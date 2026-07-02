Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 2 juillet 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams de ce jeudi 2 juillet a-t-il fait un grand gagnant ? Les résultats sont désormais disponibles.

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 2 juillet 2026 proposait une rente de 20 000 euros par mois pendant trente ans. Et ce, pour le plus grand bonheur des participants qui ont tenté leur chance. Mais l'heure du résultat venue, beaucoup risquent de déchanter. Il n'y a en effet pas l'ombre d'un vainqueur parmi les participants.

Sur le site de la Française des jeux, la répartition des gains est formelle, aucun joueur n'est parvenu ce jeudi soir à trouver le résultat EuroDreams. En revanche, très bonne nouvelle, un joueur ayant tenté sa chance en France a trouvé une bonne partie des résultats gagnants. Il repart ainsi avec 2 000 euros par mois pendant les cinq prochaines années. Êtes-vous l'heureux élu ? Voici sans plus attendre les résultats EuroDreams du tirage de ce jeudi 2 juillet :

Tirage du jeudi 02 juillet 2026 3 - 12 - 23 - 24 - 36 - 40 3

Le tirage de l'EuroDreams peut-il mettre en jeu d'autres jackpots ?

Le tirage EuroDreams semble inlassablement proposer des gros lots de 20 000 euros par mois, pendant trente ans. Pour le second rang, ce sont toujours 2 000 euros par mois pendant cinq ans qui sont en jeu. Reste que contrairement au Loto ou à l'Euromillions, où les jackpots varient d'un tirage à l'autre, tout peut paraître bien monotone à l'EuroDreams.

Toutefois, fin 2025, la Française des jeux et ses acolytes européens ont proposé pendant plusieurs mois un gros lot différent. 30 000 euros par mois pendant trente ans étaient alors à remporter. Et cela en a été ainsi jusqu'à ce que quelqu'un parvienne à trouver les résultats gagnants et empoche cette rente. Il aura toutefois fallu plusieurs semaines pour que quelqu'un y parvienne. Depuis, le jackpot est revenu à 20 000 euros par mois pendant trente ans et ne dévie pas.