Loto : résultat du tirage du mercredi 8 juillet 2026, les numéros qu'il fallait choisir [EN LIGNE]

Pour les joueurs ayant acheté leur billet en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour réclamer ses gains. Passé ce délai, les sommes deviennent "non réclamées" : les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales.

Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment sortis au Loto étaient le 22, le 26 et le 31. Des chiffres qui peuvent intriguer les joueurs, mais qui ne constituent en aucun cas une stratégie gagnante. Le résultat de chaque tirage demeure totalement imprévisible, et aucune statistique ne permet d'anticiper les numéros à venir. Pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances, le pack MultiChances propose 600 parts à 6,60 euros chacune, avec autant de codes. En cas de gain, les bénéfices sont toutefois partagés entre les détenteurs de parts.

D'après les statistiques de la Française des Jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus fréquemment au Loto, avec 117 sorties. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109 sorties), le 10 (107 sorties) et le 7 (106 sorties). En bas du classement, le 3 et le 5 affichent chacun seulement 96 sorties. Ces chiffres reflètent les fréquences passées et ne préjugent en rien des résultats à venir : le hasard reste le seul maître du jeu.

21:10 - Le record du Loto appartient à un gagnant d'Orgères Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Il a été décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot a quant à lui été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 est complété par 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011 et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.

20:58 - Jouer au Loto comporte des risques d'addiction Le Loto, c'est aussi une mise en garde. Si des millions de Français tentent leur chance chaque semaine, le jeu peut entraîner des risques d'addiction. Les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures. En cas de dépenses excessives, d'endettement ou d'isolement, un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13. Le hasard reste le seul maître du jeu, et aucune stratégie, aucune statistique ne permet de prédire le résultat d'un tirage. Chaque participation engage une part de risque qu'il convient de ne pas négliger.

20:52 - Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026 En 2026, 1 516 316 joueurs ont remporté un gain au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, le tirage a fait de nombreux heureux. Au niveau régional, l'Île-de-France domine le classement avec 88 gagnants, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr représentent quant à eux 81 gagnants, soit 17,9 % des gains de l'année. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance et espèrent décrocher le gros lot.

20:46 - Comment participer au tirage du Loto ? Pour tenter sa chance au Loto, chaque joueur doit sélectionner cinq numéros parmi 49 et un numéro Chance parmi 10. Les grilles peuvent être validées en point de vente agréé par la Française des jeux, sur le site officiel FDJ ou via l'application mobile. La date limite de participation est fixée à 20h15 le jour du tirage. Les résultats sont ensuite publiés en ligne, généralement entre 20h30 et 21h. Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021.

20:40 - Le Loto remonte au XVIe siècle en Italie Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto puise ses origines au XVIe siècle en Italie. Officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac, son premier tirage a eu lieu en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien chamboulé en devenant millionnaires. Côté statistiques, les numéros les moins souvent tirés depuis le 4 février 2020 sont le 43 (8,26% de sorties, 89 apparitions au total), le 33 (8,53%, 92 fois) et le 1 (8,63%, 93 fois). Des chiffres qui ne constituent en rien des probabilités de tirages futurs : le hasard reste le seul maître du jeu.

20:26 - Quels sont les numéros les plus tirés au Loto ? Depuis le 4 février 2020, le numéro 31 est le plus fréquemment sorti au Loto, avec 12,15% de sorties et 131 apparitions au total. Sa dernière sortie remonte au 6 juillet 2026. Il devance le 30 (129 fois, 11,97%), le 24 (122 fois, 11,32%), le 3 (120 fois, 11,13%) et le 5 (119 fois, 11,04%). Ces chiffres, issus des statistiques officielles de la FDJ, ne constituent pas des probabilités de tirages futurs : chaque tirage reste soumis au hasard. Le Loto est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficultés, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.

20:20 - Les numéros fétiches du Loto ne garantissent rien Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment sortis au Loto étaient le 22, le 26 et le 31. Des statistiques qui peuvent intriguer les joueurs, mais qui ne présentent aucune valeur prédictive : le résultat de chaque tirage demeure totalement imprévisible. Le hasard reste le seul maître du jeu. Par ailleurs, si le Loto figure parmi les premiers pourvoyeurs de millionnaires, d'autres jeux comme l'EuroMillions, le Keno ou EuroDreams permettent également de décrocher de grands gains. Quelques heureux élus ont aussi remporté le million via les jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025.

20:14 - Un simulateur pour estimer ses gains au Loto La FDJ met à disposition un simulateur en ligne permettant aux joueurs d'estimer leurs gains potentiels. Il suffit de renseigner ses numéros cochés, son code Loto, sa participation éventuelle au 2nd tirage ainsi que le jour de tirage choisi. L'outil gère également les cas de grilles multiples ou de numéros supplémentaires. Parmi les plus gros jackpots de l'histoire du Loto, le 6 juin 2011, 24 millions d'euros avaient été remportés à Sarcelles, dans le Val-d'Oise. Le 19 mai 2014, un couple résidant à Libourne avait quant à lui empoché 23 millions d'euros.

20:08 - Comment le tirage du Loto est-il sécurisé ? les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. les boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage. une rigueur qui s'inscrit dans un cadre strict, de la conservation des boules jusqu'au déroulement du tirage lui-même, pour assurer à chaque joueur des conditions de jeu équitables et transparentes.

20:02 - Au Loto, gagner ne passe pas forcément par le jackpot Au Loto, décrocher le jackpot n'est pas la seule façon de gagner. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permet déjà de remporter des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Une mécanique qui multiplie les chances de gains à différents niveaux, même sans cocher la combinaison parfaite. Le Loto reste un jeu strictement réservé aux personnes majeures. En cas de difficultés, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.

19:55 - Comment récupérer ses gains au Loto ? Bonne nouvelle pour les joueurs du Loto en ligne : les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur après le tirage. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées sur FDJ.fr ou l'application mobile, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Une procédure simplifiée qui facilite la récupération des gains pour les 1 516 316 joueurs ayant remporté quelque chose au Loto en 2026.

19:49 - Que deviennent les gains non réclamés au Loto ? Chaque année, des millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Les jackpots, quant à eux, peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Une somme considérable qui échappe ainsi chaque année à des gagnants qui ignorent parfois même avoir eu la chance de leur côté.

19:43 - Le pack MultiChances du Loto, c'est quoi exactement ? Disponible uniquement sur le site de la FDJ ou son application mobile, le pack MultiChances est une option originale proposée aux joueurs de Loto. Il est constitué de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts, à 4,40 euros l'unité. En cas de gain, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule collective pour tenter sa chance autrement.

19:37 - Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026 En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires ou les simples remboursements, le tirage a récompensé de nombreux participants. Les records restent impressionnants : le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Le 11 septembre de la même année, 26 millions d'euros avaient été gagnés sur Internet. En troisième position, 25 millions d'euros ont été remportés à Paris le 5 décembre 2022.

19:31 - Les numéros stars du Loto depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, certains numéros sortent plus souvent que d'autres au Loto, selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 31 arrive en tête avec 12,15% de sorties, soit 131 apparitions au total, dont la dernière le 6 juillet 2026. Il est suivi par le 30 (129 sorties), le 24 (122 sorties), le 3 (120 sorties) et le 5 (119 sorties). Une précision essentielle : il s'agit uniquement de statistiques historiques, pas de probabilités. Chaque combinaison, même 1-2-3-4-5 avec le numéro Chance 6, a exactement la même probabilité d'être tirée.

19:24 - Les plus gros gains du Loto en 2025 Le Loto a récompensé plusieurs heureux gagnants en 2025. Le jackpot le plus important de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. En deuxième position, un joueur breton a décroché 20 millions d'euros le 15 novembre. Le podium se complète avec 19 millions d'euros gagnés en Occitanie le 26 février. Des sommes considérables qui rappellent que le Loto, bien que moins spectaculaire que l'Euromillions, reste capable de transformer radicalement la vie de ses participants avec des gains à plusieurs dizaines de millions d'euros.