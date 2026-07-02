Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 2 juillet 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams de ce jeudi 2 juillet fera-t-il un grand gagnant ? Les résultats sont attendus dans la soirée.

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 2 juillet 2026 propose une rente de 20 000 euros par mois pendant trente ans. Et ce, pour le plus grand bonheur des participants qui pourront tenter leur chance jusqu'à 20h15. Comptez 2,50 euros pour une grille cochée d'une combinaison classique, soit six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. À noter toutefois que pour augmenter ses chances, il est possible de cocher davantage de numéros.

En cochant les cinq numéros Dream et les six numéros classiques à côté, la grille vous sera vendue 12,50 euros. En revanche, si vous cochez un septième numéro et un seul numéro Dream, elle atteint déjà les 17,50 euros. Au maximum, il est possible de cocher 10 chiffres parmi les 40 et avec un seul numéro Dream. La grille coûte alors... 525 euros. Si on préfère cocher les cinq numéros Dream en priorité, on ne peut alors cocher que huit numéros parmi les 40. La grille est vendue 350 euros. Quoi qu'il en soit les résultats EuroDreams seront connus vers 21h/22 heures :

Le tirage de l'EuroDreams peut-il mettre en jeu d'autres jackpots ?

Le tirage EuroDreams semble inlassablement proposé des gros lots de 20 000 euros par mois, pendant trente ans. Pour le second rang, ce sont toujours 2 000 euros par mois pendant cinq ans qui sont en jeu. Reste que contrairement au Loto ou à l'Euromillions, où les jackpots varient d'un tirage à l'autre, tout peut paraître bien monotone à l'EuroDreams.

Toutefois, fin 2025, la Française des jeux et ses acolytes européens ont proposé pendant plusieurs mois un gros lot différent. 30 000 euros par mois pendant trente ans étaient alors à remporter. Et cela en a été ainsi jusqu'à ce quelqu'un parvienne à trouver les résultats gagnants et empoche cette rente. Il aura toutefois fallu plusieurs semaines pour que quelqu'un y parvienne. Depuis le jackpot est revenu à 20 000 euros par mois pendant trente ans et ne dévie pas.