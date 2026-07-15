Résultat Euromillions : tous les numéros du tirage de ce mardi 14 juillet 2026 [EN LIGNE]

Le résultat de l'Euromillions est tombé ce mardi 14 juillet 2026 et le jackpot de 38 millions repart pour un nouveau tirage faute de grand gagnant.
Le résultat du tirage de l'Euromillions de ce mardi 14 juillet 2026 est désormais connu et consultable ci-dessous. Ce soir, une cagnotte de 38 millions attendait les joueurs ayant validé leur grille avant la fermeture des mises. Des milliers de participants, en France comme dans les pays partenaires, espéraient décrocher le jackpot de cette édition estivale.
Tirage du mardi 14 juillet 2026
La combinaison gagnante du tirage de l'Euromillions de ce mardi 14 juillet 2026 est composée des numéros 10, 19, 37, 42 et 47, accompagnés des étoiles 9 et 12. Le jackpot de 38 millions n'a pas trouvé preneur ce soir. En revanche, deux joueurs de rang 2 — ayant coché les cinq bons numéros et une seule étoile — ont décroché un gain supérieur au demi-million d'euros et peuvent contacter la FDJ au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement dédié.
Le résultat de l'Euromillions porté par une dynamique de reports
Le jackpot de ce soir n'est pas né de rien : il est le fruit direct d'un tirage précédent resté sans grand vainqueur. Le vendredi 10 juillet 2026, la cagnotte de 29 millions n'avait pas été remportée, déclenchant ainsi un report automatique vers le tirage suivant. Ce mécanisme cumulatif, propre à l'Euromillions, est précisément ce qui propulse les jackpots à des niveaux capables de mobiliser des joueurs habituellement absents des points de vente.
L'absence de lauréat au jackpot ce soir signifie qu'un nouveau report vient d'être enclenché pour le prochain tirage. La cagnotte continuera donc de grossir, alimentée par les mises des participants des douze pays partenaires. Ce phénomène d'accumulation est l'un des ressorts les plus puissants de l'engouement collectif autour du résultat de l'Euromillions, transformant parfois un jackpot banal en véritable événement médiatique.
Tirage de l'Euromillions, comment les joueurs ont composé leur grille
Pour ce tirage de l'Euromillions, les participants ont adopté des approches très diverses au moment de constituer leur sélection. Certains ont misé sur des chiffres personnels — dates d'anniversaire, numéros fétiches — quand d'autres ont préféré déléguer le choix au hasard via la fonction de génération aléatoire proposée par la FDJ, en ligne ou en point de vente. Peu importe la méthode retenue, chaque combinaison présentait mathématiquement les mêmes chances face au tirage.
Une fois le résultat de l'Euromillions établi, les gagnants disposent de procédures adaptées à la nature de leur gain. Les lots inférieurs à 30 000 euros sont récupérables directement en bureau de tabac ou dans tout point de vente FDJ agréé, sur présentation du ticket. Au-delà de ce seuil, et notamment pour les gains supérieurs à 500 000 euros, la FDJ déploie un suivi personnalisé pour guider chaque grand gagnant à travers des démarches spécifiques, que la participation ait eu lieu en boutique ou via la plateforme numérique.
Dernières mises à jour
- À l'Euromillions, un scandale belge autour des profils de gagnants
Le journal belge Sud Presse a révélé que la Loterie nationale composait elle-même les profils des gagnants d'EuroMillions pour les rendre moins identifiables. Une gagnante de Blankenberge avait ainsi été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de fabriquer ces profils, ce que les directeurs de la loterie ont nié. Cette affaire soulève des questions sur la transparence des institutions de jeux vis-à-vis du public et des gagnants eux-mêmes.
- À l'Euromillions, une loterie à l'échelle de douze pays européens
L'Euromillions est proposé dans douze pays européens, dont trois micro-États : Monaco, Andorre et le Liechtenstein. Dix sociétés de jeux coorganisent les tirages, sans se concurrencer sur leurs territoires respectifs. La loterie fonctionne avec quatre devises : l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique. Cette dimension transnationale permet d'atteindre des jackpots bien supérieurs à ceux des loteries nationales, mais elle réduit aussi considérablement les chances de gagner pour chaque joueur participant.
- À l'Euromillions, le jackpot repart toujours de 17 millions d'euros
Chaque fois qu'un joueur remporte le jackpot de l'Euromillions, la cagnotte est intégralement remise à zéro. Le gros lot repart alors à son montant minimal de 17 millions d'euros, soit la somme proposée lors du tout premier tirage de l'histoire de la loterie. En l'absence de vainqueur, le jackpot est ensuite augmenté de plusieurs millions d'euros supplémentaires à chaque nouveau tirage. Les gagnants disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la FDJ. Pour les joueurs en ligne, "le montant correspondant à votre gain sera automatiquement crédité sur votre compte joueur", précise la Française des jeux.
- À l'Euromillions, treize façons de gagner à chaque tirage
Remporter le jackpot de l'Euromillions n'est pas la seule façon de repartir avec un gain. Le tirage propose en réalité treize rangs de récompenses distincts. Pour décrocher un lot, il suffit de trouver au minimum deux numéros corrects, sans étoile. Plus le joueur valide de bons numéros et d'étoiles parmi les cinq chiffres et les deux numéros étoile tirés, plus le gain augmente. Seul le rang ultime, nécessitant les cinq numéros et les deux étoiles, ouvre les portes du jackpot. Les tirages ont lieu chaque mardi et vendredi.
- À l'Euromillions, les gains sont protégés mais le partage peut coûter cher
En France, les gains à l'Euromillions ne sont pas imposables en tant que revenu, l'impôt étant prélevé via la part des mises non redistribuée. En revanche, partager sa fortune avec ses proches peut s'avérer coûteux : l'administration fiscale considère cela comme un don manuel, potentiellement très lourdement imposé. Exception notable : dans le cadre de paris collectifs, la jurisprudence reconnaît le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel", permettant un partage légal entre co-joueurs. Une fois les résultats dévoilés, les gagnants disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la FDJ.
- À l'Euromillions, la France talonne le Royaume-Uni au palmarès des grands gagnants
Avec 134 vainqueurs de premier rang, la France occupe la deuxième place du classement mondial des gagnants de jackpot à l'Euromillions, derrière le Royaume-Uni qui en compte 137. L'Espagne complète le podium avec 124 gagnants. Parmi les autres pays participants, le Portugal totalise 86 jackpots remportés, la Belgique 48, la Suisse 26, l'Autriche et l'Irlande 21 chacun. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 gagnants. Un classement qui reflète à la fois la taille des populations joueuses et l'ancienneté de la participation de chaque pays à cette loterie transnationale.
22:52 - À l'Euromillions, jouer en point de vente reste une tradition bien ancrée
Avant l'essor du numérique, les amateurs de l'Euromillions se rendaient en point de vente FDJ pour remplir une grille papier, stylo bille en main, avant de la faire valider par le vendeur. Une habitude que certains participants conservent encore aujourd'hui. Le code My Million, composé de deux lettres et sept chiffres, est attribué automatiquement à l'achat de chaque grille. Il n'est pas possible de le choisir soi-même, ni de participer à l'Euromillions sans en disposer.
- À l'Euromillions, une loterie qui dépasse les frontières nationales
L'Euromillions est proposé dans douze pays européens, dont trois micro-États : Monaco, Andorre et le Liechtenstein. Dix sociétés de jeux coorganisent ce tirage, sans se concurrencer sur leurs territoires respectifs. La loterie fonctionne avec quatre devises différentes : l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique. Cette dimension transnationale permet de proposer des gains bien supérieurs à ceux des loteries nationales. En contrepartie, les chances de remporter le jackpot s'en trouvent considérablement réduites pour chaque joueur participant au tirage.
- À l'Euromillions, un millionnaire français garanti à chaque tirage
Chaque grille validée en France se voit automatiquement attribuer un code My Million. Ce dispositif, propre à l'Hexagone, garantit qu'un joueur français repart millionnaire à chaque tirage, qu'il ait lieu le mardi ou le vendredi. Ce gain d'un million d'euros vient s'ajouter aux lots classiques de l'Euromillions. Par ailleurs, lorsqu'un joueur remporte le jackpot principal, la cagnotte repart à zéro dès le tirage suivant, avec un montant minimal de 17 millions d'euros. Sans vainqueur, le gros lot augmente progressivement de plusieurs millions d'euros à chaque nouveau tirage.
- À l'Euromillions, décrocher le jackpot relève de l'exploit statistique
Choisir cinq numéros parmi 50 offre déjà 2 118 760 combinaisons possibles. Ajoutez à cela les deux étoiles à sélectionner parmi 12, qui génèrent 66 combinaisons supplémentaires, et le jackpot représente au total plus de 139 838 160 combinaisons possibles. Autrement dit, un joueur a une chance sur 139 838 160 de décrocher la mise maximale. Côté statistiques, les numéros 21, 42 et 35 figurent parmi les plus fréquemment tirés historiquement, tout comme les étoiles 2 et 3. Chaque tirage reste cependant totalement indépendant : le hasard demeure le seul maître, et les statistiques passées ne garantissent en rien les résultats futurs.
- À l'Euromillions, des gains records remportés en France
En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont décroché la somme record de 250 millions d'euros à l'Euromillions. C'était, selon les informations rapportées, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions d'euros en 2021, et un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020. Plus récemment, un couple alsacien a décroché 178 millions d'euros en novembre 2025. Des gains exceptionnels qui illustrent la diversité des profils de gagnants à travers la France.
22:00 - À l'Euromillions, un délai de soixante jours pour réclamer ses gains
Vous avez remporté un gain à l'Euromillions ? Attention au délai : les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ et percevoir leurs gains. Ce délai court à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu a participé. Passé ce délai, les sommes non réclamées sont définitivement perdues. Les démarches varient selon le montant : jusqu'à 30 000 euros, un point de vente FDJ suffit. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà d'un demi-million d'euros, un accompagnement personnalisé est réservé aux grands gagnants.
- À l'Euromillions, TF1 assure la diffusion depuis 2014
Depuis janvier 2014, TF1 diffuse le tirage de l'Euromillions après avoir remporté l'appel d'offres de la Française des Jeux. Ce n'est pas la première fois que la chaîne assure cette mission : elle diffusait déjà le tirage de 2004 à 2010, avant que France 2 ne prenne le relais de janvier 2011 à décembre 2013. Plusieurs animateurs se succèdent à la présentation, parmi lesquels Jean-Pierre Foucault, Marion Jollès, Karine Ferri et Emma Cubaynes. Une équipe variée pour accompagner les téléspectateurs lors de chaque tirage hebdomadaire.
- À l'Euromillions, un ticket sur 12 remporte un gain
La Française des Jeux indique qu'en moyenne un ticket sur 12 remporte un gain à l'Euromillions. De nombreux lots sont distribués lorsque seulement quelques numéros de la combinaison ont été trouvés. Il est donc recommandé de bien vérifier tous ses gains après chaque tirage. Pour participer, il faut choisir 5 numéros parmi 50 et 2 numéros étoile parmi 12, pour un tarif de 2,50 euros la grille simple. Des grilles multiples et des abonnements permettent également de jouer sur plusieurs semaines, voire de manière illimitée.
- À l'Euromillions, deux tirages par semaine tout au long de l'année
L'Euromillions propose deux tirages hebdomadaires, chaque mardi et chaque vendredi, sans interruption tout au long de l'année. La Française des Jeux et ses homologues européens permettent ainsi aux joueurs de tenter régulièrement leur chance pour remporter entre 17 et 250 millions d'euros. Lorsqu'aucun gagnant n'est trouvé, le jackpot repart à la hausse avec plusieurs millions d'euros supplémentaires au tirage suivant. Ce mécanisme d'accumulation explique comment les cagnottes peuvent grimper rapidement de leur montant plancher à des sommes vertigineuses en quelques semaines seulement.
- À l'Euromillions, l'option Étoile+ offre une chance sur 3,8 de gagner
L'Euromillions réunit des dizaines de millions de participants en France et dans les pays membres. Parmi les options disponibles, l'Étoile+ reste méconnue du grand public. Pourtant, elle offre plus d'une chance sur quatre de percevoir un gain additionnel, soit précisément une chance sur 3,8 pour une combinaison Euromillions associée à cette option. Par ailleurs, chaque grille achetée en France se voit automatiquement attribuer un code My Million, composé de deux lettres et sept chiffres, permettant de remporter un million d'euros sans surcoût. Ce code ne peut ni être choisi, ni être dissocié de la grille.
- À l'Euromillions, la France figure parmi les pays les plus gagnants
Depuis la création de l'Euromillions, le Royaume-Uni domine le classement des gagnants de premier rang avec 137 jackpots décrochés. La France suit de très près avec 134 victoires, devant l'Espagne (124), le Portugal (86) et la Belgique (48). La Suisse compte 26 gagnants, l'Autriche et l'Irlande 21 chacun, tandis que le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 jackpots remportés. Ces chiffres reflètent à la fois le nombre de joueurs dans chaque pays et leur ancienneté de participation au jeu.
- À l'Euromillions, les chances restent identiques pour chaque grille jouée
Contrairement à une idée reçue, les chances de remporter l'Euromillions ne varient pas selon le nombre de participants. Elles dépendent uniquement du nombre de combinaisons possibles que la grille permet de réaliser, soit 139 838 160. Qu'il y ait un ou quatre millions de joueurs, la probabilité reste strictement identique pour chaque grille jouée. Pour choisir leurs numéros, certains joueurs scrutent les statistiques de sortie disponibles sur le site de la FDJ, tandis que d'autres s'en remettent à leur intuition ou à l'option "flash", qui génère automatiquement une combinaison aléatoire.
21:18 - À l'Euromillions, cocher plus de numéros a un coût
Pour tenter de décrocher le résultat Euromillions gagnant, les joueurs peuvent cocher davantage de numéros sur une même grille, ou jouer plusieurs grilles. Mais cette stratégie a un prix. Une grille classique avec une troisième étoile cochée revient à 7,50 euros. Si le joueur choisit d'ajouter un sixième chiffre, la facture monte à 15 euros. Plus les cases cochées sont nombreuses, plus le coût de la participation grimpe. À chacun de trouver le bon équilibre entre budget et envie de multiplier ses chances.
- À l'Euromillions, un ticket sur 12 est gagnant en moyenne
À l'Euromillions, décrocher un gain est plus fréquent qu'on ne le croit. La Française des Jeux indique qu'en moyenne un ticket sur 12 remporte un gain, car de nombreux lots sont distribués lorsque seulement quelques numéros de la combinaison ont été trouvés. Il est donc recommandé de bien vérifier tous ses gains après chaque tirage. Par ailleurs, les participants disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la FDJ. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un service dédié est joignable au 09 69 36 60 60.
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