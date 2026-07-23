Incendies en France : 12 000 évacuations en Gironde, Var, Haute-Corse... Une journée à "haut risque"

Un incendie extrêmement virulent progresse entre Saumos et Le Porge près du bassin d'Arcachon en Gironde. Dans le Var, les flammes ont ravagé 2 500 hectares et la reprise du mistral fait craindre le pire aux autorités.

L'essentiel :

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11:29 - L'incendie du Var "reste stable" ce jeudi matin L'incendie du Var "reste stable" ce matin jeudi annonce le préfet du Var, Simon Babre. "Le travail de la nuit de mercredi à jeudi a été de procéder à l'extinction des points chauds", a déclaré le lieutenant Franck Graciano, du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Var. "La situation peut paraître calme mais la journée est a risque puisqu'on attend des températures élevées dans les terres, jusqu'à 45 °C, et surtout un mistral qui va se lever en début d'après-midi avec des rafales à 60km/h", conclut-il. Des propos rapportés par le quotidien Le Parisien.

11:13 - À Lège-Cap-Ferret, 3 nouveaux lieux de vacances évacués La commune de Lège-Cap-Ferret annonce que la préfecture de Gironde a donné l'ordre d'évacuer à titre préventif trois nouveaux lieux sur sa commune : le club vacances VVF, le camping des Embruns et le domaine du Ferret. "Cette décision s’appuie notamment sur le retour d’expérience des feux de 2022 impliquant des établissements de plein air", précise la municipalité.

10:13 - Dans le Var, le feu de Gros-Bessillon n'est "pas encore fixé" La préfecture du Var fait savoir ce matin que le feu de Gros-Bessillon n'est "pas encore fixé". Les personnes évacuées peuvent retourner chez elle "pour constater les éventuels dégâts et engager les démarches nécessaires", relaye le quotidien Le Parisien.

09:49 - Près de Lège Cap-Ferret, "les reprises de feu commencent à arriver" "Les reprises de feu commencent à arriver", a indiqué le lieutenant-colonel Eric Pitault à ICI Gironde, à proximité de Lège Cap-Ferret. "L'objectif est de protéger la commune, actuellement à l'avant du feu", dit-il. Les pompiers craignent notamment que l'incendie "atteigne la presqu'île, zone très touristique". L'objectif ce jeudi matin est de "créer une ligne de front", précisent nos confrères. 700 pompiers sont désormais mobilisés.

08:52 - Le feu est "difficilement compréhensible" à Lège-Cap-Ferret Le sous-préfet Jean-Louis Amat et le maire de Lège-Cap-Ferret Philippe De Gonneville ont tenu un point presse ce matin. Le feu est "difficilement compréhensible", s’étant arrêté un temps cette nuit, étant reparti vers Saumos avant de repartir vers Lège. Depuis 2 heures ce matin, la presqu’île est inaccessible depuis Blagon en venant de Bordeaux, apprend-on. "Il n’est pas envisagé du tout à l’heure actuelle d’évacuation de la presqu’île", dit le maire. "Il s’agit de ne pas d'en rajouter. Les vacanciers qui devaient arriver aujourd’hui pour un séjour sont contraints de patienter", conclut-il.

08:44 - L'A400M déployé contre les feux "fin juillet", annonce le gouvernement La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon assure que l'A400M, actuellement en train d'être adapté afin d'être déployé sur la lutte contre les feux de forêt, "sera en mesure d'être mobilisé dans quelques jours, d'ici fin juillet", au micro de BFMTV. "On a réussi à s'adapter en un temps record", souligne-t-elle. L'A400M sera un renfort de poids : sa capacité d'eau est équivalent à celle de trois Canadair.

08:41 - Le maire du Porge (Gironde) redoute "de nouveaux départs de feu" Si l'incendie n'a fait jusqu'alors edes dégâts forestiers" et "pas de dégâts immobiliers" au Porge, "on attend de voir ce qu'il va se passer avec la levée des vents et des températures", tempère Martial Zaninetti, maire du Porge au micro d'ICI Gironde. Le premier édile craint fortement "de nouveaux départs de feu".

08:35 - Plusieurs routes coupées dans les secteurs Saumos, Le Porge et Lège Cap-Ferret La préfecture de Gironde demande de ne pas se rendre dans les secteurs de Saumos, Le Porge et Lège Cap-Ferret, sauf nécessité absolue ou obligation professionnelle. Plusieurs routes sont d'ores et déjà fermées à la circulation : la D106E5, la D105E3, la D5E4, la 107, la D3. La D106 est déconseillée sauf nécessité absolue. Les transports en commun sont suspendus, la route et la plage du grand Crohot sont fermées, tout comme les crèches et activités périscolaires.

08:29 - "Des renforts aériens conséquents dans la matinée" en Gironde Face au grave incendie qui s’est déclaré hier à Saumos et qui a ensuite progressé vers Porge et Lège-Cap-Ferret, "la situation reste défavorable", indique la préfecture de Gironde dans son point de 7 heures ce jeudi et annonce que "des renforts aériens conséquents doivent intervenir dans la matinée". 500 pompiers sont toujours mobilisés sur le terrain.

08:18 - Le scénario catastrophe redouté pour la pointe du Cap-Ferret Sur le bassin d'Arcachon, l'ombre du scénario catastrophe plane sur de nombreux vacanciers et riverains en ce jeudi matin. En effet, comme l'assure le quotidien Sud Ouest, "si le feu continue de progresser vers Lège-Cap-Ferret, c’est toute la pointe qui est menacée. Et pour évacuer en plein été ce secteur avec une seule route", on imagine bien la difficulté pour les secours à mettre en place une telle évacuation.

08:13 - Six campings évacués en prévention en Gironde En raison de l'incendie qui sévit au nord du bassin d'Arcachon, les autorités ont décidé, à titre préventif, de procéder à l'évacuation des campings Aux Couleurs du Ferret, La Prairie, La Pinède, Brémontier, Le Truc Vert et Le Grand Crohot, et le domaine résidentiel La Jenny. La préfète de la Gironde, Sophie Brocas, appelle chacun à "respecter les consignes des forces de l’ordre pour ne pas gêner l'intervention des secours". Incendie en cours secteur Saumos / Le Porge / Lège-Cap-Ferret



En raison de l'évolution de l'incendie, les autorités ont décidé, à titre préventif, de procéder à l'évacuation des campings Aux Couleurs du Ferret, La Prairie, La Pinède, Brémontier, Le Truc Vert et Le Grand pic.twitter.com/L30EQHxIgt — Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) July 23, 2026

08:06 - 5 départements en vigilance rouge pour risque de feu de forêt "très élevé" Le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard et l'Aude ont été placés par la Météo des forêts en vigilance rouge pour un risque de feu de forêt "très élevé" ce jeudi. En outre, 28 autres départements sont en vigilance orange, dont la Gironde, en proie depuis hier à un important incendie au nord du bassin d'Arcachon, qui a nécessité l'évacuation de plus de 12 000 personnes alors que les flammes ont déjà ravagé 2 000 hectares de végétation.

08:03 - Près du bassin d'Arcachon, l'objectif est de bloquer le feu au Grand-Crohot Le maire de Lège-Cap-Ferret indique ce jeudi matin auprès de Sud Ouest que les pompiers vont désormais tenter de bloquer le feu sur la route du Grand-Crohot, au nord de sa commune. Alors qu'une des têtes de feu faiblit. Philippe de Gonneville dit être "un peu moins pessimiste qu’en début de nuit". Dans le même temps, la préfecture de Gironde a fait savoir que "des renforts aériens conséquents interviendront dans la matinée".

08:00 - Dans le Var, une journée à "haut risque" en raison du mistral L'incendie qui s'est déclaré à Pontevès (Var) a parcouru 2 550 hectares. Les secours arrivent à "contenir" le feu mais ce dernier "n'est pas fixé", a indiqué le Sdis du Var. De mauvaises conditions climatiques, en particulier du vent, sont attendues aujourd'hui, ce qui devrait compliquer la tâche des pompiers. 1 100 pompiers sont encore sur le terrain et des renforts venus d’une dizaine de départements, deux Canadair, trois hélicoptères bombardiers d’eau et deux avions Dash luttent contre les flammes. Ce jeudi, une "nouvelle journée à haut risque" se profile "en raison d'une reprise du mistral dans l'après-midi", selon la préfecture.