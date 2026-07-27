Incendies : une nuit plus calme en Gironde, mais une situation encore difficile... Le point sur les feux en France

L'incendie en Gironde est resté "globalement stable" dans la nuit grâce à une amélioration des conditions météorologiques, mais le feu n'est pas encore maîtrisé et se trouve aux portes de Bordeaux. La situation reste difficile sur les principaux feux en France.

L'essentiel :

7 départements sont en vigilance pour les feux de forêt, lundi 27 juillet. Il s'agit des Pyrénées-Orientales, de l'Aube, de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du Var. Aucun territoire n'est en alerte rouge, c’est-à-dire en risque très élevé.

lundi 27 juillet. Il s'agit des Pyrénées-Orientales, de l'Aube, de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du Var. Aucun territoire n'est en alerte rouge, c’est-à-dire en risque très élevé. En Gironde , le feu n'est toujours pas maîtrisé, mais est resté "globalement stable au cours de la nuit" de dimanche à lundi a fait savoir la préfecture. Si les conditions se sont améliorées dans la nuit, les pompiers restent pleinement mobilisés. L’incendie a ravagé 42 000 hectares et entrainé l'évacuation de 220 000 personnes dans une vingtaine de communes et il n'y aura aucun retour dans les localités évacuées tant que le feu ne sera pas fixé. L'incendie est toujours aux portes de la métropole de Bordeaux, une évacuation n'est pas à l'ordre du jour, selon le maire.

, le feu n'est toujours pas maîtrisé, mais est resté "globalement stable au cours de la nuit" de dimanche à lundi a fait savoir la préfecture. Si les conditions se sont améliorées dans la nuit, les pompiers restent pleinement mobilisés. L’incendie a ravagé 42 000 hectares et entrainé l'évacuation de 220 000 personnes dans une vingtaine de communes et il n'y aura aucun retour dans les localités évacuées tant que le feu ne sera pas fixé. L'incendie est toujours aux portes de la métropole de Bordeaux, une évacuation n'est pas à l'ordre du jour, selon le maire. Du côté des Landes, les pompiers continuent de lutter contre l’incendie parti de Biscarrosse. Selon la préfecture, le feu est "mieux contenu" mais il n'est pas fixé. Le feu a parcouru 3 600 hectares depuis jeudi. Plus de 30 000 personnes ont été évacuées.

les pompiers continuent de lutter contre l’incendie parti de Biscarrosse. Selon la préfecture, le feu est "mieux contenu" mais il n'est pas fixé. Le feu a parcouru 3 600 hectares depuis jeudi. Plus de 30 000 personnes ont été évacuées. Dans le Var , l’incendie de Pontevès a désormais ravagé 4 500 hectares. Le feu "est toujours très actif", a indiqué le préfet du Var ce dimanche.

, l’incendie de Pontevès a désormais ravagé 4 500 hectares. Le feu "est toujours très actif", a indiqué le préfet du Var ce dimanche. Emmanuel Macron présidera une cellule interministérielle de crise sur les feux qui se déroulent actuellement en France, notamment en Gironde, à 10 heures depuis le ministère de l'Intérieur.

En direct

08:30 - L'incendie en Gironde va durer "plusieurs semaines" ou "plusieurs mois" Les forces de secours mobilisées sur l'incendie en Gironde "encaissent" la mobilisation assure le lieutenant-colonnel David Annotel, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, au micro de Franceinfo. "La problématique est de durer dans le temps puisque cet incendie va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'être éteint", prévient le sapeur-pompier. Il rappelle qu'en 2022, il avait fallu attendre le mois d''octobre pour déclarer le feu de Landiras éteint alors que ce dernier s'était déclaré en août. "Pendant de nombreuses semaines et de nombreux mois il faudra continuer à prévoir des relèves qui continueront à venir de toute la France" ajoute le lieutenant-colonnel. 08:15 - Des conditions météorologiques favorables ce lundi en Gironde ? C'est une amélioration des conditions qui a permis aux incendies de Gironde de rester "globalement stable" dans la nuit de dimanche à lundi. Ces conditions un peu plus favorables pourraient se poursuivre ce lundi puisqu'"un ciel très nuageux avec de rares pluies ici et là" est attendu dans le Sud-Ouest et que "le vent faiblit" dans la région selon les prévisions de Météo-France. Une situation qui ne doit cependant pas durer avec le retour d'un canicule attendue dès mardi dans le Sud-Ouest. 08:08 - L'incendie de Gironde a parcouru 42 000 hectares et se trouve à 15 kilomètres de Bordeaxu Le feu en Gironde a parcouru 42 000 hectares et ne semble pas avoir à nouveau progressé durant la nuit. Il reste cependant menaçant et se situe toujours à une quinzaine de kilomètres de la métropole bordelaise a indiqué le maire Thomas Cazenave. 08:03 - Des conditions "qui se sont améliorées" cette nuit en Gironde Les conditions météorologiques ont été légèrement plus favorables dans la nuit en Gironde selon les autorités et les pompiers. "La nuit dernière était surtout une phase d'attente, avec des conditions qui se sont améliorées", a expliqué un adjudant-chef des sapeurs-pompiers mobilisé à Cestas auprès de BFMTV. Un peu de pluie est tombée et le vent s'est calmé. "On a eu des conditions hydrométriques assez favorable", a ajouté le maire de Cestas Jérôme Steffe au micro de la chaîne. 07:58 - L'incendie de Gironde "globalement stable au cours de la nuit" L'incendie en Gironde est resté "globalement stable au cours de la nuit" de dimanche à lundi, a annoncé la préfecture ce matin : "À ce stade, la situation est restée globalement stable au cours de la nuit, sans évolution majeure à signaler. Les forces de sécurité et de secours demeurent pleinement mobilisées et poursuivent leurs missions sur le terrain", a-t-elle écrit. Le feu a parcouru 42 000 hectares selon le dernier bilan communiqué, la même qu'hier en fin de journée.

En savoir plus :

Depuis plusieurs jours, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Le danger s’est renforcé avec le vent qui souffle fortement et plusieurs incendies se sont déclarés dans le sud de la France. Météo-France signale un contexte de sécheresse des sols, associé à des températures élevées et à une faible humidité. Des conditions très augmentant le risque d'incendie, d'autant plus avec la levée des vents prévue en début de semaine.

Dans de telles conditions et alors que la saison estivale s'annonce particulièrement à risque face aux feux de forêt, le gouvernement appelle les Français à la vigilance soulignant que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.