Tirage Euromillions : tous les résultats du mardi 7 juillet 2026 [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du mardi 7 juillet 2026 et sa cagnotte de 17 millions ont rendu leur verdict, suivez le résultat en direct.
Ce mardi 7 juillet 2026, des millions de joueurs répartis dans neuf pays européens attendent de savoir si leur combinaison sera la bonne pour remporter la cagnotte de 17 millions mise en jeu ce soir. Le résultat de l'Euromillions est à suivre en direct ci-dessous, dès sa publication officielle par la Française des Jeux. Un seul ticket, parmi des dizaines de millions de grilles validées avant 20h15, peut tout changer en quelques secondes.
Depuis que le plafond du jackpot a été porté à 250 millions, le tirage de l'Euromillions a déjà sacré trois grands gagnants à cette hauteur historique en moins d'un an. Un Autrichien, un ticket irlandais, puis un joueur français ont successivement décroché la mise maximale entre mars et août 2025, une série sans précédent dans l'histoire de ce jeu paneuropéen. Avant eux, une progression régulière des gains maximaux avait déjà repoussé les records : 220 millions à Tahiti en 2021, 230 millions au Royaume-Uni en 2022, 240 millions en Autriche en 2023.
Le résultat de l'Euromillions, une vérité mathématique que nul ne peut anticiper
Aucune stratégie, aucun algorithme et aucune lecture des statistiques passées ne peut influencer le résultat de l'Euromillions. Chaque tirage est mathématiquement indépendant du précédent : une combinaison de chiffres consécutifs présente exactement la même probabilité de sortir qu'une suite parfaitement aléatoire. C'est cette incertitude absolue, impossible à contourner, qui constitue le cœur même de ce jeu.
Au 22 avril 2026, l'Euromillions avait désigné en tout 601 gagnants de rang 1 depuis sa création, un chiffre qui témoigne de la longévité et de l'ampleur de ce jeu à l'échelle du continent. Chaque mardi et chaque vendredi, des joueurs de neuf nationalités différentes parient sur la même combinaison dans l'espoir de rejoindre cette liste. Le tirage de l'Euromillions constitue ainsi l'un des rendez-vous de loterie les plus suivis au monde.
Quand le tirage de l'Euromillions tranche entre des millions de grilles et une seule combinaison gagnante
Ce soir, lorsque la machine livrera son verdict, une seule combinaison sur des dizaines de millions de grilles validées correspondra au résultat de l'Euromillions du 7 juillet 2026. Le hasard ne négocie pas : il désigne, sans appel ni préavis, la grille qui aura eu la bonne fortune d'aligner les cinq numéros et les deux étoiles tirés. Pour les autres joueurs, un nouveau tirage sera organisé vendredi.
La Française des Jeux publie officiellement les numéros gagnants dès la fin du tirage, généralement aux alentours de 20h50. Le résultat de l'Euromillions comprend la combinaison principale ainsi que le code My Million, ce tirage complémentaire exclusivement réservé aux joueurs français qui garantit chaque soir un millionnaire supplémentaire sur le territoire national. Les gagnants, une fois leur ticket validé, disposent ensuite de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ.
Dernières mises à jour
21:18 - Les plus gros jackpots de l'Euromillions remportés en France
La France compte plusieurs des plus gros jackpots jamais décrachés à l'Euromillions. En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté la somme record de 250 millions. Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions en décembre 2020. Plus récemment, en novembre 2025, un couple alsacien a également remporté 178 millions.
- Le plafond de l'Euromillions relevé à 250 millions d'euros
La cagnotte maximale de l'Euromillions a été relevée de 190 à 250 millions d'euros. Ce plafond a déjà été atteint trois fois : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025 et en France le 19 août 2025. Par ailleurs, une option peu connue, l'Étoile+, offre aux joueurs plus d'une chance sur quatre de remporter un gain supplémentaire, soit exactement une chance sur 3,8 pour une combinaison Euromillions associée à cette option. Enfin, l'Euromillions affiche un taux de redistribution aux joueurs de 50 %, le plus faible des jeux de tirage de la FDJ : sur une grille à 2,50 €, seulement 1,25 € est reversé en lots.
- À quelle heure connaît-on les résultats de l'Euromillions ?
Le code My Million est généralement dévoilé aux alentours de 20h30-45, pendant ou peu après le journal de 20 heures de TF1. La combinaison gagnante de l'Euromillions est ensuite révélée dans la foulée. La répartition détaillée des gains est quant à elle publiée plus tard dans la soirée par la Française des jeux. Une fois les résultats connus, les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la Française des jeux afin de réclamer leur gain.
21:00 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ?
Gagner à l'Euromillions, c'est bien. Récupérer sa mise, c'est mieux. En cas de jeu en ligne, le gain est automatiquement crédité sur le compte joueur, avec un transfert bancaire direct si les coordonnées ont été renseignées au préalable. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros sont récupérables directement sur place avec son reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, "il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ". Au-delà de 500 000 euros, qu'on ait joué en ligne ou en boutique, le service des grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60.
- À quelle heure jouer à l'Euromillions ?
Pour tenter sa chance à l'Euromillions, les joueurs doivent valider leur grille avant 20h15 précises, en point de vente physique ou en ligne. Le tirage débute généralement à partir de 20h20, et les résultats sont disponibles aux alentours de 20h50, une fois la combinaison officiellement validée. En France, chaque grille est automatiquement assortie d'un code My Million, un tirage complémentaire exclusivement national qui garantit qu'un joueur français remporte un million d'euros à chaque tirage, tous les mardis et vendredis, sans surcoût supplémentaire.
- Une tentative de fraude massive à l'Euromillions en 2007
En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé par ruse deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. Des signaux d'alerte - les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger - ont déclenché une enquête judiciaire.
- Qui remporte le plus de jackpots à l'Euromillions ?
Le Royaume-Uni domine le classement des gagnants de premier rang à l'Euromillions avec 137 jackpots remportés. La France suit de très près avec 134 gagnants, devant l'Espagne (124), le Portugal (86) et la Belgique (48). La Suisse compte 26 gagnants, tandis que l'Autriche et l'Irlande en totalisent 21 chacun. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 jackpots décrochés depuis la création du jeu. Une répartition qui reflète à la fois la taille des pays participants et leur ancienneté dans l'aventure Euromillions.
- Jouer à l'Euromillions : combien ça coûte vraiment ?
Le prix d'une grille simple à l'Euromillions est fixé à 2 euros depuis la création du jeu, dont seulement 1 euro est redistribué aux joueurs. En France, la participation obligatoire au jeu complémentaire My Million a porté ce tarif minimal à 2,50 euros par grille depuis février 2014. Au Royaume-Uni et en Suisse, les montants sont respectivement de 2 livres sterling et 3,5 francs suisses, ajustables selon les taux de change en vigueur.
20:52 - Le chiffre d'affaires de l'Euromillions a été multiplié par dix en quinze ans
Lancé en 2004, l'Euromillions a connu une croissance spectaculaire de son chiffre d'affaires. Celui-ci est passé de 1,5 milliard d'euros en 2004 à 6,6 milliards en 2013, avant d'atteindre 15,8 milliards en 2018. En France, dès 2006, le jeu représentait déjà près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Cette dynamique est directement liée à l'attrait des cagnotes : plus le jackpot annoncé est élevé, plus le taux de participation augmente.
- Neuf pays et trois principautés participent à l'Euromillions
Lancé en 2004 à l'initiative de la France, de l'Espagne et du Royaume-Uni, l'Euromillions a rapidement élargi son cercle. L'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse ont rejoint l'aventure peu après. Les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein participent également. Au total, ce sont donc neuf pays et trois principautés qui prennent part à chaque tirage. Bien que ces territoires ne partagent pas tous la même devise, les jackpots sont systématiquement libellés en euros, garantissant une lisibilité commune pour l'ensemble des joueurs participants.
- Les plus gros gains remportés en France à l'Euromillions
En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté la somme record de 250 millions d'euros à l'Euromillions. C'était, selon les informations rapportées, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur ayant tenté sa chance à Tahiti avait décroché 220 millions d'euros en 2021, un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020, et un couple alsacien avait remporté 178 millions d'euros en novembre 2025.
- My Million : un millionnaire garanti à chaque tirage de l'Euromillions
Lancé en février 2014, My Million est un jeu complémentaire français adossé à chaque tirage Euromillions. Son principe est simple : un gagnant d'un million d'euros est garanti à chaque tirage, tous les mardis et vendredis. Ce code est attribué uniquement aux joueurs français, alors même que l'Euromillions réunit une dizaine de pays participants. Depuis son lancement, ce dispositif a contribué à une hausse de 13 % des ventes de la FDJ en 2014. Plusieurs fois par an, des "Semaines exceptionnelles My Million" portent le nombre de gagnants à 5 ou 10 au lieu d'un seul.
- Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ?
Gagner à l'Euromillions ne signifie pas toujours repartir immédiatement avec son chèque. Les modalités de retrait dépendent du montant remporté. Jusqu'à 30 000 euros, un passage chez un commerçant FDJ suffit, ticket en main. Entre 30 001 et 499 999 euros, il faut contacter directement la FDJ. Au-delà de 500 000 euros, un service dédié, le service Relations Gagnants, accompagne les heureux élus dans leurs démarches. Pour jouer, il faut avoir au moins 18 ans et débourser 2,50 euros par grille. Chaque grille achetée en France inclut automatiquement un code My Million, offrant une chance supplémentaire de remporter un million d'euros.
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