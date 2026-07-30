Canicule d'août 2026 : 21 départements en vigilance orange, la chaleur se décale

La 4ème canicule se décale vers l'est ce jeudi 30 juillet. La vague de chaleur va encore faire exploser les températures, jusqu'à 40 degrés, dans les départements en vigilance orange.

L'ESSENTIEL

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09:50 - D'autres vigilances activées Il n'y a pas que des vigilances canicule ce jeudi. Des rafales de vent sont attendues dans le nord-est : 8 départements sont donc en vigilance jaune vent. Il s'agit du Territoire de Belfort, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Haute-Marne et des Vosges. Des vigilances jaunes orages sont aussi activées de l'Alsace à la Gironde en passant par l'Ile-de-France. En matinée, ils pourront toucher des Charentes aux Pays de la Loire en passant par le bassin parisien puis l'après-midi de la Bourgogne et de la Champagne-Ardennes à la Lorraine.

09:10 - Une nuit encore très chaude Les températures nocturnes sont restées à un niveau élevé, peinant à descendre sous les 20 degrés. Il a même fait pas moins de 26 à Nice, 24 à Lyon et 23,8 à Clermont-Ferrand. Il a fait aussi autour de 22 à Paris.

Cette carte affiche les vigilances Météo France pour le lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance.

09:00 - Quelles températures ce jeudi ? Les fortes chaleurs concernent l'est ce jeudi. L'Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes sont particulièrement concernées avec enter 37 et 39 degrés. Des pointes à 40 sont possibles localement. Il fera notamment très chaud à Strasbourg (38), Colmar (37), Lyon (37) et Grenoble (37) seront parmi les villes les plus chaudes de France ce jeudi. "Elles sont comprises entre 35 et 38 sur une large partie est du pays avec localement 37 à 39 en plaine d'Alsace, sur la vallée du Rhône et l'arrière-pays méditerranéen. Sur le reste du pays, elles évoluent entre 29 et 34 degrés", précise Météo-France. Les températures baissent significativement à l'ouest avec l'air océanique, dix degrés seront perdus par endroit par rapport aux maximales de la veille.

08:50 - La vigilance jaune levée dans deux départements et étendue dans d'autres Les vigilances canicule évoluent ce jeudi 30 juillet. La Gironde et les Landes ne sont plus en vigilance et sont retournées en vert, comme tout l'ouest de la France. Les vigilances orange sont toutefois étendues vers le sud avec les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

29/07/26 - 23:35 - Un mois d'août plus chaud que celui de 2003 ? FIN DU DIRECT - Les tendances à long terme présagent un mois d'août dans la même vague que juin et juillet, à savoir très chaud. Mais les anomalies les plus fortes sont pour l'heure modélisées en Europe de l'Est. Dans l'Hexagone, les projections évoquent un écart de 1 à 2°C de plus par rapport aux normales 1991-2020. Pour l'heure, il ne s'agit toutefois que de prévisions à long terme et donc pas toujours très fiables. Mais comme le souligne Météo-Paris, s'il fera chaud, il n'est pas prévu que août 2026 batte le record de 2003 tant ce dernier était un OVNI climatique.