Nombre de morts de la canicule 2026 : le bilan va augmenter, les derniers chiffres

Le nombre de morts dû à la canicule de juin 2026 n'est pas encore connu, mais Santé publique France a noté une augmentation des décès et des spécialiste redoutant un bilan s'élevant à "plusieurs milliers de personnes décédées".

"Je m'attends à ce que le nombre de morts soit important" après la canicule de juin 2026 a déclaré Nicolas Revel, directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, fin juin, sur France 2. Il faudra des semaines avant de connaître le vrai bilan humain, mais les autorités publiques redoutent le pire après la canicule qui a duré douze jours et a été d'une intensité comparable à celle d'août 2003 qui avait tué 15 000 personnes. .

"Même si la canicule est comparable d'un point de vue météorologique à celle de 2003, on ne sera probablement pas dans la même situation d'un point de vue sanitaire" et on n'aura "probablement pas la même surmortalité", a estimé la ministre de la santé, Stéphanie Rist, le 28 juin sur BFMTV. Un avis que partage le directeur de l'AP-HP, mais qui ne l'empêche de s'attendre à "plusieurs milliers de personnes décédées" et à un bilan "probablement supérieur à celui de 2025". L'an dernier, 5 700 personnes étaient mortes pendant les deux canicules survenues durant l'été. "On a des signaux qui montrent qu'il y aura très probablement une mortalité plus élevée qu'à la même période l'an dernier", a abondé la ministre dans La Tribune.

"1000 décès supplémentaires" sur la dernière semaine de juin

Les chiffres de la mortalité durant la canicule de juin 2026 ne sont pas encore consolidés, mais Santé publique France note déjà une augmentation marquée des décès depuis le 24 juin, début du pic de la canicule, avec "environ 1 000 décès supplémentaires [...] par rapport aux décès observés les mois précédents". Ces augmentations sont plus visibles dans les régions placées en vigilance rouge sur les derniers jours de la canicule, "en particulier en Ile de France, Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Centre Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire" précise Santé publique France.

Les décès survenus pendant la canicule et directement ou indirectement liés aux fortes chaleurs sont dus à diverses causes comme des déshydratations, des arrêts cardiaques, ou "des pathologies chroniques pour lesquelles la chaleur va être un effet de décompensation" explique Nicolas Revel. On compte aussi les noyades qui ont été nombreuses durant la canicule de juin. "Depuis le 19 juin, nous déplorons plus de 90 noyades. Un chiffre qui est inquiétant. [...] C'est corrélé aussi à un pic de chaleur où les gens vont chercher de la fraîcheur", a détaillé la ministre des Sports, Marina Ferrari, sur RMC le 2 juillet.

Des chiffres partiels qui vont augmenter

Le nombre de décès survenus pendant la canicule avancé par les autorités publiques s'appuie sur la remontée des certificats de décès électroniques qui n'est "pas exhaustif" et "permet d'enregistrer habituellement environ 60 % de la mortalité nationale". Les 40 % restant étant comptabilisés par les certificats papiers. Ce relevé hétérogène enregistre "25 % de la mortalité survenant à domicile, 45 % de ceux en EHPAD et près de 80 % en établissement hospitalier", précise Santé publique France. Ces chiffres risquent d'augmenter dans les prochains jours et les prochaines semaines à mesure des remontées des certificats de décès.

S'ils doivent être consolidées, les chiffres de la mortalité durant la canicule 2026 risquent tout de même de ne pas être complets et de sous-estimer le nombre de décès réels. D'autant plus que les premiers chiffres note une augmentation de 40 % des décès à domicile, ceux qui sont aussi les plus difficiles à comptabiliser.

85 % des décès concernent des personnes âgées

Les épisodes de canicule touchent toutes les tranches d'âge de la population, mais sont particulièrement dangereux pour les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées de plus de 75 ans. Santé publique France note que sur les premiers relevés de décès supplémentaires, "85 % concernent les personnes de 65 ans et plus". L'organisation SOS-Médecins indique dans son bulletin hebdomadaire avoir observé "une hausse de 85 % des décès de personnes âgées de 75 ans et plus au cours de la semaine marquée par la canicule du 22 au 28 juin, par rapport à la semaine précédente".

10 000 morts ? Un "faux" chiffre "scandaleux" selon le Premier ministre

Une certitude à ce stade, il n'y a pas officiellement 10 000 morts recensés. Le chiffre a été brandi à l'Assemblée nationale le mardi 30 juin. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a notamment jugé "scandaleux" et "faux" le chiffre de "10 000 morts" que les écologistes auraient selon lui avancé. "D'où sortez-vous ce bilan de 10 000 morts sur lequel vous et les vôtres […] sont allés sur les plateaux de télévision depuis maintenant plus de trois jours, en établissant un bilan humain qui est faux. C'est scandaleux, c'est indigne !" s'est indigné Sébastien Lecornu.

Un chiffre notamment mentionné par Sandrine Rousseau qui s'alarmait que la canicule puisse faire "10 000 morts", tandis que le sénateur écologiste Guillaume Gontard avait lui appelé le gouvernement à ne "pas attendre 10 000 morts pour agir", relaie Le Monde. Alors que le ton montait à l'Assemblée, Sébastien Lecornu a jugé que la commission d'enquête réclamée par les députés écologistes sur la canicule "en arrivera à la conclusion qu'il n'y a pas d'inaction, mais qu'il y a un besoin évident d'accélération".