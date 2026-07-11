Canicule dans les hôpitaux : où sont les 30 000 climatiseurs promis par le gouvernement ?

Le gouvernement a promis 30 000 climatiseurs mobiles pour aider les hôpitaux à affronter la canicule. Mais leur déploiement reste difficile à suivre et les établissements doivent souvent s'organiser eux-mêmes pour obtenir des appareils.

Les climatiseurs promis aux hôpitaux sont-ils vraiment arrivés ? Fin juin, après la canicule, le gouvernement a annoncé une enveloppe exceptionnelle de 100 millions d'euros pour adapter les établissements de santé aux fortes chaleurs. Sébastien Lecornu avait aussi promis l'"acquisition" de 30 000 climatiseurs mobiles, dont 10 000 devaient être livrés "dès cette semaine", selon ses déclarations à l'Assemblée nationale mardi 7 juillet. Vendredi, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a assuré à franceinfo que 7 500 appareils avaient déjà été livrés.

Selon la ministre, 15 000 climatiseurs doivent être disponibles au 15 juillet, puis 21 000 au 21 juillet. Mais sur le terrain, la situation paraît moins claire. À l'AP-HP, 1 800 appareils avaient déjà été commandés dès les premiers jours de fortes chaleurs, sans attendre le dispositif gouvernemental. Au CHU d'Amiens, Force ouvrière affirme aussi que les achats éventuels ont été réalisés directement par l'hôpital.

Des hôpitaux encore dans le flou

Plusieurs établissements ont donc cherché eux-mêmes des solutions, via leurs centrales d'achat ou directement auprès de fournisseurs. Leroy Merlin dit avoir fourni 1 900 climatiseurs, tandis que le député LR Philippe Juvin affirme avoir aidé à trouver 450 appareils. Les syndicats dénoncent un manque de visibilité. "Nous sommes sur une liste. On ne sait pas ce qu'on va recevoir", témoigne auprès de nos confrères, Rodolphe Verger, de la CGT Santé.

Le ministère de la Santé précise que l'État n'a pas vocation à livrer directement les climatiseurs. Les hôpitaux passent leurs commandes, puis peuvent bénéficier d'un accompagnement financier. Pour la CFDT Santé, "l'annonce gouvernementale concerne le financement, et non la livraison" des appareils.

Une réponse jugée trop tardive

Un appel d'offres publié début juillet par le Resah prévoit bien l'achat de climatiseurs mobiles et de ventilateurs. Mais les entreprises ont jusqu'au 20 juillet pour déposer leurs offres, avec de premières livraisons prévues à partir du 1er août. Il ne peut donc pas expliquer les livraisons annoncées dès juillet.

Le dispositif ressemble ainsi davantage à un mécanisme de financement qu'à une livraison directe par l'État. Les syndicats alertent sur le décalage entre l'urgence climatique et la mise en œuvre du dispositif, et réclament un véritable plan de rafraîchissement durable des hôpitaux.