Fin de vie : les cinq conditions pour accéder à l'aide à mourir

L'Assemblée nationale doit voter définitivement ce mercredi 15 juillet 2026 le texte sur le droit à mourir. Pour accéder à ce dispositif, le malade devra remplir cinq conditions, les voici.

Après trois votes pour à l'Assemblée nationale et trois votes contre au Sénat, les députés votent pour la quatrième et dernière fois, ce mercredi 15 juillet 2026, la proposition de loi sur la fin de vie. Ce texte entend ouvrir un droit au suicide assisté pour les malades incurables et en grande souffrance qui le souhaitent, incluant une clause de conscience pour les médecins.

Il est important de comprendre que le texte voté ce mercredi dans la chambre basse du Parlement privilégie le recours au suicide assisté, cela signifie que le patient s'administre lui-même le produit létal, en présence d'un médecin ou d'un infirmier. Si le patient est dans l'incapacité physique de s'auto-administrer le produit, il reviendra au soignant de le faire.

Pour accéder à cette aide à mourir, la proposition de loi met en avant cinq conditions strictes : être majeur ; être français ou résident étranger régulier et stable en France ; être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale ; présenter une souffrance liée à cette affection qui est réfractaire aux traitements ou insupportable selon le patient, lorsqu'il a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter un traitement et enfin, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Le malade devra être capable de prendre sa décision en ayant conscience de la portée et des conséquences de son choix, ce qui exclut, de facto, les personnes dont le discernement est gravement altéré au moment de la démarche.

Délai de réflexion et clause de conscience

La procédure de l'aide à mourir, elle aussi, doit respecter certains points. D'abord, le malade devra demander l'aide à mourir par écrit à un médecin ou, en cas d'incapacité, "par tout autre mode d'expression adapté à ses capacités". Si le malade ne peut pas se déplacer, le médecin devra se rendre chez lui ou dans le lieu où il est pris en charge pour recueillir sa demande. Ensuite, le médecin devra vérifier que le malade remplit les conditions pour bénéficier d'une aide à mourir et qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de protection juridique comme la tutelle.

Mais ce n'est pas tout, une procédure collégiale est prévue. Le médecin et un spécialiste de la pathologie en question regarderont de près la motivation du patient. Au bout de 15 jours, le médecin rendra sa décision et le malade aura encore deux jours de réflexion pour confirmer sa demande. Le jour de l'administration du produit létal, le médecin ou l'infirmier devra vérifier que la personne confirme sa volonté. Enfin, le texte prévoit une clause de conscience pour les soignants qui ne voudraient pas réaliser le geste mortel si le patient est inapte. Ici, ils devront fournir le nom d'autres professionnels de santé disposés à les suppléer.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a indiqué mardi 14 juillet, qu'il entendait garantir un texte répondant "autant aux aspirations de ses défenseurs qu'aux préoccupations de ceux qui s'inquiètent de sa mise en œuvre". Voilà pourquoi le locataire de Matignon saisira le Conseil constitutionnel à l'issue du vote ce mercredi, comme annoncé dans un communiqué. Cette saisine des Sages devra permettre de vérifier la constitutionnalité du texte qui doit être adopté après de longues péripéties parlementaires.

La démarche de Sébastien Lecornu concerne notamment trois points : "le respect, par la longueur du délai de rétractation prévu à l'article 6 de la proposition de loi, des principes de liberté personnelle et de dignité humaine", "le respect de ces mêmes principes par les dispositions du même article relatives à la situation des majeurs protégés, au regard de leur capacité à exprimer un consentement libre et éclairé", et enfin "l'articulation entre les dispositions de l'article 14 sur la clause de conscience et l'existence de projets d'établissements de santé ou médico-sociaux qui ont pour raison d'être d'accompagner les malades en fin de vie, sans en hâter le terme mais sans acharnement thérapeutique, et qui excluent le recours à l'aide à mourir".