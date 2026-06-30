Nombre de morts de la canicule 2026 : mais quel est le vrai bilan des victimes de la chaleur ?

Le nombre de morts de la canicule 2026 n'est à ce jour pas encore définitivement connu. Si les écologistes et le Premier ministre se sont écharpés ce mardi sur le chiffre de 10 000 décès, il n'en est rien pour le moment.

Le vrai bilan humain de la canicule de juin 2026 ne devrait pas être connu avant plusieurs semaines. En effet, il aura fallu patienter jusqu'à ce mardi 30 juin pour connaître celui de l'épisode de chaleur du mois de mai, il y a donc un mois de cela. Selon Santé publique France, la surmortalité a été d'au moins 300 décès en mai, soit une hausse de 14%. Pour l'heure, le chiffre de juin reste seulement provisoire, mais l'agence nationale de la santé publique a annoncé dimanche qu'un millier morts de plus qu'au cours des mois précédents avaient déjà été recensés entre mercredi et dimanche.

"Depuis le 24 juin, environ 1 000 décès supplémentaires – chiffres non consolidés – ont […] été observés par rapport aux décès observés les mois précédents", a très exactement déclaré Santé publique France alors que le pays retrouvait enfin des températures plus respirables, à l'issue de 11 jours de canicule. Les plus de 65 ans étaient principalement concernés par cette surmortalité, tout comme les personnes vivant seules à leur domicile (+40%). Le bilan final pourrait toutefois être bien plus lourd, les effets de la chaleur mettant parfois plusieurs jours à se faire ressentir.

Sur le plateau du 20 Heures de France 2, lundi 29 juin, le directeur de l'AP-HP, confiait également s'attendre "à ce que le nombre de morts soit important", avec "plusieurs milliers de personnes". Pas autant que les 15 000 morts de 2003, parce qu'"on a progressé sur plein de choses", mais sans doute davantage qu'en 2025, où 5 700 morts liées à la chaleur avaient été comptabilisées sur l'été. Il relatait notamment "beaucoup d'arrêts cardiaques" en Île-de-France au moment de la canicule, mais aussi des personnes âgées déshydratées. "Et puis, on a et on aura ces prochains jours des personnes qui ont des pathologies chroniques, des insuffisances cardiaques, des diabètes, des insuffisances de plein de choses, pour lesquelles la chaleur va être un effet de décompensation. Et, souvent, ces personnes arrivent quelques jours après", a-t-il expliqué.

Passe d'armes à l'Assemblée entre Lecornu et les écologistes

Une certitude à ce stade, il n'y a pas officiellement 10 000 morts recensés. Le chiffre a été brandi à l'Assemblée nationale ce mardi 30 juin. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a notamment jugé "scandaleux" et "faux" le chiffre de "10 000 morts" que les écologistes auraient selon lui avancé. "D'où sortez-vous ce bilan de 10 000 morts sur lequel vous et les vôtres […] sont allés sur les plateaux de télévision depuis maintenant plus de trois jours, en établissant un bilan humain qui est faux. C'est scandaleux, c'est indigne !" s'est indigné Sébastien Lecornu.

Madame Chatelain, sur la canicule, la vérité. Rien que la vérité. pic.twitter.com/CSRJbjqjMC — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) June 30, 2026

​​​​​​​Un chiffre notamment mentionné par Sandrine Rousseau qui s'alarmait que la canicule puisse faire "10 000 morts", tandis que le sénateur écologiste Guillaume Gontard avait lui appelé le gouvernement à ne "pas attendre 10 000 morts pour agir", relaie Le Monde. Alors que le ton montait à l'Assemblée, Sébastien Lecornu a jugé que la commission d'enquête réclamée par les députés écologistes sur la canicule "en arrivera à la conclusion qu'il n'y a pas d'inaction, mais qu'il y a un besoin évident d'accélération". Et la cheffe de file des écologistes, Cyrielle Châtelain, de promettre quant à elle : "Il y aura une commission d'enquête et il y aura une censure. Vous n'êtes pas à votre place !"