Tirage Euromillions : tous les résultats du vendredi 10 juillet 2026 [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du vendredi 10 juillet 2026 a mis en jeu 29 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.
Ce vendredi 10 juillet 2026, des millions de joueurs répartis dans neuf pays européens retiennent leur souffle : le tirage de l'Euromillions propose ce soir une cagnotte de 29 millions. La Française des Jeux publiera les numéros gagnants dans les prochaines minutes, et le résultat de l'Euromillions sera à suivre en direct ci-dessous. Une seule combinaison pourra transformer une grille ordinaire en ticket vers une fortune.
Mardi dernier, le tirage de l'Euromillions avait révélé la combinaison 1-2-3-4-5, accompagnée des étoiles 8 et 5. Aucun joueur n'avait réussi à aligner les sept éléments gagnants pour empocher le jackpot, alors affiché à 17 millions. Trois participants avaient néanmoins frôlé le rang 1, validant les cinq bons numéros mais ne devinant qu'une seule étoile. C'est cet enchaînement de résultats sans grand vainqueur qui a alimenté la progression de la mise en jeu jusqu'à ce soir.
Tirage de l'Euromillions ce soir, une mécanique mathématique qui défie l'imagination
Derrière la simplicité apparente d'une grille Euromillions se dissimule un gouffre statistique que peu de joueurs mesurent vraiment. Toutes les combinaisons possibles atteignent le nombre de 139 838 160, ce qui ramène la probabilité de décrocher le jackpot à une chance sur près de 140 millions. Ce rapport ne bouge pas d'un tirage à l'autre, qu'il y ait mille ou cinquante millions de participants dans la soirée. C'est précisément cette constance mathématique qui fait de l'Euromillions un phénomène à part dans l'univers des jeux de hasard.
Résultat de l'Euromillions, et si la France écrivait un nouveau chapitre ce soir ?
Si un joueur français venait à décrocher le jackpot ce soir, il rejoindrait une galerie de compatriotes dont la vie a basculé en un instant grâce à l'Euromillions. Le record tricolore appartient à un collectif de cinq amis franciliens qui, lors de leur toute première tentative commune en août 2025, ont empoché 250 millions. Avant eux, un habitant de Tahiti avait perçu 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France avait décroché 200 millions en décembre 2020.
Plus récemment encore, le résultat de l'Euromillions de novembre 2025 avait souri à un couple alsacien, qui repartait avec 178 millions. Ces destins chamboulés en quelques secondes illustrent ce que chaque tirage de l'Euromillions porte en lui : la possibilité concrète, même infime, d'un renversement total d'existence pour n'importe quel foyer européen. Ce vendredi 10 juillet 2026 pourrait bien être la prochaine date à s'inscrire dans cette liste.
Dernières mises à jour
- TF1 diffuse le tirage de l'Euromillions depuis 2014
Depuis janvier 2014, TF1 assure la diffusion du tirage de l'Euromillions en France, après avoir remporté l'appel d'offres de la Française des Jeux. Ce n'est pas la première fois que la chaîne s'en charge : elle avait déjà diffusé le tirage de 2004 à 2010, avant que France 2 ne prenne le relais de janvier 2011 à décembre 2013. Plusieurs animateurs se succèdent à la présentation, parmi lesquels Jean-Pierre Foucault, Marion Jollès, Karine Ferri et Emma Cubaynes. Le tirage est diffusé en différé dans la soirée.
- Les records de gains à l'Euromillions en France
En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté la somme record de 250 millions d'euros à l'Euromillions. C'était, selon les informations rapportées, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur ayant tenté sa chance à Tahiti avait décroché 220 millions d'euros en 2021, un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020, et un couple alsacien avait remporté 178 millions d'euros en novembre 2025.
21:18 - Les gains de l'Euromillions ne sont pas imposés en France
Bonne nouvelle pour les joueurs français : les gains remportés à l'Euromillions ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. La France considère en effet le gain comme un accroissement de patrimoine non imposable, contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains dépassant certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %. Attention toutefois : dès l'année suivante, les revenus générés par le placement de cette somme — intérêts, dividendes, loyers — ainsi que les biens acquis restent soumis à la fiscalité classique, dont la flat tax et l'impôt sur la fortune immobilière.
- Le My Million, un code gagnant automatiquement attribué à l'Euromillions
À chaque tirage Euromillions, un code My Million est tiré au sort exclusivement parmi les grilles validées en France. Composé de deux lettres et sept chiffres, ce code est attribué automatiquement à l'achat d'une grille, sans surcoût supplémentaire. Il permet de remporter un million d'euros. Il n'est pas possible de participer à l'Euromillions sans disposer de ce code, et le joueur ne peut pas le choisir lui-même. À noter qu'il est impossible de jouer à l'Euromillions sans ce code My Million.
- L'option Étoile+ de l'Euromillions, une chance supplémentaire de gagner
Peu connue des joueurs, l'option Étoile+ offre pourtant des perspectives intéressantes à l'Euromillions. En la sélectionnant, les participants ont plus d'une chance sur quatre de percevoir un gain additionnel, soit précisément une chance sur 3,8 de remporter un gain pour une combinaison associée à cette option. Par ailleurs, l'Euromillions propose treize rangs de gains différents au-delà du jackpot. Pour décrocher une récompense, il suffit de trouver au minimum deux numéros, sans étoile. Les gains augmentent ensuite progressivement selon le nombre de bons numéros et d'étoiles trouvés, jusqu'au rang ultime exigeant les cinq numéros et les deux étoiles.
21:00 - Comment jouer à l'Euromillions ?
Pour tenter sa chance à l'Euromillions, le joueur doit se rendre dans un point de vente agréé par la FDJ — souvent un bureau de tabac ou de presse — ou passer par le site et l'application de la Française des jeux. Il faut cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. Les tirages ont lieu chaque mardi et chaque vendredi. Des gains intermédiaires restent accessibles : le 3 avril, un joueur français ayant trouvé cinq bons numéros et une étoile a remporté 236 718,40 euros.
- Quels sont les numéros les plus tirés à l'Euromillions ?
Depuis le 4 février 2020, le numéro 35 est celui qui ressort le plus souvent à l'Euromillions, avec 12,67 % de sorties et 85 apparitions au total. Il devance le 42 (12,37 %, 83 fois), le 21 (11,92 %, 80 fois), puis le 29 et le 34, ex aequo à 11,77 % avec 79 sorties chacun. Ces chiffres sont issus des statistiques officielles de la FDJ. Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques historiques, et non de probabilités de tirages futurs. Le hasard reste le seul maître du jeu.
- Qui remporte le plus de jackpots à l'Euromillions ?
Le Royaume-Uni domine le classement des gagnants de premier rang à l'Euromillions avec 137 jackpots décrochés, suivi de près par la France (134) et l'Espagne (124). Plus loin dans le classement, le Portugal totalise 86 gagnants, la Belgique 48, la Suisse 26, l'Autriche et l'Irlande 21 chacun. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 gagnants de jackpot. Ce classement reflète la dimension internationale du jeu, qui réunit neuf pays européens et des millions de joueurs à chaque tirage.
- Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ?
Une fois les résultats de l'Euromillions dévoilés, les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la Française des jeux. Pour les joueurs ayant misé en ligne, le montant du gain est automatiquement crédité sur leur compte joueur, sauf en cas de très gros gain. La grille simple est proposée à 2,50 euros, auxquels peut s'ajouter l'option My Million, qui garantit chaque mardi et chaque vendredi un gagnant français millionnaire grâce à un code spécifique attribué à chaque participation.
- Quelle est votre marge de manœuvre pour jouer à l'Euromillions ?
Pour participer à l'Euromillions, les joueurs ont jusqu'à 20h15 précises pour valider leur grille, en point de vente physique ou en ligne. Le tirage débute généralement à partir de 20h20, et les résultats sont disponibles aux alentours de 20h50, une fois la combinaison officiellement validée. Côté statistiques, les chances de remporter quoi que ce soit sont d'environ 1 sur 13, tous rangs confondus. Pour le jackpot, le calcul est plus vertigineux : avec plus de 139 838 160 combinaisons possibles, la compétition est particulièrement serrée.
20:30 - Un millionnaire garanti à chaque tirage de l'Euromillions grâce à My Million
Lancé en février 2014, My Million est un jeu complémentaire français qui garantit un gagnant d'un million d'euros à chaque tirage Euromillions en France. Ce dispositif a contribué à une hausse de 13 % des ventes de la Française des Jeux dès 2014. Plusieurs fois par an, des "Semaines exceptionnelles My Million" sont organisées, portant le nombre de gagnants à 5 ou 10 au lieu d'un seul. Par ailleurs, en moyenne un ticket sur 12 remporte un gain à l'Euromillions : il est donc conseillé de vérifier attentivement ses résultats après chaque tirage.
- Le hasard, seul maître du tirage de l'Euromillions
Pour remporter le jackpot de l'Euromillions, les joueurs doivent sélectionner 5 numéros entre 1 et 50, ainsi que 2 étoiles parmi 12. Ce nombre d'étoiles a évolué au fil du temps : 9 à l'origine, puis 11 à partir de mai 2011, et enfin 12 depuis septembre 2016. Ces modifications successives ont considérablement réduit les chances de décrocher le jackpot, passées d'environ 1 sur 76 millions à 1 sur 140 millions. Quant aux stratégies, certains joueurs misent sur leurs chiffres fétiches ou leurs dates de naissance, mais le hasard reste le seul maître du jeu.
- Quand les Français décrochent les plus gros jackpots de l'Euromillions
La France figure parmi les pays les plus chanceux de l'Euromillions. En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté la somme record de 250 millions d'euros. Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions d'euros en 2021, et un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020. En novembre 2025, un couple alsacien a également remporté 178 millions d'euros. Les résultats sont dévoilés aux alentours de 20h30-45, pendant ou peu après le journal de 20 heures de TF1, avant la publication détaillée des gains par la Française des jeux.
- Douze pays et quatre devises pour l'Euromillions
L'Euromillions est une loterie transnationale coorganisée par dix sociétés de jeux dans douze pays européens, dont trois micro-États : Monaco, Andorre et le Liechtenstein. Elle fonctionne avec quatre devises — l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique. Cette dimension internationale permet de proposer des gains bien supérieurs à ceux des loteries nationales, mais réduit en contrepartie considérablement les chances de remporter le jackpot. Pour participer, les joueurs doivent impérativement valider leur grille avant 20h15, en point de vente ou en ligne. Une fois les résultats dévoilés, les gagnants disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la Française des jeux.
Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter.
Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, par CCM Benchmark Group à des fins de ciblage publicitaire et prospection commerciale au sein du Groupe Le Figaro, ainsi qu’avec nos partenaires commerciaux.
De plus, lors de votre inscription sur ce formulaire, des données personnelles (dont votre adresse email sous forme hachée et pseudonymisée) peuvent être partagées avec nos partenaires Data à des fins de personnalisation de la publicité et des contenus qui vous sont proposés. Vous trouverez le détail de ces informations et pouvez vous y opposer à tout moment
Plus généralement, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi.