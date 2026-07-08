Incendies : un risque de reprise dans les Pyrénées-Orientales ? Toute la France en alerte

L'important incendie des Pyrénées-Orientales est toujours en cours ce mercredi 8 juillet, mais ne semble plus progresser. Sur place, comme partout en France, les pompiers restent vigilants face à des conditions météo très favorables aux feux. Un soldat du feu est mort alors qu'il intervenait en Savoie.

L'essentiel :

La vigilance rouge pour les feux de forêt a été activée dans 7 départements du sud de la France ce mercredi 8 juillet par Météo-France : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et la Drôme. 47 autres départements sont en vigilance orange.

L'incendie le plus important en cours reste celui survenu dans les Pyrénées-Atlantiques où 4 900 hectares ont été parcourus. Le feu ne progresse plus depuis le 7 juillet, mais n'est pas encore fixé et risque de regagner du terrain avec la canicule, la reprise du vent et un niveau d'humidité très bas prévient la préfecture. Environ 800 pompiers restent mobilisés et 26 communes, soit 10 500 personnes, ont été évacuées.

Un sapeur-pompier volontaire de 22 ans est décédé alors qu'il intervenait sur un incendie en Savoie. Le feu, qui s'est déclaré le 24 juin après un orage et a regagné en intensité dimanche est toujours en cours ce mercredi 8 juillet. Il s'est déclaré sur une zone difficile d'accès qui complique l'intervention des pompiers.

Depuis le début de la saison 2026, près de 14 500 hectares ont déjà brûlé, soit près de trois fois plus qu’à la même date l’an dernier, a indiqué le gouvernement. Le bilan fait désormais état d'une victime avec la mort du sapeur-pompier, de 11 blessés légers et d’une cinquantaine de bâtiments endommagés.

En direct

11:58 - Un incendie "contenu" a repris sa progression dans l'Hérault L'incendie de Carlencas-et-Levas, dans l’Hérault, était "contenu" depuis dimanche, après avoir parcouru 275 hectares. Mais le feu a repris sa progression sous l'effet d'un "changement de vent", a déclaré le directeur du Sdis de l'Hérault, le général Eric Florès, à l'AFP. "La situation est compliquée en raison de vents tournants qui doivent encore se renforcer mercredi après-midi". a-t-il ajouté. 11:49 - L'intervention des pompiers sur l'incendie en Savoie est compliqués "par la configuration du terrain" L'incendie qui s'est déclaré sur la commune de Planay, en Savoie, le 24 juin et a regagné en intensité dimanche est toujours en cours. La préfecture a fait savoir dans la nuit que la progression du feu était limitée à 30 hectares, mais survenait un terrain en pente difficile. "Le feu progresse en pente descendante, du fait de la forte déclivité du terrain" ont expliqué les services de l’Etat, évoquant une action des secours "rendue délicate" : "Les interventions au sol sont contrariées par la configuration du terrain. Les moyens aériens présenteraient une efficacité limitée", a détaillé la préfecture. 11:37 - Un pompier volontaire de 22 ans décédé en Savoie Un jeune sapeur-pompier volontaire de 22 ans est décédé lors d'une intervention sur l'incendie en cours en Savoie a annoncé le ministre de l'Intérieur sur X. Le soldat du feu intervenait sur un secteur à fort dénivelé lorsqu'il a été "percuté par un bloc rocheux qui s’est détaché". Il est mort sur le coup, vers 5 heures ce mercredi matin. La préfète de Savoie, Vanina Nicoli, s’est immédiatement rendue "au centre d’incendie et de secours de Bozel pour témoigner de son soutien à l’ensemble des sapeurs-pompiers, toujours engagés sur le feu", selon un communiqué de la préfecture. 11:30 - Le feu ne progresse plus, mais n'est "pas encore fixé" dans les Pyrénées-Orientales L’incendie de Trévillach, dans les Pyrénées-Orientales, se poursuit mais "n’a pas progressé cette nuit". Il "n’est toutefois pas encore fixé" a fait savoir la préfecture des Pyrénées-Orientales sur X. Encore 800 pompiers sont mobilisés pour maîtrisé l'incendie qui a parcouru 4 900 hectares en quarte jours. "La situation reste difficile avec la reprise de la tramontane" prévue ce mercredi, "des températures élevées et un niveau d’humidité très bas", a ajouté la préfecture. La priorité des pompiers est "le traitement des lisières et des points chauds ainsi que le maintien du verrou du massif des Aspres".

En savoir plus :

Depuis plusieurs jours, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Le danger s’est renforcé avec le vent qui souffle fortement et plusieurs incendies se sont déclarés dans le sud de la France. Ce mercredi 8 juillet, sept départements du sud de la France sont placés en vigilance rouge en raison d'un risque "très élevé" de feux de forêt, 47 autres territoires sont en vigilance orange.

Météo-France signale un contexte de sécheresse des sols, associé à des températures élevées et à une faible humidité. Des conditions très augmentant le risque d'incendie, d'autant plus avec la levée des vents prévue en début de semaine. Dans de telles conditions et alors que la saison estivale s'annonce particulièrement à risque face aux feux de forêt, le gouvernement appelle les Français à la vigilance soulignant que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.