Une affiche de Marine Le Pen attaquée en justice par Gabriel Attal, le RN répond en se moquant de lui

Le Rassemblement national de Marine Le Pen a été assigné en justice par le parti Renaissance de Gabriel Attal. Au cœur du conflit, l'affiche de campagne de la candidate RN à la présidentielle.

À peine son éligibilité recouvrée que Marine Le Pen a lancé sa campagne en vue de la présidentielle 2027. Et plutôt que de rester tributaire de ses déboires avec la justice, la cheffe de file du Rassemblement national a décidé de se les approprier. Ainsi, sur son affiche de campagne Marine Le Pen préfère jouer la carte de la "renaissance". Mais ce n'est visiblement pas du goût de tout le monde...

"Pour la France, la renaissance", argue l'affiche en question sur laquelle Marine Le Pen apparaît tout sourire, chemise blanche et pantalon noir, les bras grand ouverts telle Kate Winslet dans Titanic, avec en guise de proue trois drapeaux tricolores. La candidate s'affiche prête à mener sa barque jusqu'à s'emparer du navire amiral élyséen. Une image qui ravit sans aucun doute ses soutiens, mais l'expression utilisée a, sans surprise, suscité l'ire du parti Renaissance.

Pour la France, la Renaissance.



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"Parasitisme" et "contrefaçon de marque"

Comme révélé par RTL, le parti de Gabriel Attal a décidé d'assigner en justice le Rassemblement national de Marine Le Pen. Motifs avancés : "parasitisme" et "contrefaçon de marque". Le terme "renaissance" présent sur l'affiche est clairement pointé du doigt. "Notre identité 'Renaissance' qui désigne notre mouvement politique depuis 2019 ne peut être détournée dans le seul but de créer une confusion dans l'esprit des électeurs", estime le parti de Gabriel Attal, qui dénonce un détournement loin d'être "anodin". "Il vise manifestement à exploiter la notoriété de notre mouvement en s'appropriant un élément essentiel de son identité, à savoir son nom."

Et dans l'entourage de Gabriel Attal, également candidat à l'élection présidentielle de 2027, d'analyser auprès de RTL : "Marine Le Pen passe sa vie à dire qu'elle est avocate. Or, n'importe quel avocat aurait vu la difficulté", ce qui signifie que "soit, ils l'ont vu et c'est une remise en cause volontaire de la propriété privée. Soit, ils ne l'ont pas vu et on peut se poser de vraies questions sur leurs compétences, leur amateurisme et donc leur capacité à diriger le pays".

"Promis on ne lui fera pas de procès"

Dès le 7 juillet, Laurent Jacobelli, un des porte-parole de la campagne présidentielle de Marine Le Pen pour 2027, était questionné par BFMTV sur la similarité avec le parti fondé par Emmanuel Macron. "Il ne faut pas évoquer les mauvais souvenirs, la Renaissance c'est celle de la France, faire renaître l'instruction, la croissance, la paix civile, c'est ça que ça veut dire pour nous", défendait-il.

Ce mercredi, le RN s'est montré plus taquin alors que RTL l'interrogeait sur ce contentieux, dont l'audience a été fixée au 27 juillet prochain. "Quand monsieur Attal parlera de 'rassemblement', au moment où il se ralliera à la candidature d'Édouard Philippe, promis on ne lui fera pas de procès."