Canicule d'août 2026 : 20 départements en vigilance, une première hausse des températures avant un pic brûlant

Une 4ème canicule débute en France ce mardi 28 juillet. Les températures montent d'un cran et les vigilances sont réactivées.

L'ESSENTIEL

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11:05 - Les températures encore agréables ce matin Les alertes météo seront déclenchées cet après-midi. Ce matin, les températures sont encore agréables. Au lever du jour, elles étaient comprises entre 12 et 17, sauf près de la Méditerranée avec entre 18 et 24. En milieu de matinée, elles se rapprochent progressivement des 25.

10:45 - Combien de temps va durer cette canicule ? Les prévisions sur la durée de la canicule sont encore incertaines. Si le mercure va connaitre un pic ce mercredi, il pourrait rester sur un plateau haut pendant de nombreux jours. Météo-France annonce une semaine prochaine "encore bien chaude, notamment au sud et à l'est. Des passages orageux sont probables, mais les précipitations associées seront localisées". Un véritable décalage du dôme de chaleur vers l'est et l'Europe centrale est attendu. Le modèle européen ECMWF montre aussi des anomalies de températures, entre 3 et 6 degrés, se décalant légèrement vers l'est la semaine prochaine.

Cette carte affiche les vigilances Météo France pour le lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance.

10:25 - Mercredi sera le pic et la journée la plus chaude de la semaine Mercredi est annoncé comme "un pic de chaleur intense sur une large moitié ouest" par Météo-France. Les 35 degrés seront dépassés au nord et il pourra faire jusqu'à 40 dans le sud-ouest. Cela représentera une hausse rapide par rapport aux températures de ce mardi. "On attend 35 à 42°C, ce qui est 15°C au-dessus des normales. Ce mercredi sera la journée la plus chaude de la semaine", précise pour sa part La Chaine météo. Si les fortes #chaleurs sont d'actualité ce mardi, les très fortes chaleurs seront généralisées ce mercredi avec une hausse rapide des températures. On attend 35 à 42C, ce qui est 15C au-dessus des normales. Ce mercredi sera la journée la plus chaude de la semaine. #canicule pic.twitter.com/qh5NcGD4tq — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 28, 2026

10:05 - Des vigilances jaunes activées à 12h 20 départements basculent en vigilance jaune canicule. A partir de 12 heures, la vigilance s'étend de l'Alsace à la vallée du Rhône. Deux départements du sud-ouest sont aussi touchés. "Températures en nette hausse sur le pays ce mardi", précise simplement Météo-France.



10:01 - Début de la canicule ce mardi Ce mardi 28 juillet après-midi, Météo-France réactive les vigilances canicule. Les 30 degrés vont être dépassés presque partout. "Cet après-midi, les températures s'envolent une nouvelle fois avec 30 à 35 degrés, localement 36 la majeure partie du pays, 23 à 28 degrés près de la Manche", précise Météo-France. On attend jusqu'à 32 à Rennes, 33 à Paris, 34 à Nantes et Limoges, 36 à Bordeaux, Lyon et Toulouse. Les températures gagnent 5 à 7 degrés par rapport à hier.