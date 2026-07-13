Tirage du Loto : tous les résultats du lundi 13 juillet 2026 [EN LIGNE]

Pour les joueurs ayant misé sur le Loto via FDJ.fr ou l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, les gagnants doivent contacter le service dédié au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Une procédure simple et sécurisée, pensée pour faciliter la vie des joueurs qui tentent leur chance en ligne.

En 2026, le Loto a souri à 1 516 316 joueurs, entre jackpot, gains intermédiaires et simples remboursements. Pour maximiser ses chances, les joueurs peuvent opter pour le pack MultiChances, constitué de 600 parts à 6,60 euros chacune, offrant autant de codes supplémentaires. Si les gains sont potentiellement plus accessibles avec ce pack, ils doivent être partagés entre les participants. En 2025, les plus gros gains atteignaient des sommets : 23 millions d'euros en Gironde, 20 millions en Bretagne et 19 millions en Occitanie.

Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Cette même année, le 11 septembre, un joueur en ligne avait empoché 26 millions d'euros. Le podium est complété par un gain de 25 millions d'euros remporté à Paris le 5 décembre 2022. Pour tenter de décrocher de telles sommes, une grille simple coûte 2,20 euros, avec un jackpot minimum garanti de 2 millions d'euros. Pour un Super Loto, la grille de base est vendue 3 euros.

21:10 - En 2026, le Loto prépare une saison de tirages exceptionnels En 2026, la Française des Jeux a programmé six Super Loto, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également au calendrier, en été et à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, le jackpot de départ est fixé à au moins 13 millions d'euros. Des rendez-vous très attendus après une année 2025 qui a vu le Loto décerner son plus gros gain annuel à 23 millions d'euros, remportés en Gironde le 29 septembre.

20:58 - Comment récupérer ses gains au Loto ? Vous avez acheté votre billet du Loto en point de vente physique et vous avez gagné ? Les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement dédié. Dans tous les cas, le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer ses gains. Passé ce délai, les sommes ne sont plus réclamables. Un délai à ne surtout pas oublier.

20:52 - Un Loto Mission Nature au service de la biodiversité En 2026, le Loto Mission Nature entre dans sa quatrième édition. Cette offre de jeux est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, elle a déjà permis de soutenir 64 projets sur l'ensemble du territoire depuis 2023. Une initiative qui confirme l'engagement de la Française des jeux au-delà du simple divertissement.

20:46 - L'Île-de-France, grande gagnante du Loto en 2025 Au classement régional des gagnants du Loto, l'Île-de-France s'impose largement en tête avec 88 gagnants en 2025. Auvergne-Rhône-Alpes arrive en deuxième position avec 40 gagnants, devant le Grand Est et ses 36 gagnants. À noter que les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Une part significative qui confirme la montée en puissance du jeu en ligne parmi les adeptes du Loto.

20:40 - Un rythme record de nouveaux millionnaires grâce au Loto en 2025 En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros. Ces gains proviennent principalement des jackpots LOTO® eux-mêmes, mais aussi des codes My Million®, qui sont, eux, rattachés à l'Euromillions et non au Loto. Un chiffre qui illustre la vitalité de ces jeux de tirage en France et le nombre croissant de joueurs accédant au statut de millionnaire chaque année.

20:34 - Les plus gros jackpots de l'histoire du Loto Le Loto a fait naître des fortunes colossales au fil des années. Parmi les plus grands gagnants figure un joueur de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, qui avait empoché 24 millions d'euros le 6 juin 2011. Quelques années plus tard, le 19 mai 2014, c'est un couple résidant à Libourne qui avait décroché 23 millions d'euros, complétant ainsi le top 5 des plus gros jackpots de l'histoire du Loto. Des sommes vertigineuses qui rappellent que chaque grille à 2,20 euros peut, en théorie, tout changer.

20:26 - Quels numéros sortent le plus souvent au Loto ? Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent que certains numéros s'imposent plus régulièrement que d'autres. Le 31 domine avec 12,13% de sorties, soit 131 tirages au total, suivi du 30 (11,94%, 129 fois) et du 24 (11,30%, 122 fois). À l'inverse, le 43 est le grand absent avec seulement 8,24% de sorties et 89 apparitions. Le 33 (8,52%) et le 1 (8,61%) complètent ce trio de numéros rares. Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirage.

20:14 - Des millions d'euros de gains au Loto ne sont jamais réclamés Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent en raison d'un ticket perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires non réclamés sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Le jeu est strictement réservé aux personnes majeures. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 est disponible.

20:13 - Le pack MultiChances du Loto : plus de chances, mais des gains partagés Pour les joueurs qui souhaitent maximiser leurs chances au Loto, la Française des jeux propose un pack MultiChances en version élargie. Ce pack est composé de 600 parts, accompagnées chacune d'un code. Le prix unitaire d'une part s'élève à 6,60 euros. En misant sur ce pack, un joueur augmente ses probabilités de remporter un gain, mais devra en contrepartie partager ses gains avec les autres détenteurs de parts. Une option à considérer pour ceux qui privilégient les chances de gagner à la mise individuelle. Rappel : le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 reste disponible.

20:12 - Comment récupérer ses gains au Loto ? Bonne nouvelle pour les plus d'1,5 million de gagnants du Loto en 2026 : récupérer ses gains est simple. Les joueurs ayant acheté leur grille en point de vente peuvent retirer leurs gains directement chez le commerçant partenaire pour des montants inférieurs à 30 000 euros. Au-delà, un centre de paiement FDJ prend le relais jusqu'à 500 000 euros. Pour les gains encore plus importants, le service Relations Gagnants propose un accompagnement dédié. Les joueurs en ligne, eux, voient leurs gains automatiquement crédités sur leur compte joueur, avec virement bancaire possible jusqu'à 500 000 euros.

20:12 - En 2026, le Loto mise sur les tirages spéciaux pour faire rêver En 2026, la Française des Jeux a programmé six Super Loto, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également au calendrier, en été et à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros. Lors des tirages spéciaux, le jackpot minimum est fixé à 13 millions d'euros. Autre particularité des Super Loto : au lieu des 10 codes habituels tirés à chaque tirage, ce sont 50 codes qui sont exceptionnellement tirés au sort, permettant chacun de remporter 20 000 euros.

20:12 - L'histoire du Loto remonte au XVIe siècle Avant de suivre le tirage du Loto, un peu d'histoire. Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto puise ses racines en Italie, au XVIe siècle. C'est sous sa forme moderne, officialisée par le gouvernement Chirac, que le premier tirage a eu lieu en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien chamboulé en devenant millionnaires. À noter : le Loto comporte des risques d'addiction et reste strictement réservé aux personnes majeures. En cas de difficulté, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.

20:11 - Qui sont les régions qui gagnent le plus au Loto ? En 2025, l'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse au Loto avec 88 gagnants recensés. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 40 gagnants, et le Grand Est avec 36 gagnants. Les joueurs en ligne ne sont pas en reste : ceux inscrits sur FDJ.fr totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. La plupart de ces grands gagnants se sont distingués sur les jeux de tirage, notamment le Loto, mais aussi l'EuroMillions, le Keno et EuroDreams. Quelques-uns ont toutefois décroché le million grâce aux jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025.

20:11 - Pourquoi le Loto reste un jeu difficile à remporter Les chances de décrocher le jackpot au Loto sont d'environ une sur 19 millions. Un chiffre qui illustre à quel point remporter la mise reste exceptionnel. Pourtant, en 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà touché un gain, qu'il s'agisse d'un jackpot, d'un gain intermédiaire ou d'un simple remboursement. Pour garantir l'intégrité des tirages, les boules officielles sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, sous vidéosurveillance et accessible uniquement par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé de ce coffre. Les boules font également l'objet d'un contrôle deux fois par an par un organisme extérieur.

20:11 - Un rythme record de nouveaux millionnaires au Loto en 2025 En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. Une grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce aux jackpots du Loto. Par ailleurs, chaque année, plusieurs millions d'euros de gains ne sont jamais réclamés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires non réclamés sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales.

20:10 - Comment récupérer ses gains au Loto ? Vous avez peut-être décroché un gain au Loto ? Si vous avez joué en point de vente physique, vous pouvez retirer vos gains directement chez le commerçant, jusqu'à 30 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service client, qui vous oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Attention : le délai pour récupérer ses gains est limité à 60 jours. Par ailleurs, la FDJ propose un simulateur en ligne pour estimer ses gains potentiels en renseignant ses numéros, son code LOTO et son jour de tirage.