TER et TGV annulés à cause de la canicule : quelles sont les lignes concernées et à quelles dates ?

La SNCF a annulé plusieurs trains à cause de la canicule pour les journées des mercredi 8 et jeudi 9 juillet. Des Intercités, des TER et quelques TGV sont concernés par ces perturbations liées aux fortes chaleurs.

Alors que la saison estivale a débuté, les départs en vacances pourraient être perturbés par la canicule. La SNCF a annoncé, mercredi 8 juillet, des annulations de trains en raison des fortes chaleurs, qui pèsent sur le matériel ferroviaire et compliquent la maintenance. Selon franceinfo, les lignes Intercités Paris-Clermont-Ferrand, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et la Transversale Sud, entre Bordeaux et Marseille, sont particulièrement concernées.

Sur ces trois lignes, un tiers des trains sont annulés en journée ce mercredi 8 juillet, ainsi que jeudi 9 juillet. À l'échelle nationale, environ un quart des départs Intercités sont supprimés. Les voyageurs concernés sont invités à vérifier leur train avant de se rendre en gare, notamment sur SNCF Connect ou via les messages envoyés par la compagnie.

Pas de précisions de la SNCF sur le nombre de TGV annulés

Les TER sont aussi touchés par les annulations liées à la canicule. La SNCF indique que des suppressions ont été décidées "dans les régions où les températures sont exceptionnellement élevées", sans donner de liste complète des lignes concernées. Les voyageurs doivent donc consulter les informations régionales avant leur départ, car les perturbations peuvent varier selon les territoires.

Du côté des TGV, la SNCF évoque seulement "quelques adaptations à la marge" sur les circulations TGV InOui et Ouigo, afin de "préserver et assurer la maintenance" du matériel. Interrogée sur le nombre de TGV annulés et les lignes concernées, l'entreprise n'a pas donné davantage de précisions. Eurostar signale également, sur son site, des perturbations mercredi et jeudi sur son réseau, en raison des répercussions de la vague de chaleur exceptionnelle.

Pourquoi la canicule perturbe le réseau SNCF ?

Comme l'explique Le Monde, la canicule fragilise le réseau ferroviaire et le matériel roulant. Avec les fortes chaleurs, les caténaires, ces câbles situés au-dessus des voies qui alimentent les trains en électricité, peuvent se détendre. Elles risquent alors d'être arrachées au passage d'un train, ce qui coupe immédiatement le courant et peut aussi interrompre la climatisation à bord.

Les rails peuvent également se dilater sous l'effet de la chaleur, ce qui impose parfois des mesures de surveillance ou des ralentissements. Les trains les plus anciens sont aussi plus exposés aux pannes lors des épisodes de canicule. Pour limiter les incidents, la SNCF affirme avoir renforcé la maintenance de ses TGV, avec une organisation en "trois-huit" dans ses technicentres, davantage de maintenance préventive et des équipes dédiées sur chaque axe.