacuées. Depuis le début de l’été, 32 personnes suspectées d’être à l’origine de départs de feu ont été interpellées dans 22 départements, a annoncé ce samedi Laurent Nunez sur X. "Ces comportements inacceptables qui génèrent des conséquences désastreuses et mobilisent nos sapeurs-pompiers au péril de leurs vies, relèvent désormais de la Justice", a déclaré le ministre de l’Intérieur. Il assure que les autorités poursuivront leur action et "ne laisseront rien passer". Selon les informations de TF1 Info, un tiers sont des mineurs et les deux tiers ont des profils criminels.

32 personnes suspectées d’être à l’origine de départs de feu ont été interpellées dans 22 départements, a annoncé ce samedi Laurent Nunez sur X. "Ces comportements inacceptables qui génèrent des conséquences désastreuses et mobilisent nos sapeurs-pompiers au péril de leurs vies, relèvent désormais de la Justice", a déclaré le ministre de l’Intérieur. Il assure que les autorités poursuivront leur action et "ne laisseront rien passer". Selon les informations de TF1 Info, un tiers sont des mineurs et les deux tiers ont des profils criminels. Depuis le début de l'année, près de 25 000 hectares ont brûlé en France pour un peu plus de 8 000 départs de feu, annonce Julien Marion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ce vendredi. Il s'agit à peu près "du double de ce qui a été mesuré l'année dernière à la même date", a-t-il détaillé en précisant que ce chiffre est "même supérieur à 2022 à la même date". Enfin, face à l'ampleur des feux en France, l'A400M d'Airbus, trois fois plus puissant qu'un Canadair, va être déployé.

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10:48 - Dans les Pyrénées-Orientales, le feu de Trévillach est désormais fixé Une semaine après son déclenchement, l’incendie de Trévillach est désormais fixé. "Nous sommes donc maîtres du feu", a annoncé samedi soir le commandant des opérations de secours, précisant que le feu était "contenu dans son périmètre". Avec près de 5 000 hectares parcourus, il s’agit du plus important incendie dans les Pyrénées-Orientales depuis 50 ans. Plusieurs centaines de pompiers restent mobilisés pour traiter les points chauds et éviter toute reprise, après un sinistre qui a entraîné l’évacuation de 25 communes, soit près de 15 000 habitants et touristes au plus fort de la crise.

En savoir plus :

Depuis plusieurs jours, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Le danger s’est renforcé avec le vent qui souffle fortement et plusieurs incendies se sont déclarés dans le sud de la France. Météo-France signale un contexte de sécheresse des sols, associé à des températures élevées et à une faible humidité. Des conditions très augmentant le risque d'incendie, d'autant plus avec la levée des vents prévue en début de semaine.

Dans de telles conditions et alors que la saison estivale s'annonce particulièrement à risque face aux feux de forêt, le gouvernement appelle les Français à la vigilance soulignant que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.