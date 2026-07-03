Euromillions : le tirage du vendredi 3 juillet 2026 livre son verdict [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du vendredi 3 juillet 2026 a mis en jeu 80 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.

Ce vendredi 3 juillet 2026, une cagnotte de 80 millions est en jeu pour le tirage de l'Euromillions. Des dizaines de millions de joueurs à travers le continent ont coché leur grille dans l'espoir de décrocher ce jackpot. Le résultat de l'Euromillions est à retrouver en direct ci-dessous dès sa publication officielle par la FDJ.

Si cette somme atteint un tel niveau, c'est parce que le précédent tirage de l'Euromillions, organisé mardi dernier, n'a produit aucun vainqueur au rang supérieur. La combinaison gagnante — 1, 8, 37, 44 et 48, accompagnée des étoiles 2 et 6 — n'a été validée par aucun participant. Le jackpot a donc été intégralement reporté sur ce nouveau rendez-vous.

Un tarif d'entrée qui varie selon les pays pour le tirage de l'Euromillions

Participer à l'Euromillions n'implique pas le même effort financier selon l'endroit où l'on joue. En France, la mise minimale s'établit à 2,50 euros depuis février 2014, un montant qui inclut automatiquement le jeu My Million, réservé au marché français. Au Royaume-Uni, le ticket revient à 2 livres sterling, quand les joueurs suisses doivent débourser 3,50 francs suisses, illustrant les différences de coût de la vie entre les pays du consortium.

Quand le résultat de l'Euromillions attise les convoitises les plus sombres

Les sommes colossales brassées par l'Euromillions ont parfois éveillé des appétits peu scrupuleux. En juin 2007, un buraliste parisien et un complice ont été mis en examen pour avoir dissimulé à un client la valeur réelle de deux tickets gagnants totalisant plus de 35 millions. C'est en remontant une piste de virements bancaires suspects vers l'étranger et en constatant la répétition inhabituelle des mêmes numéros joués que les enquêteurs ont démantelé le stratagème.

Cette affaire a conduit les autorités à renforcer les procédures de contrôle lors de la validation des tickets gagnants de l'Euromillions. Elle demeure, à ce jour, l'une des fraudes les mieux documentées dans l'histoire de la loterie européenne. Ce rappel souligne que la vigilance reste, pour chaque joueur, la meilleure arme face à d'éventuels comportements malveillants.

Dernières mises à jour