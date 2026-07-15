Loto : résultat du tirage du mercredi 15 juillet 2026, les numéros tirés [EN LIGNE]

Loto : résultat du tirage du mercredi 15 juillet 2026, les numéros tirés [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage du Loto du mercredi 15 juillet 2026 est tombé et le jackpot de 12 millions repart à la hausse après un nouveau report.

Le résultat du tirage du Loto de ce mercredi 15 juillet 2026 est désormais disponible ci-dessous. Des centaines de milliers de joueurs avaient misé sur ce jackpot de 12 millions avant la fermeture des paris à 20h15. La soirée s'est finalement soldée sans grand vainqueur, mais elle n'a pas été avare en suspense.

 

La combinaison gagnante du tirage du Loto était le 1-13-21-37-9, accompagnée du numéro chance 3. Le jackpot de 12 millions n'a pas trouvé preneur, ce qui propulse la cagnotte à 13 millions pour le prochain rendez-vous du samedi 18 juillet 2026. Deux joueurs de rang 2 tirent néanmoins leur épingle du jeu, avec un gain de 88 088,50 euros chacun.

Le résultat du Loto relance la course au jackpot record

Chaque tirage du Loto sans vainqueur au rang 1 enclenche automatiquement le mécanisme du report. La cagnotte s'alimente alors des mises non couronnées de succès, grossissant semaine après semaine jusqu'à atteindre des sommets. C'est cette dynamique d'accumulation qui transforme progressivement une mise à 2,20 euros en ticket vers des millions.

Ce que le tirage du Loto réserve au-delà des numéros

Chaque grille achetée embarque en parallèle un code MyMillion, attribué automatiquement sans démarche supplémentaire. Ce code constitue une chance distincte de remporter un million d'euros, indépendante de la combinaison cochée. Un même billet à 2,20 euros ouvre ainsi deux portes simultanément.

Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent que le 31 est le numéro le plus souvent sorti au résultat du Loto, avec 131 apparitions. Ces données historiques n'influencent en rien les probabilités des tirages futurs, chaque boule conservant exactement la même chance de sortir. L'aléatoire reste le seul maître à bord, sous la surveillance d'un huissier de justice garant de l'équité du processus.

Dernières mises à jour

- Récupérer ses gains au Loto en point de vente : ce qu'il faut savoir

Pour les joueurs ayant acheté leur billet du Loto en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, le service client oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement dédié. Attention : le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer ses gains, passé ce délai, toute réclamation devient impossible. Par ailleurs, jouer au Loto peut comporter des risques comme l'addiction. En cas d'endettement, d'isolement ou de dépenses excessives, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

- Récupérer ses gains au Loto en ligne : comment ça marche ?

Bonne nouvelle pour les joueurs du Loto en ligne : les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur après chaque tirage, que ce soit via FDJ.fr ou l'application mobile. Si des coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des montants allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce seuil, les gagnants doivent contacter le service dédié au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Une procédure pensée pour simplifier au maximum la récupération des gains. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

- L'Île-de-France domine le classement des gagnants du Loto

Qui sont les régions les plus chanceuses au Loto ? L'Île-de-France arrive largement en tête avec 88 gagnants en 2025, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Des chiffres qui rappellent que jouer sur internet constitue désormais une part significative de l'activité du Loto. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

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