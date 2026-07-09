Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 9 juillet 2026, 20 000 euros par mois pendant 30 ans

EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams, pas de surprise, le gros lot reste le même. Quant aux résultats, ils seront annoncés dès que possible sur cette page.

Comme chaque lundi et jeudi, le tirage EuroDreams propose ce 9 juillet 2026 de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Mais un joueur parviendra à trouver le résultat EuroDreams gagnant ? Telle est la question. D'autant qu'à chaque nouveau tirage EuroDreams, rien n'est jamais gagné. Il existe en effet de nombreuses combinaisons possibles. En ne jouant qu'une combinaison, un joueur dispose de très exactement une chance sur 19 191 900 d'avoir parié sur les résultats gagnants. Mais comme le diront les plus téméraires, qui ne tente rien n'a rien.

Alors, pour espérer remporter ne serait-ce qu'un petit quelque chose, le mieux est encore de participer au tirage EuroDreams. Les participants ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. Celle-ci doit, au minimum, être cochée de six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. La grille de base est vendue 2,50 euros. Les résultats EuroDreams pourront être connus à partir de 20h30. Ils seront tous dévoilés ci-dessous dans la foulée :

Comment jouer au tirage EuroDreams sur Internet ?

Les amateurs de loteries ont depuis bien longtemps pris le pli en ce qui concerne le mode d'emploi pour jouer en point de vente. Il suffit en effet, comme pour le Loto ou l'Euromillions, de se rendre dans un point de vente FDJ et de remplir un bulletin papier grâce à un stylo, en cochant les six chiffres et le numéro Dream. Mais quid du mode d'emploi pour jouer sur Internet ? Sur son site, la Française des jeux indique que pour jouer en ligne, il faut se rendre sur le site fdj.fr ou directement sur son application. Là, il faut choisir la loterie, donc l'EuroDreams en ce qui nous concerne, cocher le nombre de chiffres requis pour constituer une grille, mais aussi les jours des tirages auxquels on souhaite participer.