Orages en France : 11 départements en vigilance, la grêle peut être dévastatrice

Entre mercredi et vendredi, la situation fortement orageuse dans un contexte caniculaire fait planer un risque marqué de phénomènes violents sur plusieurs départements, onze d'entre eux sont placés en vigilance orange pour orages. D'impressionnants grêlons sont redoutés par endroits.

La relative baisse des températures qui s'amorce entre ce mercredi 15 et ce jeudi 16 juillet 2026 annonce le développement d'une dépression orageuse. Météo-France a placé 11 départements en vigilance orange pour la mi-journée. Sont concernés : le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, l'Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche.

Dès ce mercredi après-midi, des orages vont éclater "du Limousin à l'Auvergne-Rhône-Alpes, puis remonteront vers la Bourgogne, la Franche-Comté et le sud de l'Alsace", indique La Chaîne Météo. Ces orages seront accompagnés de violentes rafales de vent comprises entre 80 et 100 km/h, voire localement plus fortes. Des chutes de grêle peuvent également se produire, avec des grêlons pouvant dépasser les 2 cm de diamètre, abonde Météo-France. "Des orages localement fortement pluvieux sont attendus dans l'après-midi à l'intérieur de la Bretagne et sur le nord des Pays-de-la-Loire", précise la station météorologique.

Le risque orageux monte d'un cran jeudi et vendredi

L'institut évoque une "situation fortement orageuse dans un contexte caniculaire qui nécessite une vigilance particulière" et un "risque marqué de phénomènes violents" pour cette fin de semaine. Les orages de fin de nuit vont se décaler en matinée vers le Massif central puis vers le Centre-Est ce mercredi. Un risque de grêle est confirmé dans les départements placés en vigilance orange, notamment dans la vallée du Rhône avec des grêlons pouvant atteindre jusqu'à 5 cm de diamètre. L'intensité pluvieuse pourra être forte avec un risque de ruissellement et une "importante activité électrique".

Le risque orageux se poursuivra et "montera encore d'un cran" durant la journée de jeudi. Ici, les orages les plus forts sont attendus en cours d'après-midi et de soirée, où ils s'annoncent plus nombreux "avec plusieurs salves attendues", annonce Météo Paris. Les régions exposées au risque d'orages forts sont nombreuses : la Bretagne, la Normandie, l'est et les Pyrénées. Entre jeudi et vendredi, "la goutte froide va étendre son influence à une bonne partie du pays", faisant planer la menace d'un renforcement des orages, prévient La Chaîne Météo. Toutefois, ces orages n'apporteront aucune amélioration sur le front de la sécheresse.

Dernières mises à jour

11:02 - Quelle trajectoire pour les orages ? Les orages ont débuté ce matin dans le centre ouest, du Poitou-Charentes à l'Auvergne, et sur les massifs. Ils vont ensuite se déplacer vers le nord et l'est de la France. D'un côté, ils toucheront le Lyonnais, les Alpes et jusqu'à la Franche-Comté et l'Alsace et de l'autre, ils remonteront vers la Bretagne et le nord des Pays de la Loire. Ils quitteront le pays en cours de nuit par les frontières de l'est. 10:30 - Des orages liés à un conflit de masses d'air Des orages éclatent à partir de ce mercredi et vont progressivement mettre fin à la canicule. Ils sont provoqués par un conflit de masse d'air. Une goutte froide venue de l'Atlantique apporte de l'air plus frais qui rencontre l'air brûlant qui a stagné en France. Il faudra attendre l'anticyclone de fin de semaine pour un retour du beau temps dans un climat plus respirable. 10:05 - Keraunos prévient d'un risque d'orages violents Dans les massifs, le risque d'orages violents est confirmé par Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents. Cela commence dès la matinée et "se renforcera ensuite entre la fin de matinée et le milieu d'après-midi, avec un risque d'orages parfois violents, producteurs de fortes chutes de grêle et de rafales de vent localement supérieures à 120 km/h. Une activité électrique importante accompagnera ces orages". D'autres orages "forts" sont attendus de la Bretagne et du Poitou jusqu'en Bourgogne. "En cours de journée, les orages se multiplieront de la Bourgogne au Centre, puis en fin d'après-midi, soirée et début de nuit jusqu'en Bretagne. Ces orages pourront produire de fortes pluies, notamment dans la partie ouest de la zone visée, ainsi que de fortes chutes de grêle et des rafales de vent localement supérieures à 100 km/h dans la partie est des départements ciblés". Risque d'orages parfois violents ce mercredi entre Massif Central et nord des Alpes : rafales loc. > 120 km/h avec grêle et fortes pluies.

Orages parfois forts également de la Bretagne à la Bourgogne.

bulletin complet : https://t.co/dookCX0aeA pic.twitter.com/16Zl5VXUIP — Keraunos (@KeraunosObs) July 15, 2026 09:27 - Premiers orages ce matin "des Charentes vers le Massif Central" Dès ce matin, des orages peuvent circuler "sur le centre-ouest de la France, des Charentes vers le Massif Central". Ils gagnent en intensité vers en matinée puis mi-journée en arrivant "sur le centre-est de la France, touchant l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Jura puis la Suisse dans l'après-midi", indique Météo Express. D'autres orages éclateront cet après-midi de la Bretagne vers la Bourgogne-Franche-Comté et jusqu'au sud de l'Alsace. Des chutes de grêle sont redoutées avec des grêlons de taille importantes, de 3 à 5 cm de diamètre localement. De forts orages peuvent se produire de la Bretagne et des Charentes vers la Suisse ce mercredi avec un risque élevé de grêle. Plus d'infos au https://t.co/HQyv74Dg5B pic.twitter.com/fvFXttm8pB — Météo Express (@MeteoExpress) July 15, 2026 09:12 - Les orages gagnent en intensité cet après-midi, des grêlons jusqu'à 5cm Ce mercredi 15 juillet 2026, Météo-France alerte sur un risque important d'orage à travers le pays. Les orages concernent les régions allant du Limousin aux Charentes ce mercredi matin en donnant parfois un peu de grêle (moins de 1 cm de diamètre) et quelques rafales de l'ordre de 60 à 80 km/h. Ces orages vont ensuite se décaler en matinée vers le Massif central puis vers le Centre-Est. Ils prennent de la vigueur en début d'après-midi sur les départements placés en vigilance orange, avec un risque de grêle (notamment en vallée du Rhône) pouvant atteindre les 2 à 5 cm de diamètre, des rafales comprises entre 70 et 100 km/h, de fortes intensités pluvieuses sur quelques minutes, avec risque de ruissellements et une importante activité électrique. "L'activité orageuse faiblit en soirée en s'évacuant par les frontières de l'est du pays", précise la station météorologique.

Ce mercredi, 11 départements basculent en vigilance orange pour des orages : l'Ain, l'Ardèche, le Doubs, la Drôme, l'Isère, le Jura, la Loire, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie et la Haute-Savoie. Météo-France prévient que ces épisodes pourront s'accompagner de rafales de 80 à 100 km/h, de fortes pluies et de chutes de grêle.