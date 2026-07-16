Orages en France : 15 départements en vigilance orange et l'Ile-de-France menacée, prévisions et trajectoire

Les orages sont violents ce jeudi 16 juillet. Une bonne partie du territoire est menacée et les éclairs pourraient remonter jusqu'en Île-de-France. Pluie, grêle et rafales sont attendues dans les départements en vigilance orange.

De violents orages ont frappé une partie de la France ce mercredi et ont causé des dégâts : arbres tombés, caves inondées, impacts de grêlons... Ce jeudi 16 juillet, les orages seront encore plus fréquents et vont toucher de nombreux départements. Ils accompagneront la baisse des températures. Météo-France a ainsi placé 15 départements de l'est en vigilance orange orages : l'Indre, le Cher, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, l'Ain, la Nièvre, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort et le Haut-Rhin sont concernés pour cet après-midi. La vigilance pourrait être étendue dans la journée. Tout le reste du pays est en vigilance jaune sauf la Corse, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime.

En matinée, la Bretagne, la Gironde et les Pyrénées font face à quelques orages. Les orages se développent surtout en début d'après-midi des Pays de la Loire vers le Massif Central et la région Rhône-Alpes, puis gagnent progressivement en intensité. Ils peuvent être violents et s'accompagner de rafales jusqu'à 120 km/h, de chutes de grêle et de pluie. La prudence est de mise : les grêlons peuvent atteindre de 2 à 5 cm de diamètre et il peut pleuvoir beaucoup en peu de temps (jusqu'à 50 mm en 1 à 2 heures). En soirée, des orages éclatent de l'Aquitaine à la PACA. Ils remontent aussi vers l'Île-de-France et le nord-est.

Le risque orageux perdu vendredi

Des orages sont aussi attendus vendredi, avec possiblement de nouveaux départements qui basculeront en vigilance orange. Les averses orageuses pourront de nouveau être fortes localement avec jusqu’à 10 à 20 mm de précipitations en 24 h. Ils mettront définitivement fin à la canicule sauf dans le sud-est. Ils toucheront l'ouest en matinée puis se décaleront vers l'est.

Les orages de vendredi finiront par s'évacuer en soirée et laisser place à un beau week-end estival, mais sans excès. Malheureusement, les précipitations n'apporteront aucune amélioration sur le front de la sécheresse : les trombes d'eau sont trop violentes et de courte durée. Cela provoque davantage des ruissellements.

Dernières mises à jour

09:15 - A quoi s'attendre ce jeudi ? Les orages se multiplient ce jeudi 16 juillet. Ils concerneront deux axes, selon La Chaine météo. La première de la Bretagne à la Franche-Comté et cela va passer par le Centre-Val de Loire et la Bourgogne. Puis, le second va des Pyrénées au Massif Central. L'Ile-de-France devrait aussi être touchée en fin de journée, début de soirée. Sous les orages les plus intenses, il peut tomber jusqu'à 50 mm de précipitations en peu de temps. La grêle et les puissantes rafales sont aussi craintes. 09:00 - Des foyers privés d'électricités L'épisode orageux de fin de canicule est important et prend de l'ampleur ce jeudi. Dès ce matin, les orages de la nuit ont déjà des conséquences : 13 000 foyers sont touchés par des coupures d'électricité, d'après Enedis. 08:55 - De nombreux dégâts provoqués par les orages de mercredi Ce mercredi 15 juillet, 23 718 éclairs ont été dénombrés dans la journée. Les orages ont été violents et ont fait de lourds dégâts. D'importants grêlons, de la taille "de balles de tennis", sont notamment tombés en Ardèche et ont touché des toitures et des véhicules. Plus de 50 mm de précipitations sont tombés en peu de temps. En Indre-et-Loire, des axes routiers ont été inondés. LIRE PLUS

Un fort épisode orageux touche la France et s'étend jusqu'à vendredi. Il va mettre fin à la canicule, mais des phénomènes violents sont redoutés.