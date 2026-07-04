Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 4 juillet 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage du Loto de ce samedi 4 juillet 2026 mettait en jeu la somme de 2 millions d'euros. Les résultats du tirage sont disponibles dans cet article dès à présent.

Ce samedi 4 juillet, la FDJ mettait en jeu, pour son tirage du Loto, la somme de 2 millions d'euros, ainsi que dix gagnants tirés au sort, qui ont remporté 20 000 euros chacun. Pour décrocher le jackpot, il fallait trouver les numéros gagnants, c'est-à-dire cocher les cinq bons numéros ainsi que le numéro Chance. Les probabilités de remporter le gros lot au tirage du Loto sont d'environ une chance sur 19 millions. Remporter la mise reste donc très rare, ce qui rend les gains exceptionnels.

Chaque semaine, les gains augmentent d'1 million d'euros s'ils ne sont pas remportés, faute de joueurs ayant parié sur les bons résultats. Lors des tirages du Loto, organisés trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi, les numéros gagnants sont tirés au sort. Les joueurs peuvent jouer en ligne ou chez un commerçant partenaire et valider leurs grilles jusqu'à 20h15 le jour du tirage.

Comment récupérer ses gains après une victoire au Loto ?

Après avoir remporté une somme au Loto, les démarches pour récupérer ses gains dépendent du mode de jeu utilisé. Pour les joueurs ayant participé en ligne, les gains sont directement crédités sur le compte FDJ. En renseignant leurs coordonnées bancaires, les sommes remportées peuvent même être automatiquement versées sur le compte bancaire des gagnants, à condition qu'elles ne dépassent pas 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter directement les équipes de la FDJ.

Pour les participants ayant joué en point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros peuvent être récupérés directement chez le commerçant. En cas de très gros jackpot, le service Relations Gagnants de la FDJ prend ensuite le relais afin d'accompagner les nouveaux millionnaires dans leurs démarches.

La FDJ lance une nouvelle mesure pour éviter les disputes sur les gains

La FDJ a mis en place une nouveauté pour éviter les conflits lors des jeux en groupe. Désormais, une case spéciale a été ajoutée sur les grilles de Loto afin d'indiquer le nombre de participants. Chaque joueur reçoit ainsi son propre reçu officiel mentionnant sa part en cas de gain. Cette mesure permet de sécuriser les jeux entre amis, collègues ou membres d'une même famille et d'éviter qu'un seul détenteur du ticket ne récupère l'intégralité du jackpot. Une initiative qui rassure de nombreux habitués du Loto, même si certains buralistes regrettent un système plus long à gérer en point de vente.