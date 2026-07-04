Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 4 juillet 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Le tirage du Loto de ce samedi 4 juillet 2026 met en jeu la somme de 2 millions d'euros. Les résultats du tirage seront disponibles dans cet article à partir de 20h30.

Ce samedi 4 juillet, la FDJ met en jeu, pour son tirage du Loto, la somme de 2 millions d'euros, ainsi que dix gagnants tirés au sort, qui pourront remporter 20 000 euros chacun. Pour décrocher le jackpot, il faut trouver les numéros gagnants, c'est-à-dire cocher les cinq bonnes cases ainsi que le numéro Chance. Les probabilités de remporter le gros lot au tirage du Loto sont d'environ une chance sur 19 millions. Remporter la mise reste donc très rare, ce qui rend les gains exceptionnels.

Chaque semaine, les gains augmentent d'1 million d'euros s'ils ne sont pas remportés, faute de joueurs ayant parié sur les bons résultats. Lors des tirages du Loto, organisés trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi, les numéros gagnants sont tirés au sort. Les joueurs peuvent jouer en ligne ou chez un commerçant partenaire et valider leurs grilles jusqu'à 20h15 le jour du tirage.

Comment récupérer ses gains après une victoire au Loto ?

Après avoir remporté une somme au Loto, les démarches pour récupérer ses gains dépendent du mode de jeu utilisé. Pour les joueurs ayant participé en ligne, les gains sont directement crédités sur le compte FDJ. En renseignant leurs coordonnées bancaires, les sommes remportées peuvent même être automatiquement versées sur le compte bancaire des gagnants, à condition qu'elles ne dépassent pas 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter directement les équipes de la FDJ.

Pour les participants ayant joué en point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros peuvent être récupérés directement chez le commerçant. En cas de très gros jackpot, le service Relations Gagnants de la FDJ prend ensuite le relais afin d'accompagner les nouveaux millionnaires dans leurs démarches.

