Incendies : les pompiers toujours à la lutte dans le Pas-de-Calais, 50 départements en risque "élevé" ce jeudi

L'incendie qui ravage le littoral du pas-de-Calais n'est pas maîtrisé ce jeudi 13 août, tandis que 50 départements sont placés en risque "élevé" de feu de forêt. Trois personnes ont perdu la vie mardi 11 août dans l'incendie d'une parcelle agricole qui a touché leur maison, dans Deux-Sèvres. Un nouvel incendie s'est déclenché en Loire-Atlantique, provoquant la destruction de 2,5 hectares.

La France est toujours sous tension face aux incendies. Ce jeudi 13 août, la vigilance monte d'un cran avec de nombreux départements placés en risque "élevé" de feu de forêt. Entre flammes persistantes, drames locaux et une pression toujours plus accentuée sur les secours, le pays traverse une journée particulièrement sous tension face à la menace des flammes, accentuée par un épisode de canicule et de sécheresse historique.

50 départements sont placés en risque "élevé" de feu de forêt

Cinquante départements sont placés en orange pour risque "élevé" de feu de forêt par Météo-France ce jeudi 13 août. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, le Cher, la Corse-du-Sud, les Côtes-d'Armor, les Deux-Sèvres, la Drôme, l'Essonne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Gard, la Haute-Garonne, la Haute-Vienne, les Hauts-de-Seine, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, l'Oise, l'Orne, Paris, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales, la Sarthe, la Seine-et-Marne, la Seine-Maritime, la Seine-Saint-Denis, la Somme, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, l'Yonne et les Yvelines.

Trois personnes décédées dans les Deux-Sèvres

Trois personnes sont décédées mardi 11 août dans l’incendie d’une habitation à Lhoumois, dans les Deux-Sèvres. Selon la gendarmerie, alertée mardi peu après 16 h pour plusieurs départs de feu dans une parcelle agricole voisine, le brasier s'est rapidement propagé à la maison où deux corps sans vie ont été découverts dans la soirée.

Les flammes continuent de ravager le Pas-de-Calais

Les incendies déclarés mercredi après-midi dans la zone dunaire et naturelle du littoral du Pas-de-Calais, sur les communes de Neufchâtel-Hardelot et Dannes, ne sont toujours pas fixés ce jeudi 13 août, selon le Monde. Si le feu n'a pas progressé durant la nuit, la préfecture et le SDIS maintiennent un important dispositif de sécurité avec 230 pompiers mobilisés sur le terrain pour tenter de maîtriser le sinistre, dont la superficie brûlée était estimée la veille à 180 hectares.

Vers une amélioration de la situation sur les autres incendies ?

Sur le front des incendies, la situation s'améliore nettement en Ille-et-Vilaine et dans le Var, selon Franceinfo. Si le feu de Saint-Just (Ille-et-Vilaine) ne progresse plus après avoir parcouru 200 hectares sans faire de dégâts matériels, les secours restent mobilisés sur place. Dans le Var, l'incendie provoqué dans la soirée du mercredi 12 août par la foudre dans le massif de la Guardiole a été déclaré fixé après avoir brûlé 13 hectares, bien que les opérations se poursuivent pour l'éteindre définitivement.

Les syndicats de pompiers reçus par Laurent Nuñez

Reçue ce jeudi 13 août à midi au ministère de l’Intérieur par Laurent Nuñez, l’intersyndicale représentant les neuf organisations de sapeurs-pompiers professionnels a fait part de la colère et de l’épuisement des troupes en pleine saison des feux, indique la Dépêche. Pointant du doigt une dégradation continue de leurs conditions de travail, affectées par des sous-effectifs et du matériel obsolète, les délégués des 44 000 soldats du feu réclament des moyens renforcés et des garanties fermes de la part du gouvernement.

Dernières mises à jour

13:37 - Les syndacats de pompiers reçus par Laurent Nuñez Reçue ce jeudi 13 août à midi au ministère de l’Intérieur par Laurent Nuñez, l’intersyndicale représentant les neuf organisations de sapeurs-pompiers professionnels est venue porter la colère et l’épuisement des troupes en pleine saison des feux de forêt. Dénonçant une dégradation continue de leurs conditions de travail, marquée par des effectifs en sous-nombre et des équipements vieillissants, les représentants des 44 000 soldats du feu professionnels exigent du gouvernement des moyens accrus et des engagements clairs pour répondre à la crise.

En savoir plus :

Depuis le début du mois de juillet, des alertes oranges et rouge pour les feux de forêt sont activées dans différents départements. Le danger s’est renforcé avec les canicules à répétition, la sécheresse des sols et de la végétation, une faible humidité de l'air et les phénomènes venteux. avec le vent. Plusieurs incendies se sont déclarés dans la moitié sud, notamment le mégafeux de Gironde, mais aussi dans des zones inhabituelles comme à Fontainebleau en Ile-de-France ou près de Dijon en Bourgogne.

La saison estivale, également saison des feux, a déjà était dévastatrice avec plus de 117 000 hectares brûlés depuis le début de l'année 2026. Saison qui est "loin d'être terminée" a rappelé le gouvernement le 30 juillet. Les autorités appellent à la vigilance alors 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Selon une information de BFMTV, 375 personnes, dont 142 mineurs, ont été interpellées en lien avec les incendies. Parmi elles, 36 personnes ont été incarcérées, soit après une condamnation à de la prison ferme avec mandat de dépôt, soit dans l’attente de leur procès. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.