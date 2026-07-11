Tirage du Loto : tous les résultats du samedi 11 juillet 2026 dévoilés [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du samedi 11 juillet 2026 a mis en jeu une cagnotte de 10 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.
Ce samedi 11 juillet 2026, la Française des Jeux organise un tirage du Loto exceptionnel avec une cagnotte de 10 millions à la clé. Une telle somme en plein cœur de l'été constitue un événement rare, porté par une série de jackpots successivement non réclamés. Les résultats du tirage du Loto sont à suivre en direct ci-dessous dès leur publication officielle.
Mercredi 8 juillet 2026, le tirage du Loto s'est soldé sans grand gagnant au rang 1, faute de joueur ayant coché la bonne combinaison accompagnée du numéro chance 8. Trois participants ont néanmoins frôlé le jackpot en décrochant le rang 2, récoltant chacun 53 464,50 euros. C'est précisément cette cagnotte non remportée qui a alimenté le pot de ce soir, propulsant le Loto à ce niveau record pour un mois de juillet.
Une série de jackpots sans preneur avant ce tirage du Loto
Pour valider une grille de Loto, chaque joueur doit choisir cinq numéros parmi 49 ainsi qu'un numéro chance parmi dix, pour un tarif de 2,20 euros par grille. Ce soir, les participations étaient acceptées jusqu'à 20h15, que ce soit en point de vente chez un buraliste agréé ou directement en ligne sur la plateforme de la FDJ. Passé ce délai, aucune grille supplémentaire ne pouvait être prise en compte pour le tirage du Loto de ce samedi.
Quelle que soit l'intensité de la fièvre autour du résultat du Loto, les mathématiques rappellent une réalité implacable : chaque combinaison dispose exactement de la même probabilité d'être tirée. Les chiffres qui reviennent fréquemment dans les choix des joueurs ne bénéficient d'aucun avantage statistique par rapport aux séquences les plus rares. Le tirage du Loto obéit exclusivement aux lois du hasard, sans mémoire ni favoritisme d'aucune sorte.
Le résultat du Loto ce soir, un jackpot plancher garanti en cas de nouveau tirage sans gagnant
Si aucun joueur ne venait à remporter le jackpot ce soir, la FDJ garantit un montant minimum de 2 millions pour chaque nouveau tirage du Loto, quelle que soit la situation. Ce filet de sécurité constitue l'une des spécificités du système mis en place par l'opérateur national, qui assure ainsi une attractivité constante au jeu. Le résultat du Loto, qu'il couronne un grand gagnant ou non, relance automatiquement la mécanique pour le prochain tirage.
Accessible au plus grand nombre grâce à son tarif réduit et à son format simple, le tirage du Loto continue de fédérer des millions de Français à chaque rendez-vous hebdomadaire. Ce samedi, la pression est particulièrement forte, avec des dizaines de milliers de grilles soumises dans l'espoir de décrocher les 10 millions en jeu. Le résultat du Loto, quel qu'il soit, marquera à coup sûr cette soirée de juillet.
Dernières mises à jour
- Le pack MultiChances du Loto, une option pour multiplier ses chances
Le pack MultiChances est une option exclusivement disponible sur le site de la FDJ ou son application mobile. Il se compose de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts, à 4,40 euros l'unité. En cas de gain, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une façon de participer à grande échelle, tout en maîtrisant sa mise de départ.
- Quels sont les numéros les plus tirés au Loto ?
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent par leur fréquence d'apparition au Loto, selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 31 arrive en tête avec 12,13% de sorties, soit 131 tirages au total, sa dernière apparition remontant au 6 juillet 2026. Il est suivi du 30 (11,94%, 129 sorties), du 24 (11,30%, 122 sorties), du 3 (11,20%, 121 sorties) et du 28 (11,11%, 120 sorties). Une précision importante : il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirages futures.
- Au Loto, gagner ne passe pas forcément par le jackpot
Au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour remporter un gain. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permet déjà de toucher des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Par ailleurs, les jeux de tirage comme le Loto figurent parmi les premiers pourvoyeurs de millionnaires, aux côtés de l'EuroMillions, du Keno et d'EuroDreams.
- Le 9, numéro Chance star du Loto
D'après les statistiques de la Française des jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus au Loto, avec 117 sorties au compteur. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). En queue de peloton, le 3 et le 5 affichent chacun seulement 96 sorties. Par ailleurs, 2026 s'annonce comme une année faste pour les joueurs : 1 516 316 d'entre eux ont déjà décroché un gain au Loto, que ce soit le jackpot, des gains intermédiaires ou de simples remboursements.
- Le Loto Mission Nature, un jeu engagé pour la biodiversité
Jouer au Loto peut aussi servir une cause environnementale. Le Loto Mission Nature, dont la quatrième édition est prévue en 2026, est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, cette offre a déjà permis de soutenir 64 projets sur l'ensemble du territoire français depuis 2023, grâce au financement de la FDJ.
- Comment le Loto garantit l'intégrité de ses tirages
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et accessible uniquement via un lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé de ce coffre. Par ailleurs, les boules font l'objet de deux contrôles annuels réalisés par un organisme extérieur, afin de garantir l'intégrité de chaque tirage. À chaque tirage classique, dix participants sont également tirés au sort et remportent chacun 20 000 euros, indépendamment de leur combinaison. Lors des Super Loto, ce nombre monte exceptionnellement à 50 codes gagnants, offrant chacun la même somme.
- Comment récupérer ses gains au Loto
Vous avez décroché un gain au Loto ? Les démarches varient selon le montant remporté. Pour des gains inférieurs à 30 000 euros, il suffit de retourner chez le commerçant partenaire où la grille a été achetée. Au-delà de ce seuil et jusqu'à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un service dédié appelé "Relations Gagnants" propose un accompagnement personnalisé. Rappel : les joueurs disposent de 60 jours pour réclamer leurs gains, faute de quoi ceux-ci sont reversés au Trésor public.
- Les plus gros gains du Loto en 2025
En 2025, le Loto a souri à de nombreux joueurs à travers toute la France. Le plus gros jackpot de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Un joueur breton a décroché 20 millions d'euros le 15 novembre, tandis qu'un chanceux d'Occitanie repartait avec 19 millions d'euros le 26 février. Ces trois gains illustrent la diversité géographique des grands vainqueurs du Loto cette année, avec des jackpots significatifs distribués dans plusieurs régions françaises au fil des tirages.
- Une longue histoire pour le Loto
Le Loto est l'un des jeux les plus ancrés dans l'histoire française, mais ses racines remontent bien plus loin. Héritier de la Loterie nationale née en 1933, il puise en réalité ses origines dans l'Italie du XVIe siècle. C'est sous le gouvernement Chirac qu'il est officialisé sous sa forme moderne, avec un premier tirage organisé en 1976. Depuis près de cinquante ans, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires grâce à ce jeu devenu une institution nationale.
- Un millionnaire tous les deux jours grâce au Loto en 2025
En 2025, la FDJ a atteint un rythme inédit : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total annuel de 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement via les jackpots LOTO® et les codes My Million®, ces derniers étant liés à l'Euromillions. Par ailleurs, le record absolu du plus gros jackpot Loto reste à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021, devant les 26 millions gagnés sur Internet le 11 septembre de la même année.
- Le pack MultiChances du Loto, c'est quoi exactement ?
Pour tenter de remporter des gains au Loto, il existe le pack MultiChances, une option exclusivement disponible sur le site de la FDJ ou sur son application mobile. Ce pack se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts, à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ.
- Le pack MultiChances du Loto, pour multiplier ses chances
Pour les joueurs qui veulent maximiser leurs chances au Loto, il existe le pack MultiChances en version élargie. Ce pack est composé de 600 parts, accompagnées chacune d'un code. Le prix d'une part est fixé à 6,60 euros. En misant sur ce pack, un joueur bénéficie d'un plus grand nombre de chances de remporter un gain. En contrepartie, les gains obtenus sont partagés entre les détenteurs de parts. Une option qui mise sur la quantité plutôt que sur le gain individuel. Rappel important : les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures. En cas de difficulté, un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.
- Quand les gains du Loto ne sont jamais réclamés
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires, souvent parce que le ticket a été perdu ou simplement oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Quant aux jackpots non réclamés, ils peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou utilisés lors d'opérations spéciales organisées par la Française des Jeux.
- Les plus gros gains du Loto en 2025
Le Loto a encore distribué des fortunes en 2025. Le plus gros jackpot de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Un gain de 20 millions d'euros a ensuite été décroché en Bretagne le 15 novembre, tandis qu'un joueur d'Occitanie repartait avec 19 millions d'euros dès le 26 février. Ces chiffres rappellent que le Loto, dont une grille de base coûte 2,20 euros, peut transformer du jour au lendemain un modeste ticket en véritable fortune, avec un jackpot minimum garanti de 2 millions d'euros à chaque tirage classique.
- Comment récupérer ses gains après un tirage du Loto
Vous avez peut-être décroché un gain au Loto ? Les démarches varient selon le mode de jeu. Pour les joueurs en ligne sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur, avec un virement bancaire possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà, le service des gagnants est joignable au 09 69 36 60 60. Pour les grilles achetées en point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros sont récupérables directement chez le commerçant partenaire. Entre 30 000 et 500 000 euros, un centre de paiement FDJ est requis.
- Les plus gros jackpots de l'histoire du Loto
Certains tirages du Loto ont marqué les esprits par l'ampleur des gains distribués. Le 6 juin 2011, un joueur de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, avait empoché 24 millions d'euros, l'un des plus importants jackpots jamais remportés. Trois ans plus tard, le 19 mai 2014, c'est un couple résidant à Libourne qui repartait avec 23 millions d'euros, complétant ainsi le top 5 des plus gros gains de l'histoire du Loto. Des sommes vertigineuses qui témoignent du potentiel de ce jeu de tirage emblématique en France.
- Les numéros qui sortent le moins au Loto
Saviez-vous que certains numéros du Loto se font particulièrement discrets ? Depuis le 4 février 2020, le 43 est le grand absent des tirages, avec seulement 8,25% de sorties et 89 apparitions au total, sa dernière remontant au 8 juin 2026. Le 33 suit avec 8,53% de sorties (92 fois tiré), puis le 1 avec 8,62% (93 fois), le 14 avec 94 sorties et le 37 avec 99 sorties. Un rappel s'impose toutefois : ces chiffres sont des statistiques, pas des probabilités. Chaque numéro conserve exactement la même chance d'être tiré à chaque nouveau tirage.
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