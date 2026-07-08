Loto : tirage du mercredi 8 juillet 2026, découvrez les résultats [EN DIRECT]

Suivez en direct le résultat du tirage du Loto de mercredi 8 juillet 2026, avec une cagnotte de 4 millions qui attend son heureux gagnant.

Le tirage du Loto de ce mercredi 8 juillet 2026 s'annonce sous haute tension : la Française des Jeux propose ce soir une cagnotte de 4 millions à qui saura décrocher la bonne combinaison. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ. Une soirée qui pourrait bien changer la vie d'un heureux joueur ou d'une heureuse joueuse.

Lundi 6 juillet 2026, le tirage du Loto n'a pas livré son jackpot : la combinaison 16, 29, 31, 36 et 46 assortie du numéro chance 7 n'a été devinée par personne dans son intégralité. Le rang 2, qui récompense les cinq bons numéros sans le numéro chance, est lui aussi resté sans preneur. La cagnotte repart donc pour un tour ce mercredi, grossissant encore l'appât pour les joueurs en lice.

Une série sans grand gagnant relance l'intérêt pour ce tirage du Loto

Si le jackpot a résisté lors du précédent tirage du Loto, certains joueurs ont tout de même eu de quoi se réjouir. Vingt-neuf grilles ont touché le rang 3, synonyme de quatre bons numéros plus le numéro chance, pour un gain unitaire de 4 840 euros. Le rang 4, lui, a récompensé 184 participants ayant validé quatre numéros sans le numéro chance, chacun repartant avec 540 euros.

Le Pack Multichances, une autre façon de jouer le résultat du Loto

Pour ceux qui préfèrent mutualiser leurs mises, la FDJ propose le Pack Multichances, une formule collective découpée en 600 parts, chacune vendue 6,60 euros. En rejoignant ce dispositif, un joueur accède à un volume de combinaisons bien supérieur à celui d'une grille individuelle, augmentant mécaniquement ses probabilités d'apparaître parmi les gagnants du Loto. La contrepartie est simple : tout gain éventuel sera partagé entre l'ensemble des détenteurs de parts.

Les jeux d'argent, dont le Loto, comportent des risques réels, en particulier celui de l'addiction. Ils sont strictement réservés aux personnes majeures. En cas de difficultés liées aux jeux, un service d'écoute et d'accompagnement est accessible au 09 74 75 13 13. Jouer doit rester un plaisir, pratiqué avec discernement et dans le respect de ses propres limites financières.

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