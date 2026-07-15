Loto : tirage du mercredi 15 juillet 2026, découvrez les résultats [EN DIRECT]

Le mercredi 15 juillet 2026, 12 millions s'offrent au vainqueur du tirage Loto et le résultat tombe en direct ce soir !
Ce mercredi 15 juillet 2026, la Française des Jeux propose un tirage du Loto qui attise les convoitises avec une cagnotte de 12 millions à décrocher. Des milliers de joueurs ont validé leur grille avant la fermeture des paris à 20h15, espérant que cette soirée changera définitivement leur vie. Le résultat du Loto est à suivre en direct ci-dessous, dès sa publication officielle par la FDJ.
Un jackpot à huit chiffres ne se présente pas à chaque tirage du Loto, et cette configuration rare suffit à mobiliser bien au-delà des habitués. La possibilité de transformer radicalement son existence en quelques secondes explique l'engouement massif qui accompagne ce type d'événement. Le Loto redevient, le temps d'une soirée, un sujet de conversation dans toute la France.
Qui va décrocher le résultat du Loto gagnant ce soir ?
Pour participer au tirage du Loto, il suffit de sélectionner cinq numéros entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro Chance allant de 1 à 10. La grille simple est accessible à partir de 2,20 euros, ce qui en fait l'un des jeux les plus accessibles du marché. Les joueurs peuvent miser via un point de vente agréé, sur le site fdj.fr ou directement depuis l'application mobile de la FDJ.
Le résultat du Loto est établi à travers un tirage entièrement aléatoire, sous contrôle d'un huissier de justice, garantissant l'impartialité du processus. Chaque combinaison dispose de la même probabilité d'apparaître, quelle que soit sa composition ou sa fréquence passée. Ce principe d'équité absolue est au cœur du fonctionnement du Loto depuis sa création.
Le tirage du Loto et son code MyMillion, une double chance à saisir
À chaque tirage du Loto du mercredi ou du samedi est associé un code MyMillion, un identifiant unique attribué automatiquement à chaque grille jouée. Ce code offre une chance supplémentaire de remporter un million d'euros, indépendamment de la combinaison cochée. Il constitue ainsi une opportunité distincte, qui s'ajoute au résultat du Loto principal sans nécessiter aucune démarche supplémentaire de la part du joueur.
Si la combinaison gagnante du tirage du Loto de ce soir n'est pas trouvée, le jackpot sera reconduit et enrichi lors du prochain tirage. Le mécanisme de report est précisément ce qui permet aux cagnottes d'atteindre des montants aussi spectaculaires au fil des semaines. Ce soir, cependant, 12 millions attendent peut-être déjà leur futur propriétaire parmi les grilles validées avant 20h15.
Dernières mises à jour
- Récupérer ses gains au Loto en ligne, c'est simple
Pour les joueurs ayant participé au Loto via FDJ.fr ou l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. La FDJ met également à disposition un simulateur en ligne permettant d'estimer ses gains potentiels en renseignant ses numéros, son code LOTO®, et les options de participation choisies.
- Toutes les combinaisons du Loto ont la même probabilité
Au Loto, aucune combinaison n'est meilleure qu'une autre. Qu'un joueur mise sur des chiffres consécutifs ou au hasard, chaque combinaison a exactement la même probabilité d'être tirée. À titre d'exemple, une combinaison comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6 a autant de chances de sortir que n'importe quelle autre. Côté gains, le top 3 de l'année 2025 affiche 23 millions d'euros remportés en Gironde le 29 septembre, 20 millions en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions en Occitanie le 26 février. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 est disponible.
- Le Loto propose un pack MultiChances en version élargie
Pour les joueurs souhaitant encore plus de chances de remporter un gain au Loto, il existe un pack MultiChances en version élargie, constitué de 600 parts et autant de codes. La part est proposée à 6,60 euros. En pariant sur ce pack, un joueur dispose de davantage de chances de sortir gagnant, mais devra partager ses gains en cas de victoire. Cette option vient compléter la version standard du pack, qui comprend 100 grilles simples et 100 codes Loto, disponible exclusivement sur le site FDJ ou son application.
- Le record du Loto : 30 millions d'euros remportés à Orgères
Le plus gros jackpot jamais décroché au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Il a été remporté à Orgères le 4 décembre 2021, un record absolu. Le deuxième plus grand jackpot de l'histoire du jeu a quant à lui été gagné le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 des plus grandes victoires se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011 et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
- Le Loto Mission Nature, au service de la biodiversité
Le Loto propose depuis quelques années une offre dédiée à la préservation de l'environnement : le Loto Mission Nature. Lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, cette édition est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, il s'agit de la quatrième édition. Depuis 2023, 64 projets ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ sur l'ensemble du territoire national.
- Au Loto, pas besoin de tout trouver pour gagner
Au Loto, décrocher un gain ne nécessite pas de trouver la combinaison complète. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permet déjà de remporter des sommes significatives. Si plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Du côté des statistiques, entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment sortis étaient le 22, le 26 et le 31. Mais attention : le résultat de chaque tirage reste totalement imprévisible. Le hasard demeure le seul maître du jeu.
- L'Île-de-France, grande gagnante du Loto en 2025
Au classement régional des gains du Loto, l'Île-de-France s'impose largement avec 88 gagnants sur l'année 2025. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 40 gagnants, et le Grand Est avec 36 gagnants. Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains enregistrés sur l'année. Un chiffre qui illustre le poids croissant du jeu dématérialisé dans les habitudes des Français adeptes du Loto.
- Le pack MultiChances du Loto pour multiplier ses chances
Le pack MultiChances est une option exclusivement disponible sur le site FDJ ou sur l'application de la Française des jeux. Il comprend 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros, avec des parts à 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule pensée pour ceux qui souhaitent maximiser leurs chances de décrocher un gain lors du tirage du Loto.
- Un millionnaire tous les deux jours grâce au Loto
En 2025, la FDJ a atteint un rythme inédit : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total de 189 sur l'année. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, notamment grâce aux jackpots du Loto. Rappelons que chaque grille coûte 2,20 euros et permet de concourir pour un jackpot minimum de 2 millions d'euros. Les tirages ont lieu jusqu'à 20h15, aussi bien en ligne que chez un commerçant partenaire de la FDJ.
- Comment récupérer ses gains au Loto
Vous avez participé au tirage du Loto en ligne via FDJ.fr ou l'application mobile ? Bonne nouvelle : les gains sont automatiquement crédités sur votre compte joueur. Si vos coordonnées bancaires sont renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60, qui propose un accompagnement personnalisé. Une procédure simple et sécurisée pour récupérer ses gains sans démarche complexe.
- Le Loto s'engage pour la biodiversité
Depuis 2023, le Loto Mission Nature soutient concrètement la préservation de l'environnement. Lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), cette offre de jeux est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, c'est la quatrième édition de cette initiative, organisée à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis ses débuts, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ, qui s'implique ainsi bien au-delà de son rôle traditionnel d'opérateur de jeux.
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