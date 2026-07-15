Loto : tirage du mercredi 15 juillet 2026, découvrez les résultats [EN DIRECT]

Loto : tirage du mercredi 15 juillet 2026, découvrez les résultats [EN DIRECT]
La Rédaction

Le mercredi 15 juillet 2026, 12 millions s'offrent au vainqueur du tirage Loto et le résultat tombe en direct ce soir !

Ce mercredi 15 juillet 2026, la Française des Jeux propose un tirage du Loto qui attise les convoitises avec une cagnotte de 12 millions à décrocher. Des milliers de joueurs ont validé leur grille avant la fermeture des paris à 20h15, espérant que cette soirée changera définitivement leur vie. Le résultat du Loto est à suivre en direct ci-dessous, dès sa publication officielle par la FDJ.

 

Un jackpot à huit chiffres ne se présente pas à chaque tirage du Loto, et cette configuration rare suffit à mobiliser bien au-delà des habitués. La possibilité de transformer radicalement son existence en quelques secondes explique l'engouement massif qui accompagne ce type d'événement. Le Loto redevient, le temps d'une soirée, un sujet de conversation dans toute la France.

Qui va décrocher le résultat du Loto gagnant ce soir ?

Pour participer au tirage du Loto, il suffit de sélectionner cinq numéros entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro Chance allant de 1 à 10. La grille simple est accessible à partir de 2,20 euros, ce qui en fait l'un des jeux les plus accessibles du marché. Les joueurs peuvent miser via un point de vente agréé, sur le site fdj.fr ou directement depuis l'application mobile de la FDJ.

Le résultat du Loto est établi à travers un tirage entièrement aléatoire, sous contrôle d'un huissier de justice, garantissant l'impartialité du processus. Chaque combinaison dispose de la même probabilité d'apparaître, quelle que soit sa composition ou sa fréquence passée. Ce principe d'équité absolue est au cœur du fonctionnement du Loto depuis sa création.

Le tirage du Loto et son code MyMillion, une double chance à saisir

À chaque tirage du Loto du mercredi ou du samedi est associé un code MyMillion, un identifiant unique attribué automatiquement à chaque grille jouée. Ce code offre une chance supplémentaire de remporter un million d'euros, indépendamment de la combinaison cochée. Il constitue ainsi une opportunité distincte, qui s'ajoute au résultat du Loto principal sans nécessiter aucune démarche supplémentaire de la part du joueur.

Si la combinaison gagnante du tirage du Loto de ce soir n'est pas trouvée, le jackpot sera reconduit et enrichi lors du prochain tirage. Le mécanisme de report est précisément ce qui permet aux cagnottes d'atteindre des montants aussi spectaculaires au fil des semaines. Ce soir, cependant, 12 millions attendent peut-être déjà leur futur propriétaire parmi les grilles validées avant 20h15.

Dernières mises à jour

- Récupérer ses gains au Loto en ligne, c'est simple

Pour les joueurs ayant participé au Loto via FDJ.fr ou l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. La FDJ met également à disposition un simulateur en ligne permettant d'estimer ses gains potentiels en renseignant ses numéros, son code LOTO®, et les options de participation choisies.

- Toutes les combinaisons du Loto ont la même probabilité

Au Loto, aucune combinaison n'est meilleure qu'une autre. Qu'un joueur mise sur des chiffres consécutifs ou au hasard, chaque combinaison a exactement la même probabilité d'être tirée. À titre d'exemple, une combinaison comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6 a autant de chances de sortir que n'importe quelle autre. Côté gains, le top 3 de l'année 2025 affiche 23 millions d'euros remportés en Gironde le 29 septembre, 20 millions en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions en Occitanie le 26 février. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 est disponible.

- Le Loto propose un pack MultiChances en version élargie

Pour les joueurs souhaitant encore plus de chances de remporter un gain au Loto, il existe un pack MultiChances en version élargie, constitué de 600 parts et autant de codes. La part est proposée à 6,60 euros. En pariant sur ce pack, un joueur dispose de davantage de chances de sortir gagnant, mais devra partager ses gains en cas de victoire. Cette option vient compléter la version standard du pack, qui comprend 100 grilles simples et 100 codes Loto, disponible exclusivement sur le site FDJ ou son application.

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