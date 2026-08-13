Canicule : 80 départements en alerte jeudi, quand les températures vont-elles enfin baisser ?

La canicule se poursuit en cette fin de semaine en France avec un pic prévu ce jeudi et vendredi par Météo-France. Ce jeudi, les températures vont dépasser les 35 degrés dans de nombreux départements alors qu'une baisse est attendue ce week-end.

L'ESSENTIEL

Le pic de la canicule approche et ce jeudi 13 août s'annonce étouffant sur une large partie du territoire, selon Météo-France. L'agence prévoit une journée de jeudi "très chaude" avec des "températures maximales qui seront supérieures à 35 degrés" sur de très nombreux départements, à l'exception d'une fine bande côtière.

et ce jeudi 13 août s'annonce étouffant sur une large partie du territoire, selon Météo-France. L'agence prévoit une journée de jeudi "très chaude" avec des "températures maximales qui seront supérieures à 35 degrés" sur de très nombreux départements, à l'exception d'une fine bande côtière. La nuit a déjà été très chaude, Météo-France a relevé cette nuit à 5h plus de 27 degrés à Nice, 24,8 à Toulouse, 24 à Lon ou encore 22,4 à la station du Parc Monsouris à Paris.

80 départements ont été placés en vigilance orange canicule ce jeudi 13 août . Il s'agit de : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Côtes-d’Armor, le Doubs, la Drôme, le Finistère, le Gard, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, l'Oise, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.

. Il s'agit de : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Côtes-d’Armor, le Doubs, la Drôme, le Finistère, le Gard, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, l'Oise, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne. La baisse des températures est attendue ce week-end. Dans son bulletin matinale de jeudi, Météo-France annonce que les "températures caniculaires se décaleront progressivement un peu plus vers l'est", menant à "une baisse progressive des températures sur le nord-ouest du pays, surtout sensible et conséquente durant le week-end."

En direct

10:17 - Le Nord-Ouest sortira en premier de la canicule Alors que la vague de chaleur se décalera vers l'est vendredi, le Nord-Ouest amorcera le premier la sortie de la canicule. Selon Météo-France, cette rafraîchissement salvateur sera particulièrement conséquent au cours du week-end, offrant un répit durable à l'ensemble du territoire métropolitain. 10:11 - La ministre de l'Agriculture annonce la mise en place de "comités sécheresse" en soutien aux éleveurs Face aux lourdes pertes économiques qui frappent l'élevage français, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé ce jeudi 13 août sur RTL la mise en place de comités sécheresse dans chaque département et la tenue d'une réunion avec l'ensemble des préfets le 27 août prochain. Cette rencontre vise à établir un état des lieux rigoureux, territoire par territoire et filière par filière, afin de déployer des mesures de soutien ciblées pour protéger prioritairement les éleveurs touchés par la crise. Voici la carte des vigilances de Météo-France. 80 départements sont en vigilance orange canicule ce jeudi 13 août. 09:52 - Un indicateur thermique très proche du record de juin Ce jeudi, l’indicateur thermique national (ITN) est prévu autour de 29°C selon La Chaine Météo, qui précise que cela placerait la journée "parmi les plus chaudes de l’été". Ce serait toutefois en-dessous du pic exceptionnel de fin juin, lorsque l’ITN avait atteint près de 30°C. 09:28 - La nuit a été très chaude, voici les relevés de températures de Météo-France Météo-France a publié ce jeudi matin un relevé des températures effectué à 5h. Comme annoncé, la nuit a été très chaude. Météo-France a relevé 27,5 degrés à Nice mais aussi 24,5 degrés à Sète, plus de 24 degrés à Lons-le-Saunier, 24 à Lyon, 23,5 à Bourges ou Limoges 23.5, 23 à Rennes et 22,4 à Paris-Monsouris.

Les fortes chaleurs continuent d'être présentes dans le Sud-Est de la France. Et une remontée des températures est envisagée dès la semaine prochaine avec les 35 degrés sans doute dépassés dans la majeure partie de l'Hexagone le mercredi 12 août.