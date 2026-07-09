Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 9 juillet 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams a-t-il fait un heureux vainqueur ce jeudi 9 juillet ? Tous les résultats sont à présent connus.

Comme chaque lundi et jeudi, le tirage EuroDreams proposait ce 9 juillet 2026 de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Mais un joueur est-il parvenu à trouver le résultat EuroDreams gagnant ? Il semble que non. Sur le site de la Française des jeux, la répartition indique en effet qu'il n'y a eu aucun vainqueur au premier rang, ni au deuxième rang. Et ce, en France comme dans les autres pays européens qui participent au tirage EuroDreams.

En revanche, si personne n'a réussi à trouver une part suffisante des résultats EuroDreams pour remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans ou même 2 000 euros mensuels durant les cinq prochaines années, pas moins de 108 grilles permettent à leurs détenteurs de repartir avec 493,40 euros. Vingt-trois d'entre elles ont été validées en France. Pas moins de 1 020 grilles également cochées dans l'Hexagone ont permis de remporter 33,90 euros ce soir. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats EuroDreams de ce jeudi 9 juillet :

Tirage du jeudi 09 juillet 2026 5 - 14 - 18 - 22 - 33 - 35 4

Comment jouer au tirage EuroDreams sur Internet ?

Les amateurs de loteries ont depuis bien longtemps pris le pli en ce qui concerne le mode d'emploi pour jouer en point de vente. Il suffit en effet, comme pour le Loto ou l'Euromillions, de se rendre dans un point de vente FDJ et de remplir un bulletin papier grâce à un stylo, en cochant les six chiffres et le numéro Dream. Mais quid du mode d'emploi pour jouer sur Internet ? Sur son site, la Française des jeux indique que pour jouer en ligne, il faut se rendre sur le site fdj.fr ou directement sur son application. Là, il faut choisir la loterie, donc l'EuroDreams en ce qui nous concerne, cocher le nombre de chiffres requis pour constituer une grille, mais aussi les jours des tirages auxquels on souhaite participer.

"Vous pouvez choisir de remplir une seule grille ou plusieurs", précise la FDJ. À noter qu'il est possible de tenter sa chance au tirage EuroDreams sans choisir ses numéros, grâce au bouton "Flash". "Votre grille sera remplie automatiquement avec des numéros au hasard." Et la Française des jeux d'ajouter encore : "Comme dans les points de vente FDJ, le jour du tirage, vous avez jusqu'à 20h15 (heure de la métropole) pour réaliser votre prise de jeu sur Internet."