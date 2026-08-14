Incendies : plus de 1100 hectares déjà ravagés dans les Landes près de Luglon, 50 départements en risque "élevé" ce vendredi

L'incendie qui ravage le littoral du Pas-de-Calais n'est pas maîtrisé ce vendredi 14 août, tandis qu'un autre s'est déclaré dans les Landes, détruisant au moins 1100 hectares près de Langlon. 50 autres départements sont placés en risque "élevé" de feu de forêt.

La France est toujours sous tension face aux incendies. Ce vendredi 14 août, le combat contre les flammes s'intensifie encore avec un nouveau départ de feu dans les Landes. Les flammes y ont déjà parcouru 1100 hectares et entraîné l’évacuation de 500 habitants. Entre flammes persistantes, drames locaux et une pression toujours plus accentuée sur les secours, le reste du pays traverse, lui-aussi, plusieurs journées face aux flammes. Le pic de canicule et la sécheresse historique n'aident pas les secours.

1100 hectares déjà ravagés dans les Landes, près de Luglon

Un nouvel incendie s'est déclaré dans le sud-ouest de la France, dans le département des Landes. En quelques heures seulement et attisé par des vents changeants, le feu a parcouru 1100 hectares, ce vendredi 14 août. Les autorités ont été contraintes d'évacuer environ 500 habitants vers les communes voisines. Pour combattre les flammes, 280 sapeurs-pompiers et 40 unités feux de forêt étaient engagés cette nuit. Dans les airs, deux Dash, quatre Canadair et deux Air Tractor ont appuyé les opérations avant la tombée la veille au soir. Pour rappel, ils ne peuvent pas voler la nuit à cause du manque de visibilité.

Une cinquantaine de départements placés en risque "élevé" de feu de forêt

Quatre départements sont placés en alerte très élevée, le niveau le plus haut, ce vendredi : la Mayenne, l'Indre, l'Indre-et-Loire et les Deux-Sèvres. Cinquante départements sont placés en orange pour risque "élevé" de feu de forêt par Météo-France. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, le Cher, la Corse-du-Sud, les Côtes-d'Armor, la Drôme, l'Essonne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Gard, la Haute-Garonne, la Haute-Vienne, les Hauts-de-Seine, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Manche, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, l'Oise, l'Orne, Paris, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales, la Sarthe, la Seine-et-Marne, la Seine-Maritime, la Seine-Saint-Denis, la Somme, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, l'Yonne et les Yvelines.

Les syndicats de pompiers reçus par Laurent Nuñez

Reçue ce jeudi 13 août à midi au ministère de l’Intérieur par Laurent Nuñez, l’intersyndicale représentant les neuf organisations de sapeurs-pompiers professionnels a fait part de la colère et de l’épuisement des troupes en pleine saison des feux, indique la Dépêche. Pointant du doigt une dégradation continue de leurs conditions de travail, affectées par des sous-effectifs et du matériel obsolète, les délégués des 44 000 soldats du feu réclament des moyens renforcés et des garanties fermes de la part du gouvernement.

Dernières mises à jour

11:43 - Incendies : dans les Landes, l'accueil des sinistrés se met en place Face aux évacuations causées par les incendies en cours, la commune de Sabres (Landes) a une nouvelle fois fait preuve de solidarité en accueillant environ 70 sinistrés venus de la ville voisine de Luglon au sein de sa salle des fêtes, indique Sud Ouest. Mobilisée dès le matin, une dizaine de bénévoles s'est organisée pour offrir des repas, du réconfort et une présence rassurante aux habitants déplacés, illustrant un fort élan d'entraide locale. 11:17 - Face à la présence de fumée, les municipalités se veulent rassurantes Inquiétées par d'importants dégagements de fumée et de fortes odeurs de brûlé, de nombreuses municipalités du Lot-et-Garonne ont multiplié les messages sur les réseaux sociaux pour rassurer leurs administrés. Des communes telles que Casteljaloux, Casseneuil, Montesquieu ou Espiens ont ainsi tenu à clarifier la situation face aux inquiétudes grandissantes de la population locale, selon Sud Ouest. 10:40 - Sapeurs-pompiers décédés à Mérignac : un mineur de 15 ans mis en examen Un mineur de 15 ans a été mis en examen et placé en centre éducatif fermé dans le cadre de l'enquête sur l'incendie tragique de Mérignac qui avait coûté la vie à deux sapeurs-pompiers le 21 juillet dernier, annonce Libération ce vendredi 14 août. Lors de sa garde à vue, l'adolescent a disculpé son frère aîné de 22 ans, qui a depuis été libéré, tandis que les deux adjudants décédés au combat contre les flammes, Wilfried Schmitter et Anthony Berthôme, viennent d'être cités à l'ordre de la nation à titre posthume pour leur dévouement exceptionnel. 10:34 - Incendies volontaires : 474 personnes dont 183 mineurs interpellés depuis juillet Le ministère de l'Intérieur a fait savoir que 474 personnes, dont 183 mineurs, ont été interpellées depuis le début du mois de juillet pour des départs d'incendies, indique Franceinfo. Ce bilan, arrêté hier soir à 19 heures, englobe aussi bien les actes volontaires que les imprudences à l'origine de feux involontaires sur l'ensemble du territoire. 10:20 - Réouverture de la ligne SNCF Langeac - Langogne suite aux incendies Après avoir été lourdement endommagée par des incendies et de violents orages dans le secteur de Chapeauroux, la ligne ferroviaire entre Langeac (Haute-Loire) et Langogne (Lozère) rouvre intégralement ce vendredi 14 août, indique la Lozère Nouvelle. Pour rétablir le trafic dans cette zone difficile d'accès, une quinzaine d'agents de SNCF Réseau et d'entreprises partenaires ont mené un chantier d'envergure mobilisant trains de travaux et héliportage. Les équipes ont notamment dégagé plus de 50 mètres de coulées de boue, reballasté la voie et posé des grillages de protection héliportés pour stabiliser le versant. 09:59 - Le point sur la situation dans les Landes Selon le préfet des Landes ce vendredi matin, l'incendie qui s'est déclaré jeudi a déjà parcouru 1100 hectares et conduit à l'évacuation de plus de 500 personnes à Sabres. Des évacuations de maisons ont aussi eu lieu à Garein.

En savoir plus :

Depuis le début du mois de juillet, des alertes oranges et rouge pour les feux de forêt sont activées dans différents départements. Le danger s’est renforcé avec les canicules à répétition, la sécheresse des sols et de la végétation, une faible humidité de l'air et les phénomènes venteux. avec le vent. Plusieurs incendies se sont déclarés dans la moitié sud, notamment le mégafeux de Gironde, mais aussi dans des zones inhabituelles comme à Fontainebleau en Ile-de-France ou près de Dijon en Bourgogne.

La saison estivale, également saison des feux, a déjà était dévastatrice avec plus de 117 000 hectares brûlés depuis le début de l'année 2026. Saison qui est "loin d'être terminée" a rappelé le gouvernement le 30 juillet. Les autorités appellent à la vigilance alors 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Selon une information de BFMTV, 375 personnes, dont 142 mineurs, ont été interpellées en lien avec les incendies. Parmi elles, 36 personnes ont été incarcérées, soit après une condamnation à de la prison ferme avec mandat de dépôt, soit dans l’attente de leur procès. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.