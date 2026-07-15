Incendie à Fontainebleau : suspects, cause... L'origine du feu se précise encore

L'incendie de Fontainebleau a ravagé pas moins de 2 000 hectares ces derniers jours. Une enquête a été ouverte et deux suspects pourraient être placés en détention provisoire.

L'incendie de Fontainebleau se poursuivait toujours ce mercredi 15 juillet. Alors que, dans le détail, deux feux étaient en cours, les incendies ont enfin pu être fixés ce jour, sans pour autant être éteints. "L'extinction totale des feux est susceptible de prendre encore plusieurs jours, voire semaines", prévenait mercredi à la mi-journée la préfecture de Seine-et-Marne, dans un communiqué. La faute notamment au vent qui compliquait parfois la tâche aux soldats du feu.

Ce mercredi, les moyens engagés dans la lutte contre l'incendie de Fontainebleau restaient d'ailleurs particulièrement importants, avec près de 700 pompiers - 504 sapeurs-pompiers du côté de Noisy-sur-École et 165 sur la Faisanderie, selon Le Parisien -, mais aussi trois Canadair, deux hélicoptères bombardiers d'eau et un Dash. Il faut dire que depuis le début de l'incendie à Fontainebleau, dimanche 12 juillet, plus de 2 050 hectares de végétation ont été parcourus par les flammes. Certains endroits ont même été complètement ravagés. Il s'agit tout de même de 10% de cette forêt domaniale, pointe Le Monde.

Un pompier volontaire parmi les suspects

Mercredi après-midi, Diane Ngomsik-Kamgang, procureure de la République de Fontainebleau, a indiqué dans un communiqué qu'une information judiciaire avait été ouverte lundi pour les faits de destruction par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation pouvant causer un dommage aux personnes. Alors que cinq personnes, dont un pompier volontaire, ont été placées en garde à vue, le parquet de Fontainebleau a fait savoir ce mercredi que "deux mis en cause ont reconnu leur implication volontaire au cours de leur garde à vue".

Ces deux hommes sont suspectés d'avoir déclenché volontairement plusieurs départs de feu, lundi 13 juillet, soit au lendemain du premier incendie à Fontainebleau. Ils sont tous les deux âgés de 18 ans, mais n'ont pas de lien entre eux ni d'antécédents judiciaires. L'un des suspects est un étudiant, quand l'autre est un sapeur-pompier volontaire.

Deux suspects mis en examen et placés en détention provisoire

"Ils seront présentés dans la journée à un juge d'instruction du tribunal de Fontainebleau", avait indiqué le parquet mercredi en fin d'après-midi, ajoutant que "des réquisitions de placement en détention provisoire seront prises à l'encontre de chacun d'entre eux". Selon BFMTV, ils ont tous les deux été mis en examen mercredi soir et placés en détention provisoire.

Lors de sa garde à vue, le pompier volontaire aurait confié avoir "mis le feu à des brindilles avec un briquet et de l'essence" à Arbonne-la-Forêt, a révélé la procureure de Fontainebleau. Il a depuis été suspendu par le Sdis de Seine-et-Marne, qui a fait part de "sa plus vive consternation". Mais, coup de théâtre mercredi soir. Selon BFMTV, le pompier volontaire serait revenu sur ses déclarations lorsqu'il a été présenté à un juge, arguant avoir reconnu son implication "à cause de l'environnement stressant et anxieux face aux gendarmes". De son côté, le second suspect a reconnu "avoir accidentellement mis le feu en jetant sa cigarette".

Un troisième suspect âgé de 46 ans

Pour l'heure, il semble toujours que le départ de feu initial à Fontainebleau, le 12 juillet, puisse être accidentel. "Des gardes à vue se prolongent et conduisent à explorer la piste d'un incendie accidentel dans le cadre de travaux en bordure de l'autoroute A6", fait savoir mercredi soir le parquet. Néanmoins, "s'agissant de cet incendie, d'autres causes, notamment d'origine volontaire, sont toujours étudiées. Des présentations en justice pourraient intervenir demain", jeudi, a-t-il été précisé.

Il est notamment question d'un suspect âgé de 46 ans. Cet homme pourrait avoir sciemment provoqué un incendie. Il a été interpellé mardi soir alors qu'il se trouvait sur un parking de Fontainebleau pourtant interdit au public. De nombreux papiers journaux froissés ainsi qu'un briquet ont été retrouvés éparpillés dans sa voiture, rapporte Le Parisien. Cet habitant de Seine-et-Marne ne semblait pas connu des services de police. C'est un témoin qui a repéré sa présence et alerté les autorités compétentes.

Quant aux deux autres personnes placées en garde à vue mardi matin dans le cadre de l'incendie parti dimanche autour de l'autoroute A6, elles ont finalement été libérées mardi après-midi, faute "d'éléments à ce stade". Néanmoins, la procureure assurait hier que les investigations se poursuivaient.