Résultat Euromillions : tous les numéros du tirage de ce mardi 14 juillet 2026 [EN LIGNE]

Résultat Euromillions : tous les numéros du tirage de ce mardi 14 juillet 2026 [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat de l'Euromillions est tombé ce mardi 14 juillet 2026 et le jackpot de 38 millions repart pour un nouveau tirage faute de grand gagnant.

Le résultat du tirage de l'Euromillions de ce mardi 14 juillet 2026 est désormais connu et consultable ci-dessous. Ce soir, une cagnotte de 38 millions attendait les joueurs ayant validé leur grille avant la fermeture des mises. Des milliers de participants, en France comme dans les pays partenaires, espéraient décrocher le jackpot de cette édition estivale.

Tirage du mardi 14 juillet 2026

La combinaison gagnante du tirage de l'Euromillions de ce mardi 14 juillet 2026 est composée des numéros 10, 19, 37, 42 et 47, accompagnés des étoiles 9 et 12. Le jackpot de 38 millions n'a pas trouvé preneur ce soir. En revanche, deux joueurs de rang 2 — ayant coché les cinq bons numéros et une seule étoile — ont décroché un gain supérieur au demi-million d'euros et peuvent contacter la FDJ au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement dédié.

Le résultat de l'Euromillions porté par une dynamique de reports

Le jackpot de ce soir n'est pas né de rien : il est le fruit direct d'un tirage précédent resté sans grand vainqueur. Le vendredi 10 juillet 2026, la cagnotte de 29 millions n'avait pas été remportée, déclenchant ainsi un report automatique vers le tirage suivant. Ce mécanisme cumulatif, propre à l'Euromillions, est précisément ce qui propulse les jackpots à des niveaux capables de mobiliser des joueurs habituellement absents des points de vente.

L'absence de lauréat au jackpot ce soir signifie qu'un nouveau report vient d'être enclenché pour le prochain tirage. La cagnotte continuera donc de grossir, alimentée par les mises des participants des douze pays partenaires. Ce phénomène d'accumulation est l'un des ressorts les plus puissants de l'engouement collectif autour du résultat de l'Euromillions, transformant parfois un jackpot banal en véritable événement médiatique.

Tirage de l'Euromillions, comment les joueurs ont composé leur grille

Pour ce tirage de l'Euromillions, les participants ont adopté des approches très diverses au moment de constituer leur sélection. Certains ont misé sur des chiffres personnels — dates d'anniversaire, numéros fétiches — quand d'autres ont préféré déléguer le choix au hasard via la fonction de génération aléatoire proposée par la FDJ, en ligne ou en point de vente. Peu importe la méthode retenue, chaque combinaison présentait mathématiquement les mêmes chances face au tirage.

Une fois le résultat de l'Euromillions établi, les gagnants disposent de procédures adaptées à la nature de leur gain. Les lots inférieurs à 30 000 euros sont récupérables directement en bureau de tabac ou dans tout point de vente FDJ agréé, sur présentation du ticket. Au-delà de ce seuil, et notamment pour les gains supérieurs à 500 000 euros, la FDJ déploie un suivi personnalisé pour guider chaque grand gagnant à travers des démarches spécifiques, que la participation ait eu lieu en boutique ou via la plateforme numérique.

Dernières mises à jour

- À l'Euromillions, un scandale belge autour des profils de gagnants

Le journal belge Sud Presse a révélé que la Loterie nationale composait elle-même les profils des gagnants d'EuroMillions pour les rendre moins identifiables. Une gagnante de Blankenberge avait ainsi été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de fabriquer ces profils, ce que les directeurs de la loterie ont nié. Cette affaire soulève des questions sur la transparence des institutions de jeux vis-à-vis du public et des gagnants eux-mêmes.

- À l'Euromillions, une loterie à l'échelle de douze pays européens

L'Euromillions est proposé dans douze pays européens, dont trois micro-États : Monaco, Andorre et le Liechtenstein. Dix sociétés de jeux coorganisent les tirages, sans se concurrencer sur leurs territoires respectifs. La loterie fonctionne avec quatre devises : l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique. Cette dimension transnationale permet d'atteindre des jackpots bien supérieurs à ceux des loteries nationales, mais elle réduit aussi considérablement les chances de gagner pour chaque joueur participant.

- À l'Euromillions, le jackpot repart toujours de 17 millions d'euros

Chaque fois qu'un joueur remporte le jackpot de l'Euromillions, la cagnotte est intégralement remise à zéro. Le gros lot repart alors à son montant minimal de 17 millions d'euros, soit la somme proposée lors du tout premier tirage de l'histoire de la loterie. En l'absence de vainqueur, le jackpot est ensuite augmenté de plusieurs millions d'euros supplémentaires à chaque nouveau tirage. Les gagnants disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la FDJ. Pour les joueurs en ligne, "le montant correspondant à votre gain sera automatiquement crédité sur votre compte joueur", précise la Française des jeux.

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