Loto : tirage du mercredi 8 juillet 2026, découvrez les résultats [EN DIRECT]
Suivez en direct le résultat du tirage du Loto de mercredi 8 juillet 2026, avec une cagnotte de 4 millions qui attend son heureux gagnant.
Le tirage du Loto de ce mercredi 8 juillet 2026 s'annonce sous haute tension : la Française des Jeux propose ce soir une cagnotte de 4 millions à qui saura décrocher la bonne combinaison. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ. Une soirée qui pourrait bien changer la vie d'un heureux joueur ou d'une heureuse joueuse.
Lundi 6 juillet 2026, le tirage du Loto n'a pas livré son jackpot : la combinaison 16, 29, 31, 36 et 46 assortie du numéro chance 7 n'a été devinée par personne dans son intégralité. Le rang 2, qui récompense les cinq bons numéros sans le numéro chance, est lui aussi resté sans preneur. La cagnotte repart donc pour un tour ce mercredi, grossissant encore l'appât pour les joueurs en lice.
Une série sans grand gagnant relance l'intérêt pour ce tirage du Loto
Si le jackpot a résisté lors du précédent tirage du Loto, certains joueurs ont tout de même eu de quoi se réjouir. Vingt-neuf grilles ont touché le rang 3, synonyme de quatre bons numéros plus le numéro chance, pour un gain unitaire de 4 840 euros. Le rang 4, lui, a récompensé 184 participants ayant validé quatre numéros sans le numéro chance, chacun repartant avec 540 euros.
Le Pack Multichances, une autre façon de jouer le résultat du Loto
Pour ceux qui préfèrent mutualiser leurs mises, la FDJ propose le Pack Multichances, une formule collective découpée en 600 parts, chacune vendue 6,60 euros. En rejoignant ce dispositif, un joueur accède à un volume de combinaisons bien supérieur à celui d'une grille individuelle, augmentant mécaniquement ses probabilités d'apparaître parmi les gagnants du Loto. La contrepartie est simple : tout gain éventuel sera partagé entre l'ensemble des détenteurs de parts.
Les jeux d'argent, dont le Loto, comportent des risques réels, en particulier celui de l'addiction. Ils sont strictement réservés aux personnes majeures. En cas de difficultés liées aux jeux, un service d'écoute et d'accompagnement est accessible au 09 74 75 13 13. Jouer doit rester un plaisir, pratiqué avec discernement et dans le respect de ses propres limites financières.
- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires ou les simples remboursements, le tirage a récompensé de nombreux participants. Les records restent impressionnants : le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Le 11 septembre de la même année, 26 millions d'euros avaient été gagnés sur Internet. En troisième position, 25 millions d'euros ont été remportés à Paris le 5 décembre 2022.
- Les numéros stars du Loto depuis 2020
Depuis le 4 février 2020, certains numéros sortent plus souvent que d'autres au Loto, selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 31 arrive en tête avec 12,15% de sorties, soit 131 apparitions au total, dont la dernière le 6 juillet 2026. Il est suivi par le 30 (129 sorties), le 24 (122 sorties), le 3 (120 sorties) et le 5 (119 sorties). Une précision essentielle : il s'agit uniquement de statistiques historiques, pas de probabilités. Chaque combinaison, même 1-2-3-4-5 avec le numéro Chance 6, a exactement la même probabilité d'être tirée.
- Les plus gros gains du Loto en 2025
Le Loto a récompensé plusieurs heureux gagnants en 2025. Le jackpot le plus important de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. En deuxième position, un joueur breton a décroché 20 millions d'euros le 15 novembre. Le podium se complète avec 19 millions d'euros gagnés en Occitanie le 26 février. Des sommes considérables qui rappellent que le Loto, bien que moins spectaculaire que l'Euromillions, reste capable de transformer radicalement la vie de ses participants avec des gains à plusieurs dizaines de millions d'euros.