Loto : découvrez le résultat du tirage du samedi 11 juillet 2026

Le résultat du tirage du Loto de ce samedi 11 juillet 2026 est très attendu, avec un jackpot exceptionnel de 10 millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux.

Le Loto de ce samedi 11 juillet 2026 promet d'attirer un très grand nombre de joueurs. Pour cette nouvelle soirée, la Française des Jeux met en jeu un jackpot alléchant de 10 millions d'euros. Le Loto aujourd'hui offre ainsi une opportunité rare de changer de vie en cochant les bons numéros sur sa grille. Le résultat du tirage du Loto de ce soir sera à découvrir dès sa publication par la FDJ ci-dessous.

En attendant la combinaison gagnante du Loto samedi soir, un rappel s'impose sur le précédent tirage. Le mercredi 8 juillet 2026, la combinaison gagnante était le 16-18-28-35-7, associée au numéro chance 8. Le jackpot de 4 millions d'euros mis en jeu n'a pas trouvé preneur, aucun joueur n'ayant coché l'intégralité des bons numéros. Ce report explique en partie le montant conséquent proposé pour le tirage du Loto de ce samedi.

Trois gagnants récompensés au précédent tirage du Loto

Si personne n'a décroché la cagnotte principale mercredi dernier, le tirage du Loto du 8 juillet a tout de même récompensé trois joueurs au rang 2. Ces derniers ont chacun empoché la somme de 53 464,50 euros. Ce sont donc trois participants qui repartent avec un gain confortable, en attendant que le prochain heureux élu remporte peut-être les 10 millions d'euros promis lors du Loto de ce samedi 11 juillet 2026.

Pour tenter sa chance au Loto de ce soir, la marche à suivre reste inchangée. Il faut sélectionner cinq numéros parmi les 49 disponibles sur la grille, puis choisir un numéro Chance parmi les dix proposés. Chaque grille est proposée au tarif de 2,20 euros lors des tirages classiques, avec la promesse d'un jackpot minimum garanti de 2 millions d'euros à chaque tirage du Loto.

Une participation possible jusqu'à 20h15 pour le tirage du Loto

Les joueurs souhaitant participer au Loto samedi peuvent valider leur grille chez un commerçant partenaire de la Française des Jeux ou directement en ligne. La clôture des prises de jeu intervient à 20h15, heure limite à respecter pour espérer figurer parmi les gagnants du tirage du Loto de ce samedi 11 juillet 2026.

Un rappel utile concerne les probabilités au Loto. Toutes les combinaisons possèdent exactement la même chance d'être tirées. Une grille composée du 1-2-3-4-5 avec le numéro Chance 6 a autant de probabilité de sortir qu'une combinaison paraissant totalement aléatoire. Que la sélection semble logique ou fantaisiste, chaque grille validée pour le résultat du Loto de ce samedi dispose des mêmes atouts face au hasard du tirage.

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