Canicule : 75 départements en alerte orange ce vendredi, la fin de la canicule arrive enfin !

Le pic de la canicule atteint jeudi se poursuit ce vendredi mais une baisse des températures s'amorce pour le week-end. 75 départements restent en vigilance orange canicule ce vendredi.

L'ESSENTIEL

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11:28 - Le jeudi 13 août parmi les journées les plus chaudes jamais enregistrées en France Selon Météo-France, la journée du 13 août 2026 s'est hissée au 8ᵉ rang des plus chaudes jamais enregistrées dans l'Hexagone, avec un indicateur thermique national atteignant 28,75 °C. Ce nouveau sommet illustre l'intensité de l'été en cours, les pics de chaleur de l'année 2026 occupant désormais plus de la moitié des dix journées les plus suffocantes de l'histoire météo du pays.

11:05 - Une nuit de grandes chaleurs La France a traversé une nuit particulièrement étouffante au cours de laquelle le mercure s'est maintenu à des niveaux exceptionnellement élevés. Les températures minimales ont ainsi atteint 25,3 °C à Nice, 25,6 °C à Bastia et 26,5 °C à Paris, la station météo de la tour Eiffel enregistrant même un sommet avec un pic nocturne abaissé à seulement 29,8 °C, selon le Dauphiné Libéré.

Voici la carte des vigilances de Météo-France. 75 départements sont en vigilance orange canicule ce vendredi 14 août.

10:32 - La ministre de l'Agriculture annonce un "prêt sécheresse" Invitée au micro de RMC ce vendredi 14 août, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé que le gouvernement étudiait la création d'un "prêt sécheresse" dans le cadre d'un plan d'urgence massif en faveur des exploitants touchés par la sécheresse. Bien que le montant global de ce dispositif ne soit pas encore arrêté, la ministre attend un état des lieux précis des pertes lors d'une réunion planifiée le 27 août avec les préfets, le bilan complet restant suspendu à la fin des récoltes en cours.

10:19 - Températures en baisse dans l'Ouest ce vendredi 14 août Après un jeudi 13 août marqué par des records de chaleur, le mercure amorce sa baisse ce vendredi dans l'Ouest de la France, selon les prévisions de Météo-France. Le littoral aquitain, la pointe bretonne ainsi que les côtes de la Manche connaîtront une nette accalmie, avec des températures oscillant désormais entre 26 et 30 °C.

09:57 - Attention à l'arrivée des orages Ce vendredi après-midi et en soirée, des orages ponctuellement forts doivent se développer au sud-est, avec un risque de fortes pluies, de ruissellements, d'inondations, de rafales et d'intense activité électrique, prévient Météo-France. Ce week-end, la dégradation orageuse touchera surtout le sud-ouest, le Massif central, le Centre-Est, la Bourgogne, Rhône-Alpes et le Nord-Est, avec localement de fortes pluies, de la grêle et des rafales.

09:50 - La journée de jeudi a été l'une des plus chaudes enregistrées en France Jeudi, l'Indicateur Thermique National, qui fait la moyenne des températures minimales et maximales relevées sur trente stations françaises, a atteint une valeur maximale de 28,8°C. Ce chiffre place la journée parmi les plus chaudes jamais mesurées dans le pays, derrière celles de juin dernier, record absolu, et d'août 2003.