Loto : résultat du tirage du mercredi 15 juillet 2026, les numéros tirés [EN LIGNE]

Pour les joueurs ayant acheté leur billet du Loto en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, le service client oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement dédié. Attention : le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer ses gains, passé ce délai, toute réclamation devient impossible. Par ailleurs, jouer au Loto peut comporter des risques comme l'addiction. En cas d'endettement, d'isolement ou de dépenses excessives, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

Bonne nouvelle pour les joueurs du Loto en ligne : les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur après chaque tirage, que ce soit via FDJ.fr ou l'application mobile. Si des coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des montants allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce seuil, les gagnants doivent contacter le service dédié au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Une procédure pensée pour simplifier au maximum la récupération des gains. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

Qui sont les régions les plus chanceuses au Loto ? L'Île-de-France arrive largement en tête avec 88 gagnants en 2025, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Des chiffres qui rappellent que jouer sur internet constitue désormais une part significative de l'activité du Loto. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

22:36 - La sécurité des tirages du Loto garantie par des mesures strictes Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage. En 2026, six Super Loto sont programmés sur l'année, dont trois liés aux vendredis 13, un Super Loto du Patrimoine, ainsi que deux Grands Loto avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros prévus en juillet et à Noël. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

22:18 - Le pack MultiChances du Loto pour multiplier ses chances de gagner Le pack MultiChances est une option disponible exclusivement sur le site FDJ ou sur l'application de la Française des jeux. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros, avec des parts proposées à 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule pensée pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances de décrocher un gain. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

22:06 - Jouer au Loto sans décrocher le jackpot peut quand même rapporter Au Loto, remporter le jackpot n'est pas la seule façon de gagner. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permet déjà de toucher des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Les chances de remporter le jackpot restent toutefois très faibles, estimées à environ une sur 19 millions. En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont malgré tout déjà remporté un gain. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

21:54 - Un rythme record de nouveaux millionnaires au Loto en 2025 En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce aux jackpots du LOTO®. Et si certains joueurs hésitent encore sur leur combinaison, sachez que chaque série de numéros a exactement la même probabilité d'être tirée. Jouer une combinaison comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6 — à titre d'exemple fictif — offre autant de chances qu'une autre. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

21:42 - Gains non réclamés au Loto : l'État en bénéficie Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires. La cause est souvent simple : un ticket perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester et réclamer leurs gains. Passé ce délai, ces sommes deviennent "non réclamées". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Les jackpots, eux, peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou lors d'opérations spéciales. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

21:30 - Le top 5 des jackpots du Loto complété par deux records historiques Deux jackpots viennent compléter le top 5 des plus gros gains de l'histoire du Loto. Le 6 juin 2011, un joueur de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, avait empoché 24 millions d'euros. Trois ans plus tard, le 19 mai 2014, c'est un couple résidant à Libourne qui avait remporté 23 millions d'euros. Pour récupérer leurs gains en ligne, les joueurs voient leurs sommes créditées directement sur leur compte FDJ. Un virement automatique est possible jusqu'à 500 000 euros ; au-delà, il est nécessaire de contacter le service dédié de la FDJ. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

21:22 - Le Loto au service de la biodiversité depuis 2023 Depuis 2023, le Loto s'engage pour la préservation de la nature à travers son offre Loto Mission Nature, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB). Destinée à "la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu", cette initiative en est en 2026 à sa quatrième édition. Depuis son lancement, 64 projets ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ sur l'ensemble du territoire. La première édition avait été lancée à l'occasion de la Fête de la Nature. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

21:10 - Le pack MultiChances du Loto en version élargie Pour les joueurs souhaitant encore plus de chances au Loto, il existe une version élargie du pack MultiChances, constituée de 600 parts et autant de codes Loto. La part est fixée à 6,60 euros. En pariant sur ce pack, un joueur dispose de davantage de chances de sortir gagnant, mais devra partager ses gains en cas de victoire. Ce pack, comme sa version standard, est disponible exclusivement sur le site FDJ ou sur son application mobile. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

20:52 - Le pack MultiChances du Loto pour multiplier ses chances Disponible exclusivement sur le site FDJ ou sur son application, le pack MultiChances est une option qui permet aux joueurs de démultiplier leurs possibilités de gains. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun offrant la possibilité de remporter 20 000 euros, avec des parts fixées à 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Le deuxième plus gros jackpot de l'histoire du Loto, soit 26 millions d'euros, avait quant à lui été remporté en ligne, le 11 septembre 2021. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

20:46 - Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026 En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà remporté un gain au Loto, qu'il s'agisse de jackpots, de gains intermédiaires ou de simples remboursements. Un chiffre encourageant, mais qui contraste avec les probabilités réelles : les chances de décrocher le jackpot restent d'environ une sur 19 millions. Une probabilité particulièrement faible qui rend les gros lots d'autant plus convoités. Parmi les plus grands jackpots de l'histoire, le record absolu s'élève à 30 millions d'euros, remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

20:40 - Le top 3 des gains au Loto en 2025 En 2025, le Loto a souri à plusieurs joueurs chanceux. Le plus gros gain de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. En deuxième position, 20 millions d'euros ont été décrochés en Bretagne le 15 novembre. Le podium se complète avec 19 millions d'euros gagnés en Occitanie le 26 février. Pour récupérer des gains supérieurs à 30 000 euros et inférieurs à 500 000 euros, les joueurs doivent se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà, le service Relations Gagnants propose un accompagnement dédié. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

20:34 - Le record absolu du Loto remporté à Orgères en 2021 Le plus gros jackpot de l'histoire du Loto a été décroché le 4 décembre 2021 à Orgères, avec une cagnotte de 30 millions d'euros. Le deuxième plus grand gain a été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

20:26 - Six Super Loto et deux Grands Loto au programme du Loto en 2026 L'année 2026 s'annonce chargée pour les amateurs du Loto. Six Super Loto sont d'ores et déjà programmés, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, l'un en été, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros. Pour les autres tirages spéciaux, la Française des Jeux propose au minimum 13 millions d'euros. Les joueurs en ligne sur FDJ.fr représentent quant à eux 17,9 % des gains enregistrés en 2025, soit 81 gagnants. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 est disponible.

20:20 - Les jeux de tirage, premiers pourvoyeurs de millionnaires au Loto Le Loto figure parmi les jeux de tirage les plus générateurs de grands gagnants. Les statistiques révèlent qu'entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment sortis étaient le 22, le 26 et le 31. Ces données restent toutefois sans valeur prédictive : chaque tirage demeure totalement imprévisible, le hasard étant le seul maître du jeu. Parmi les jackpots historiques, 24 millions d'euros avaient été remportés à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions empochés par un couple de Libourne le 19 mai 2014. Le jeu est réservé aux majeurs.

20:14 - Dix codes gagnants à chaque tirage du Loto À chaque tirage du Loto, dix participants sont tirés au sort et remportent chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison jouée. Un mécanisme qui offre ainsi une chance supplémentaire de gagner, sans avoir à deviner les bons numéros. Lors des Super Loto, ce nombre monte exceptionnellement à 50 codes tirés au sort, chacun rapportant également 20 000 euros. Côté géographie, c'est l'Île-de-France qui domine le classement des régions les plus chanceuses, avec 88 gagnants recensés, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Rappel : le jeu est réservé aux majeurs. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 est disponible.

20:08 - Récupérer ses gains au Loto en ligne, c'est simple Pour les joueurs ayant participé au Loto via FDJ.fr ou l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. La FDJ met également à disposition un simulateur en ligne permettant d'estimer ses gains potentiels en renseignant ses numéros, son code LOTO®, et les options de participation choisies.