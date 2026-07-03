Euromillions : le tirage du vendredi 3 juillet 2026 livre son verdict [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du vendredi 3 juillet 2026 a mis en jeu 80 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.
Ce vendredi 3 juillet 2026, une cagnotte de 80 millions est en jeu pour le tirage de l'Euromillions. Des dizaines de millions de joueurs à travers le continent ont coché leur grille dans l'espoir de décrocher ce jackpot. Le résultat de l'Euromillions est à retrouver en direct ci-dessous dès sa publication officielle par la FDJ.
Si cette somme atteint un tel niveau, c'est parce que le précédent tirage de l'Euromillions, organisé mardi dernier, n'a produit aucun vainqueur au rang supérieur. La combinaison gagnante — 1, 8, 37, 44 et 48, accompagnée des étoiles 2 et 6 — n'a été validée par aucun participant. Le jackpot a donc été intégralement reporté sur ce nouveau rendez-vous.
Un tarif d'entrée qui varie selon les pays pour le tirage de l'Euromillions
Participer à l'Euromillions n'implique pas le même effort financier selon l'endroit où l'on joue. En France, la mise minimale s'établit à 2,50 euros depuis février 2014, un montant qui inclut automatiquement le jeu My Million, réservé au marché français. Au Royaume-Uni, le ticket revient à 2 livres sterling, quand les joueurs suisses doivent débourser 3,50 francs suisses, illustrant les différences de coût de la vie entre les pays du consortium.
Quand le résultat de l'Euromillions attise les convoitises les plus sombres
Les sommes colossales brassées par l'Euromillions ont parfois éveillé des appétits peu scrupuleux. En juin 2007, un buraliste parisien et un complice ont été mis en examen pour avoir dissimulé à un client la valeur réelle de deux tickets gagnants totalisant plus de 35 millions. C'est en remontant une piste de virements bancaires suspects vers l'étranger et en constatant la répétition inhabituelle des mêmes numéros joués que les enquêteurs ont démantelé le stratagème.
Cette affaire a conduit les autorités à renforcer les procédures de contrôle lors de la validation des tickets gagnants de l'Euromillions. Elle demeure, à ce jour, l'une des fraudes les mieux documentées dans l'histoire de la loterie européenne. Ce rappel souligne que la vigilance reste, pour chaque joueur, la meilleure arme face à d'éventuels comportements malveillants.
Dernières mises à jour
- Connaissez-vous l'option Étoile+ de l'Euromillions ?
Parmi les options disponibles à l'Euromillions, l'Étoile+ reste peu connue des joueurs. En la sélectionnant, les participants disposent de plus d'une chance sur quatre de percevoir un gain additionnel, soit précisément une chance sur 3,8 de remporter quelque chose pour une combinaison associée à cette option. Par ailleurs, les résultats du code My Million sont généralement disponibles vers 20h35, suivis du tirage complet aux alentours de 21h45. Les joueurs peuvent vérifier leurs gains en point de vente, via l'application mobile de la FDJ, par téléphone ou SMS, ou encore grâce au simulateur en ligne.
- Les numéros "chauds" de l'Euromillions, mythe ou réalité ?
Certains joueurs croient aux numéros "chauds", les plus fréquemment tirés, ou misent au contraire sur les numéros "froids", rarement sortis au cours des six dernières années ou des six derniers mois, en vertu d'une prétendue "loi de l'équilibre". La Française des Jeux rappelle pourtant que le hasard est total : chaque boule a strictement la même probabilité d'être tirée, soit 1/50 pour les numéros et 1/12 pour les étoiles. Les statistiques passionnent les analystes, mais elles ne prédisent pas l'avenir.
- Partager ses gains à l'euromillions, une opération fiscalement délicate
En France, si les gains à l'Euromillions ne sont pas imposés au titre de l'impôt sur le revenu, la situation se complique dès lors qu'un gagnant souhaite partager sa fortune avec ses proches. L'administration fiscale considère alors ce partage comme un don manuel, susceptible d'être lourdement taxé. Une exception existe néanmoins : dans le cadre de paris collectifs, la jurisprudence reconnaît le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel", permettant un partage légal entre co-joueurs sans risque fiscal.
21:18 - Euromillions : la fiscalité française, un avantage rare en Europe
En France, les gains à l'Euromillions ne sont pas imposés au titre de l'impôt sur le revenu. La somme perçue au moment du tirage est considérée comme un accroissement de patrimoine non imposable, contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains dépassant certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %. Cette exonération ne dure toutefois qu'un temps : dès l'année suivante, les revenus générés par le placement de la somme gagnée — intérêts, dividendes, loyers — ainsi que les biens acquis restent soumis à la fiscalité classique, dont la flat tax et l'impôt sur la fortune immobilière.
- Un jeu à l'échelle de douze pays européens
L'Euromillions réunit douze territoires : neuf pays — la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse — ainsi que les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein. Fondé en 2004, le jeu transcende les frontières monétaires : bien que tous ces territoires ne partagent pas la même devise, les jackpots sont systématiquement libellés en euros. Cette unité de compte commune simplifie la lisibilité des gains pour l'ensemble des participants, quelle que soit leur nationalité.
- Le chiffre d'affaires de l'Euromillions en forte progression
Le succès de l'Euromillions se reflète dans ses chiffres d'affaires : de 1,5 milliard d'euros en 2004, il est passé à 6,6 milliards en 2013, puis à 15,8 milliards en 2018. En France, dès 2006, le jeu représentait près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Côté géographie des gagnants, le Royaume-Uni domine avec 137 lauréats de premier rang, devant la France (134) et l'Espagne (124). Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 gagnants de jackpot. Le taux de participation reste étroitement lié au montant de la cagnotte annoncée.
21:00 - Les records historiques de l'Euromillions en France
La France compte parmi les terres de grands gagnants de l'Euromillions. En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté 250 millions lors de "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble", établissant ainsi un record national. Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. Plus récemment, en novembre 2025, un couple alsacien avait empoché 178 millions, confirmant que les jackpots historiques touchent des profils très variés de joueurs.
- La cagnotte de l'Euromillions plafonnée à 250 millions d'euros
Le jackpot de l'Euromillions est désormais plafonné à 250 millions d'euros, contre 190 millions auparavant. Ce montant record a déjà été atteint et remporté trois fois : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Pour tenter de décrocher une telle somme, les joueurs peuvent miser sur des chiffres personnels, analyser les statistiques de sortie des numéros ou encore recourir à l'option "flash", qui génère automatiquement une combinaison aléatoire.
- Toutes les combinaisons se valent à l'Euromillions
À l'Euromillions, aucune combinaison de numéros n'est plus susceptible d'être tirée qu'une autre. La suite 1-2-3-4-5 assortie des étoiles 6 et 7 a ainsi exactement les mêmes chances de sortir que n'importe quelle autre sélection. Le hasard est le seul facteur déterminant, rendant toute prédiction impossible. Une fois les résultats connus, les gagnants disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la Française des Jeux. Pour les joueurs en ligne, le montant est "automatiquement crédité sur votre compte joueur", sauf dans le cas d'un très gros gain.
- Un taux de redistribution parmi les plus bas pour l'Euromillions
Avec un taux de redistribution aux joueurs (TRJ) de 50 %, l'Euromillions est le jeu de tirage affichant le plus faible retour aux joueurs de la FDJ. Concrètement, sur une grille à 2,50 euros, seul 1,25 euro est affecté aux lots. À titre de comparaison, le Loto redistribue 50,5 % et le Keno 57,5 %. Le jeu My Million présente quant à lui un TRJ encore inférieur, compris entre 25 et 50 %, avec la particularité de diminuer à mesure que le nombre de joueurs augmente.
- Une chance sur près de 140 millions de décrocher le jackpot de l'Euromillions
Les statistiques officielles publiées par la Française des Jeux sont sans appel : les chances de remporter le jackpot de l'Euromillions sont d'une sur 139 838 160. Un chiffre vertigineux, qui résulte notamment de l'évolution progressive du nombre d'étoiles au fil des années — passé de 9 à l'origine à 12 depuis septembre 2016 — faisant chuter la probabilité de décrocher le jackpot d'environ une sur 76 millions à une sur 140 millions. À l'inverse, trouver deux numéros sans étoile offre une chance sur vingt-deux, rendant les petits gains bien plus accessibles.
20:30 - Une tentative de fraude à 35 millions lors d'un tirage de l'Euromillions
En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. Ce sont des signaux d'alerte - les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger - qui ont déclenché une enquête judiciaire.
- Comment fonctionne le tirage de l'Euromillions ?
Chaque mardi et vendredi, aux environs de 20h45, le tirage de l'Euromillions est enregistré près de Paris sous le contrôle d'un huissier de justice. Deux machines du fabricant français Ryo Catteau sont mobilisées : une "Stresa" pour tirer les 5 numéros, et une "Pâquerette" pour les 2 étoiles. La vidéo est ensuite transmise aux pays participants, qui la diffusent en différé avec leur propre présentateur. Seules les images du tirage sont communes à l'ensemble des diffusions nationales. Par ailleurs, en sélectionnant l'option Étoile+, les joueurs disposent de plus d'une chance sur quatre d'obtenir un gain additionnel.
- 250 millions d'euros : le jackpot record de l'Euromillions
Depuis février 2020, le jackpot maximum de l'Euromillions est fixé à 250 millions d'euros, contre 190 millions auparavant. Ce plafond record a déjà été atteint et remporté à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025 et en France le 19 août 2025. La cagnotte fonctionne par cycles : elle débute à 200 millions, puis progresse de 10 millions à chaque nouveau cycle. Si aucun joueur ne remporte le jackpot après cinq tirages au plafond, les gains sont redistribués au rang inférieur comptant au moins un gagnant.
- Le My Million, un millionnaire français garanti à chaque tirage de l'Euromillions
En France, chaque grille d'Euromillions est accompagnée d'un code My Million, tiré au sort indépendamment de la combinaison principale. Ce tirage exclusivement national garantit qu'un joueur français devienne millionnaire à chaque tirage, tous les mardis et vendredis. Ce jeu supplémentaire ne représente aucun coût additionnel : son prix est inclus dans celui de la grille Euromillions. Une façon de multiplier ses chances de décrocher le jackpot, réservée uniquement aux joueurs majeurs, la participation comportant des risques.
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