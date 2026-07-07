Tirage Euromillions : tous les résultats du mardi 7 juillet 2026 [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du mardi 7 juillet 2026 et sa cagnotte de 17 millions ont rendu leur verdict, suivez le résultat en direct.

Ce mardi 7 juillet 2026, des millions de joueurs répartis dans neuf pays européens attendent de savoir si leur combinaison sera la bonne pour remporter la cagnotte de 17 millions mise en jeu ce soir. Le résultat de l'Euromillions est à suivre en direct ci-dessous, dès sa publication officielle par la Française des Jeux. Un seul ticket, parmi des dizaines de millions de grilles validées avant 20h15, peut tout changer en quelques secondes.

Depuis que le plafond du jackpot a été porté à 250 millions, le tirage de l'Euromillions a déjà sacré trois grands gagnants à cette hauteur historique en moins d'un an. Un Autrichien, un ticket irlandais, puis un joueur français ont successivement décroché la mise maximale entre mars et août 2025, une série sans précédent dans l'histoire de ce jeu paneuropéen. Avant eux, une progression régulière des gains maximaux avait déjà repoussé les records : 220 millions à Tahiti en 2021, 230 millions au Royaume-Uni en 2022, 240 millions en Autriche en 2023.

Le résultat de l'Euromillions, une vérité mathématique que nul ne peut anticiper

Aucune stratégie, aucun algorithme et aucune lecture des statistiques passées ne peut influencer le résultat de l'Euromillions. Chaque tirage est mathématiquement indépendant du précédent : une combinaison de chiffres consécutifs présente exactement la même probabilité de sortir qu'une suite parfaitement aléatoire. C'est cette incertitude absolue, impossible à contourner, qui constitue le cœur même de ce jeu.

Au 22 avril 2026, l'Euromillions avait désigné en tout 601 gagnants de rang 1 depuis sa création, un chiffre qui témoigne de la longévité et de l'ampleur de ce jeu à l'échelle du continent. Chaque mardi et chaque vendredi, des joueurs de neuf nationalités différentes parient sur la même combinaison dans l'espoir de rejoindre cette liste. Le tirage de l'Euromillions constitue ainsi l'un des rendez-vous de loterie les plus suivis au monde.

Quand le tirage de l'Euromillions tranche entre des millions de grilles et une seule combinaison gagnante

Ce soir, lorsque la machine livrera son verdict, une seule combinaison sur des dizaines de millions de grilles validées correspondra au résultat de l'Euromillions du 7 juillet 2026. Le hasard ne négocie pas : il désigne, sans appel ni préavis, la grille qui aura eu la bonne fortune d'aligner les cinq numéros et les deux étoiles tirés. Pour les autres joueurs, un nouveau tirage sera organisé vendredi.

La Française des Jeux publie officiellement les numéros gagnants dès la fin du tirage, généralement aux alentours de 20h50. Le résultat de l'Euromillions comprend la combinaison principale ainsi que le code My Million, ce tirage complémentaire exclusivement réservé aux joueurs français qui garantit chaque soir un millionnaire supplémentaire sur le territoire national. Les gagnants, une fois leur ticket validé, disposent ensuite de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ.

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