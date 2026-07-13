14 juillet 2026 : défilé, discours... Ces détails avec lesquels Macron veut marquer les esprits

Le 14-Juillet 2026 sera la dernière Fête nationale qu'Emmanuel Macron célèbrera en tant que président de la République et pour l'occasion il a prévu quelques éléments marquants.

Emmanuel Macron vit son dixième et dernier 14 juillet en tant que président de la République, et il semble vouloir laisser une trace. Il a profité de son ultime discours annuel aux Armées, ce lundi 13 juillet, pour faire valoir le bilan de ses deux mandats auprès des militaires. "L'engagement a été tenu, les faits sont là et l'histoire jugera", a-t-il déclaré au pied de l'hôtel de Brienne. Le chef de l'Etat a insisté sur deux points, présentés comme des réussites : l'augmentation des moyens accordés aux Armées et les efforts faits en vue d'une défense européenne autonome face aux conflits et au contexte géopolitique international.

Deux éléments qui seront également présents dans le défilé du 14 juillet 2026. Emmanuel Macron a décidé de faire une édition XL du défilé de la Fête nationale pour mettre à l'honneur le "réarmement" et les différents régiments de l'armée française. Au programme, 6 800 militaires à pied doivent défiler et être suivis de 315 véhicules, de 98 avions, de 33 hélicoptères et enfin de 193 chevaux de la Garde républicaine. Un contingent jamais vu. Cela représente 15% de militaires en plus par rapport aux précédentes éditions du 14 juillet, mais aussi 30% d'avions et de véhicules supplémentaires. Une démonstration de force censée montrer les investissements opérés par Emmanuel Macron au profit des Armées.

Le défilé du 14 juillet ouvert par un convoi inédit

Le développement de l'armée française doit toutefois s'inscrire, selon la vision du président de la République, dans une logique européenne. "Nous devons bâtir en Européens et garder nos spécificités propres, nos modes de décision, nos forces d'intervention, notre crédibilité. Mais ne faisons pas bégayer l'histoire", a-t-il déclaré lors de son discours de Brienne. Un moment dont il a profité pour mettre en garde contre l'idée d'un repli nationaliste : "Partout où on flatte les nationalismes, en France ou ailleurs, on se trompe sur l'histoire qui est la nôtre. Le patriotisme, oui, le nationalisme, jamais. Au moment où l'Europe se réarme, penser que cumuler chacun séparément des capacités est le sens de l'histoire, c'est une absurdité."

Et cette coopération entre l'armée française et les autres armées européennes sera mise à l'honneur lors du défilé du 14 juillet. Ce ne seront pas des militaires français qui ouvriront le défilé, mais 500 soldats des États membres de la Coalition des volontaires, un regroupement des pays souhaitant venir en aide à l'Ukraine et protéger l'Europe contre les offensives russes initié par la France et le Royaume-Uni. Ce premier convoi du défile du 14 juillet comptera des militaires Suédois, Slovaques, Britanniques, Roumains, Autrichiens, Allemands, Polonais, Australiens et Canadiens a fait savoir l'Elysée. 25 soldats ukrainiens fermeront la marche de ce bataillon international.

Un discours de Macron pour le 14 juillet ?

Le discours de Brienne est la seule prise de parole d'Emmanuel Macron prévue au sujet des Armées pour les célébrations du 14 juillet. Le chef de l'Etat, qui ne s'est prêté à l'exercice de l'interview de la Fête nationale qu'à deux reprises en 2020 et 2022, n'a pas souhaité renouveler l'expérience pour son dernier 14 juillet à l'Elysée.

Il a préféré s'adresser directement aux militaires plutôt qu'à l'ensemble des Français, mais il a fait passer un message à tous et a affirmé qu'il reste du chemin à parcourir pour renforcer la défense de la France et de l'Europe : "Nous avons lancé l'économie de guerre, mais est-ce suffisant ? Non. Nous devons continuer d'investir davantage, tant des fonds publics européens que des fonds publics nationaux, mais aussi des fonds privés. Nous devons innover", a -t-il déclaré.

Il a d'ailleurs rappelé la récente actualisation de la loi de programmation nucléaire qui prévoit un "effort supplémentaire de 36 milliards d'euros prévu pour la période 2026-2030" avec trois grands chantiers : "l'augmentation de nos stocks de munitions et le renforcement de la préparation opérationnelle" ; "de moyens supplémentaires pour garantir notre souveraineté" et "le rehaussement de dissuasion nucléaire". Il a aussi appelé à renforcer la coopération européenne : "Nous aurions tort de nous arrêter là et nous aurions tort de penser que les réalités d'aujourd'hui seront vraies dans dix ans, quinze ans ou vingt ans, et qu'il n'y aurait pas des compétiteurs qui vont émerger".

Le dernier défilé du 14 juillet sous l'ère Macron risque d'émouvoir le président de la République qui a montré un certain trouble à l'issue de son discours aux Armées au moment de dire qu'avoir été le chef des Armées depuis 2017 est sa "plus grande fierté".