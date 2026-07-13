Tirage du Loto : tous les résultats du lundi 13 juillet 2026 [EN LIGNE]

Tirage du Loto : tous les résultats du lundi 13 juillet 2026 [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage du Loto de ce lundi 13 juillet 2026 est désormais connu et le jackpot de 11 millions repart pour un tour faute de gagnant.

Le tirage du Loto de ce lundi 13 juillet 2026 a livré son verdict, et les résultats sont disponibles ci-dessous. La cagnotte de 11 millions était en jeu lors de ce tirage très attendu, organisé comme à l'accoutumée par la Française des Jeux. Les joueurs ayant coché leur grille ce soir peuvent désormais vérifier leurs numéros.

 

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de jackpots : le gros lot de 11 millions n'a trouvé aucun preneur ce soir. Le résultat du Loto du 13 juillet 2026 révèle cependant deux heureux gagnants de rang 2, qui se partagent chacun la coquette somme de 75 943,10 euros. La prochaine occasion de viser un jackpot, rehaussé à 12 millions, est fixée au mercredi 15 juillet 2026.

Résultat du Loto en main, ne laissez pas filer vos gains

Tout joueur ayant participé au tirage du Loto de ce soir doit conserver précieusement son bulletin, qu'il ait misé en ligne ou dans un point de vente physique. La FDJ accorde un délai de soixante jours à compter de la date du tirage pour réclamer tout gain validé sur une grille. Faute de réclamation dans ce délai, le montant est définitivement perdu, sans aucune exception possible.

Au-delà des cinq numéros principaux et du numéro chance, chaque bulletin du Loto intègre automatiquement un code MyMillion, composé d'une lettre suivie de sept chiffres. Ce code participe à un tirage distinct, offrant à un joueur chanceux la possibilité d'empocher un million d'euros supplémentaire, indépendamment du résultat de sa grille. Le résultat du Loto de ce soir inclut donc également ce code gagnant, à vérifier sans attendre.

Un Tirage du Loto qui confirme l'attrait unique d'un jeu 100 % français

Contrairement à des formules transnationales comme l'Euromillions, le Loto s'adresse exclusivement aux joueurs résidant sur le territoire français, ce qui forge un attachement particulier à cette loterie nationale. Trois fois par semaine — les lundis, mercredis et samedis —, la FDJ remet les compteurs en jeu, permettant à chacun de tenter sa chance à partir de 2,20 euros la grille. Ce format régulier, couplé à des cagnottes qui peuvent gonfler rapidement, fidélise autant les habitués que les joueurs occasionnels.

Pour jouer au Loto, il suffit de sélectionner cinq numéros parmi 49 et un numéro chance entre 1 et 10, en point de vente ou via l'application mobile de la FDJ. Des options complémentaires existent pour multiplier les combinaisons jouées et augmenter mécaniquement ses chances d'accrocher un gain. Un jackpot à 12 millions au prochain tirage du Loto constitue déjà une belle raison de retenter l'aventure mercredi.

Dernières mises à jour

- Récupérer ses gains au Loto en ligne : ce qu'il faut savoir

Pour les joueurs ayant misé sur le Loto via FDJ.fr ou l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, les gagnants doivent contacter le service dédié au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Une procédure simple et sécurisée, pensée pour faciliter la vie des joueurs qui tentent leur chance en ligne.

- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026

En 2026, le Loto a souri à 1 516 316 joueurs, entre jackpot, gains intermédiaires et simples remboursements. Pour maximiser ses chances, les joueurs peuvent opter pour le pack MultiChances, constitué de 600 parts à 6,60 euros chacune, offrant autant de codes supplémentaires. Si les gains sont potentiellement plus accessibles avec ce pack, ils doivent être partagés entre les participants. En 2025, les plus gros gains atteignaient des sommets : 23 millions d'euros en Gironde, 20 millions en Bretagne et 19 millions en Occitanie.

- 30 millions d'euros : le record absolu du Loto

Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Cette même année, le 11 septembre, un joueur en ligne avait empoché 26 millions d'euros. Le podium est complété par un gain de 25 millions d'euros remporté à Paris le 5 décembre 2022. Pour tenter de décrocher de telles sommes, une grille simple coûte 2,20 euros, avec un jackpot minimum garanti de 2 millions d'euros. Pour un Super Loto, la grille de base est vendue 3 euros.

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