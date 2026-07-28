Canicule d'août 2026 : 20 départements en vigilance, une première hausse des températures avant un pic brûlant
Une 4ème canicule débute en France ce mardi 28 juillet. Les températures montent d'un cran et les vigilances sont réactivées.
- La 4ème canicule 2026 démarre en France ce mardi 28 juillet. De l'air subtropical remonte de nouveau sur la France et va faire exploser le mercure à partir de cet après-midi. Les températures sont en hausse avec de 30 à 33°C au nord de la Loire et de 33 à 36°C du sud-ouest au centre.
- Cette nouvelle vague de chaleur entraine le passage en vigilance jaune canicule de 20 départements dès ce mardi après-midi. L’Ain, l’Allier, la Côte-d’Or, le Doubs, la Gironde, le Jura, les Landes, la Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, Le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire de Belfort sont concernés. Cette vigilance sera étendue à une majeure partie du pays mercredi et pourrait même basculer en niveau d'alerte orange.
- Le pic de la canicule est attendu demain. La chaleur sera intense avec souvent plus de 35 degrés et la barre des 40 pourra être atteinte dans le sud-ouest et le centre. Il est attendu jusqu'à 36 à Rouen et Strasbourg, 38 à Paris, Bordeaux et Auxerre, 39 à Lyon et Limoges ou encore 40 à Toulouse. La nuit de mercredi à jeudi sera aussi particulièrement chaude avec entre 20 et 23°C sur une grande partir du territoire.
- La chaleur devrait ensuite se décaler vers l'est avec des pointes à 40 degrés du centre-est à l'Alsace, alors qu'à l'ouest, le mercure reculera. Une grosse incertitude persiste concernant la durée de la nouvelle canicule. La Chaîne Météo évoque un prolongement de cette nouvelle canicule pour le week-end du 1er et 2 août avec un niveau de températures très élevé jusqu'au 5-6 août.
11:05 - Les températures encore agréables ce matin
Les alertes météo seront déclenchées cet après-midi. Ce matin, les températures sont encore agréables. Au lever du jour, elles étaient comprises entre 12 et 17, sauf près de la Méditerranée avec entre 18 et 24. En milieu de matinée, elles se rapprochent progressivement des 25.
10:45 - Combien de temps va durer cette canicule ?
Les prévisions sur la durée de la canicule sont encore incertaines. Si le mercure va connaitre un pic ce mercredi, il pourrait rester sur un plateau haut pendant de nombreux jours. Météo-France annonce une semaine prochaine "encore bien chaude, notamment au sud et à l'est. Des passages orageux sont probables, mais les précipitations associées seront localisées". Un véritable décalage du dôme de chaleur vers l'est et l'Europe centrale est attendu. Le modèle européen ECMWF montre aussi des anomalies de températures, entre 3 et 6 degrés, se décalant légèrement vers l'est la semaine prochaine.
10:25 - Mercredi sera le pic et la journée la plus chaude de la semaine
Mercredi est annoncé comme "un pic de chaleur intense sur une large moitié ouest" par Météo-France. Les 35 degrés seront dépassés au nord et il pourra faire jusqu'à 40 dans le sud-ouest. Cela représentera une hausse rapide par rapport aux températures de ce mardi. "On attend 35 à 42°C, ce qui est 15°C au-dessus des normales. Ce mercredi sera la journée la plus chaude de la semaine", précise pour sa part La Chaine météo.
Si les fortes #chaleurs sont d'actualité ce mardi, les très fortes chaleurs seront généralisées ce mercredi avec une hausse rapide des températures. On attend 35 à 42C, ce qui est 15C au-dessus des normales. Ce mercredi sera la journée la plus chaude de la semaine. #canicule pic.twitter.com/qh5NcGD4tq— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 28, 2026
10:05 - Des vigilances jaunes activées à 12h
20 départements basculent en vigilance jaune canicule. A partir de 12 heures, la vigilance s'étend de l'Alsace à la vallée du Rhône. Deux départements du sud-ouest sont aussi touchés. "Températures en nette hausse sur le pays ce mardi", précise simplement Météo-France.
10:01 - Début de la canicule ce mardi
Ce mardi 28 juillet après-midi, Météo-France réactive les vigilances canicule. Les 30 degrés vont être dépassés presque partout. "Cet après-midi, les températures s'envolent une nouvelle fois avec 30 à 35 degrés, localement 36 la majeure partie du pays, 23 à 28 degrés près de la Manche", précise Météo-France. On attend jusqu'à 32 à Rennes, 33 à Paris, 34 à Nantes et Limoges, 36 à Bordeaux, Lyon et Toulouse. Les températures gagnent 5 à 7 degrés par rapport à hier.
27/07/26 - 23:39 - Le retour des nuits tropicales dès mercredi soir ?
Alors que mercredi au lever du jour La Chaîne Météo envisage d'ores et déjà par endroits des températures qui atteindront entre 18 et 22°C, le point principal caractérisant la nuit tropicale étant le fait que la température ne descend pas en dessous de 20°C, il semble que les prochaines nuits pourraient être tropicales dès la nuit de mardi à mercredi.
Une canicule touche la France cette semaine. Une incertitude demeure sur la durée de ce quatrième épisode, après trois précédents qui ont explosé les records.