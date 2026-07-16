Incendie à Fontainebleau : un fan de François Fillon suspecté, l'enquête avance

L'incendie de Fontainebleau a ravagé 2 000 hectares. Deux suspects ont reconnu leur implication dans différents départs de feu et ont été placés en détention provisoire, dont un étudiant de 18 ans engagé politiquement.

L'incendie de Fontainebleau se poursuit ce jeudi 16 juillet. En effet, Les deux feux en cours sont fixés mais pas éteints. "L'extinction totale des feux est susceptible de prendre encore plusieurs jours, voire semaines", prévenait mercredi à la mi-journée la préfecture de Seine-et-Marne, dans un communiqué. La faute notamment au vent qui compliquait parfois la tâche aux soldats du feu.

Mercredi, encore quelque 950 sapeurs-pompiers se sont relayés sur le terrain, dans le massif des Trois-Pignons et dans le secteur de La Faisanderie. Depuis dimanche, les flammes ont parcouru au total près de 2 000 hectares. Trois Canadair, deux hélicoptères bombardiers d'eau et un Dash ont été déployés. Il faut dire que depuis le début de l'incendie à Fontainebleau, dimanche 12 juillet, certains endroits ont même été complètement ravagés. 10% de cette forêt domaniale sont partis en fumée.

Emmanuel Macron se rend ce jeudi matin à Fontainebleau "afin d'apporter son soutien à l'ensemble des femmes et des hommes mobilisés pour lutter contre les incendies" qui ont ravagé une partie de l'emblématique forêt près de Paris, a annoncé mercredi l'Elysée. Face aux conséquences des multiples incendies de forêt, ces derniers jours, en raison de la canicule et de la sécheresse, le gouvernement entend lancer "un grand plan d'investissement pour la forêt française", a annoncé mercredi la ministre de la transition écologique, Monique Barbut.

Le pompier pyromane a reconnu les faits

Mercredi après-midi, Diane Ngomsik-Kamgang, procureure de la République de Fontainebleau, a indiqué dans un communiqué qu'une information judiciaire avait été ouverte lundi pour les faits de destruction par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation pouvant causer un dommage aux personnes. Alors que cinq personnes, dont un pompier volontaire, ont été placées en garde à vue, le parquet de Fontainebleau a fait savoir ce mercredi que "deux mis en cause ont reconnu leur implication volontaire au cours de leur garde à vue".

Ces deux hommes sont suspectés d'avoir déclenché volontairement plusieurs départs de feu, lundi 13 juillet, soit au lendemain du premier incendie à Fontainebleau. Ils sont tous les deux âgés de 18 ans, mais n'ont pas de lien entre eux ni d'antécédents judiciaires. Le premier, Hugo P., a été mis en examen dès mercredi soir pour "destruction par incendie". Il s'agit d'un sapeur-pompier volontaire de 18 ans. Il avait d'abord avoué avoir "mis le feu à des brindilles avec un briquet et de l'essence", avant de revenir mercredi sur ses aveux, a détaillé la procureure de Fontainebleau, mais il a tout de même été placé en détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention pointant notamment les "déclarations divergentes" du suspect. Il a également été suspendu par le Sdis de Seine-et-Marne, qui a fait part de "sa plus vive consternation".

Un étudiant de 18 ans "nostalgique de l'UMP" en détention provisoire

Le deuxième suspect, un étudiant lui aussi âgé de 18 ans, a également été mis en examen pour "destruction par incendie" et placé en détention provisoire, annonce jeudi 16 juillet le parquet de Fontainebleau à Radio France. Il a été présenté à un juge mercredi soir. Il a admis "avoir accidentellement mis le feu en jetant sa cigarette" sur un autre lieu de départ de feu, selon la procureure. Cependant, les enquêteurs semblent retenir un caractère intentionnel dans son geste.

Le profil de ce deuxième suspect apparaît comme relativement surprenant. Gabriel A., 18 ans et étudiant en droit à Panthéon-Assas, est très engagé politiquement à l'échelle locale. Candidat aux municipales dans sa commune lors des dernières élections, il s'affiche "avec plusieurs personnalités politiques de Seine-et-Marne" et se présente comme "un nostalgique de l'UMP, fan de François Fillon", révèle RMC. Il est également un soutien de l'ex-Premier ministre Edouard Philippe pour la prochaine élection présidentielle de 2027. Lors de son interpellation, il était en possession d'un briquet et ses mains étaient couvertes de suie, précisent nos confrères. Le jeune homme affirme enfin selon BFMTV être "engagé en politique pour l'écologie".

Un troisième suspect âgé de 46 ans en garde à vue

Pour l'heure, il semble toujours que le départ de feu initial à Fontainebleau, le 12 juillet, puisse être accidentel. "Des gardes à vue se prolongent et conduisent à explorer la piste d'un incendie accidentel dans le cadre de travaux en bordure de l'autoroute A6", fait savoir mercredi soir le parquet. Néanmoins, "s'agissant de cet incendie, d'autres causes, notamment d'origine volontaire, sont toujours étudiées. Des présentations en justice pourraient intervenir" ce jeudi, a-t-il été précisé.

Il est notamment question d'un suspect âgé de 46 ans. Cet homme pourrait avoir sciemment provoqué un incendie. Il a été interpellé mardi soir alors qu'il se trouvait sur un parking de Fontainebleau pourtant interdit au public. De nombreux papiers journaux froissés ainsi qu'un briquet ont été retrouvés éparpillés dans sa voiture, rapporte Le Parisien. Cet habitant de Seine-et-Marne ne semblait pas connu des services de police. C'est un témoin qui a repéré sa présence et alerté les autorités compétentes.

Quant aux deux autres personnes placées en garde à vue mardi matin dans le cadre de l'incendie parti dimanche autour de l'autoroute A6, elles ont finalement été libérées mardi après-midi, faute "d'éléments à ce stade". Néanmoins, la procureure assurait hier que les investigations se poursuivaient.