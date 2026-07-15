Carte de l'incendie de Fontainebleau : le point sur le feu qui a parcouru 2000 hectares

Un incendie historique a ravagé plus de 2 000 hectares de forêt de Fontainebleau. La carte démontre l'étendue du feu.

La forêt de Fontainebleau, l'un des poumons verts les plus précieux d'Île-de-France, aura du mal à se remettre de l'incendie. Déclenché le dimanche 12 juillet, le feu d'une violence hors normes a ravagé une partie importante du bois, mobilisant des moyens terrestres et aériens totalement inédits pour la région parisienne. La situation se stabilise enfin, mais le bilan environnemental est lourd et l'enquête criminelle progresse.

Le chiffre donne le vertige pour la région : un peu plus de 2 050 hectares de forêt ont été parcourus par les flammes, ce qui représente environ 10% de la superficie totale du massif de Fontainebleau. Le sinistre s'est articulé autour de deux foyers principaux. Le premier foyer s'est déclaré le dimanche 12 juillet en début d'après-midi près de Noisy-sur-École, en lisière du secteur très prisé des Trois Pignons. Alimenté par une végétation desséchée et des rafales de vent à plus de 40 km/h, le feu s'est rapidement propagé. Le second foyer a démarré le lundi 13 juillet après-midi dans le secteur de la Faisanderie, tout près de la ville de Fontainebleau, brûlant à lui seul près de 450 hectares en l'espace d'une nuit.

La carte de l'incendie de Fontainebleau

Face à cette catastrophe, l'État a déployé quatre avions Canadair, deux avions Dash et trois hélicoptères bombardiers d'eau ont effectué près de 200 largages en s'approvisionnant directement dans la Seine.

Le soulagement est venu dans la nuit de mardi à mercredi par la voix de la préfecture et des services de secours (SDIS 77). Les deux incendies majeurs sont désormais officiellement "fixés". Cela signifie que les flammes ne progressent plus et que les périmètres sont contenus. Des centaines de sapeurs-pompiers restent déployés sur le terrain pour traiter les fumerolles, noyer les souches en profondeur et éviter tout risque de reprise. Un travail de longue haleine qui va durer plusieurs jours.

Sur le plan des transports, les perturbations restent fortes. L'autoroute A6 est coupée sur une portion de 20 kilomètres entre Nemours et Soisy-sur-École pour sécuriser les voies et évacuer les fumées, entraînant d'importants ralentissements et la mise en place d'itinéraires de déviation (via l'A5 et l'A19). Le trafic ferroviaire des trains à grande vitesse, un temps touché par des câbles électriques endommagés par la chaleur, a quant à lui repris.

Des suspects et une cause probable expliquant l'incendie de Fontainebleau

L'origine accidentelle a rapidement été balayée par les enquêteurs en raison de la simultanéité suspecte des départs de feu (une dizaine de foyers identifiés dans un rayon restreint). Les investigations policières ont été extrêmement rapides : six personnes ont été placées en garde à vue. Parmi elles, un jeune pompier volontaire est passé aux aveux, reconnaissant son implication directe dans l'un des départs de feu majeurs.

Cet incendie hors normes est le résultat direct d'une séquence météo extrême. La Seine-et-Marne venait de traverser une intense vague de canicule avec des températures maximales ayant atteint les 39 °C en début de semaine.

Pour mercredi 15 juillet, le département reste classé en danger "élevé" (vigilance orange) par la Météo des forêts, au même titre qu'une trentaine d'autres départements français. Néanmoins, l'arrivée d'une perturbation orageuse et d'une baisse franche des températures prévue pour le jeudi 16 juillet devrait apporter une baisse définitive des risques sur le front des incendies.