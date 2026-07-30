Canicule d'août 2026 : 21 départements en vigilance orange, la chaleur se décale
La 4ème canicule se décale vers l'est ce jeudi 30 juillet. La vague de chaleur va encore faire exploser les températures, jusqu'à 40 degrés, dans les départements en vigilance orange.
- La 4ème canicule 2026 se poursuit ce jeudi 30 juillet. Avec des records battus et jusqu'à 42 degrés mercredi, la chaleur se décale vers l'est suite à l'entrée d'air océanique à l'ouest. Alors que jusqu'à 10 degrés sont perdus dans le sud-ouest, 40 degrés sont encore possibles dans l'est. On attend 38 à Strasbourg, 37 à Belfort et Lyon et 36 à Metz. Les fortes chaleurs s'étendent jusqu'à la Corse.
- La nouvelle vague de chaleur en France entraîne ce jeudi le placement en vigilance orange canicule de nouveaux départements. À midi, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse rejoignent l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire, l'Isère, la Savoie, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, l'Ain, la Haute-Savoie, la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs et le Territoire de Belfort.
- Vendredi, seules les régions situées entre l'Alsace et la région Rhône-Alpes conservent de très fortes chaleurs avec 35 à 38°C. Des orages localement forts sont aussi attendus dans le centre-est. Une nouvelle poussée d'air chaud généralisée est ensuite attendue pour la journée de dimanche avec 30 à 37°C au nord de la Loire et 33 à 39°C dans le sud. Une grosse incertitude persiste concernant la durée de la nouvelle canicule. Le niveau de températures pourrait rester très élevé jusqu'au 5-6 août.
09:50 - D'autres vigilances activées
Il n'y a pas que des vigilances canicule ce jeudi. Des rafales de vent sont attendues dans le nord-est : 8 départements sont donc en vigilance jaune vent. Il s'agit du Territoire de Belfort, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Haute-Marne et des Vosges. Des vigilances jaunes orages sont aussi activées de l'Alsace à la Gironde en passant par l'Ile-de-France. En matinée, ils pourront toucher des Charentes aux Pays de la Loire en passant par le bassin parisien puis l'après-midi de la Bourgogne et de la Champagne-Ardennes à la Lorraine.
09:10 - Une nuit encore très chaude
Les températures nocturnes sont restées à un niveau élevé, peinant à descendre sous les 20 degrés. Il a même fait pas moins de 26 à Nice, 24 à Lyon et 23,8 à Clermont-Ferrand. Il a fait aussi autour de 22 à Paris.
09:00 - Quelles températures ce jeudi ?
Les fortes chaleurs concernent l'est ce jeudi. L'Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes sont particulièrement concernées avec enter 37 et 39 degrés. Des pointes à 40 sont possibles localement. Il fera notamment très chaud à Strasbourg (38), Colmar (37), Lyon (37) et Grenoble (37) seront parmi les villes les plus chaudes de France ce jeudi. "Elles sont comprises entre 35 et 38 sur une large partie est du pays avec localement 37 à 39 en plaine d'Alsace, sur la vallée du Rhône et l'arrière-pays méditerranéen. Sur le reste du pays, elles évoluent entre 29 et 34 degrés", précise Météo-France. Les températures baissent significativement à l'ouest avec l'air océanique, dix degrés seront perdus par endroit par rapport aux maximales de la veille.
08:50 - La vigilance jaune levée dans deux départements et étendue dans d'autres
Les vigilances canicule évoluent ce jeudi 30 juillet. La Gironde et les Landes ne sont plus en vigilance et sont retournées en vert, comme tout l'ouest de la France. Les vigilances orange sont toutefois étendues vers le sud avec les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.
29/07/26 - 23:35 - Un mois d'août plus chaud que celui de 2003 ?
FIN DU DIRECT - Les tendances à long terme présagent un mois d'août dans la même vague que juin et juillet, à savoir très chaud. Mais les anomalies les plus fortes sont pour l'heure modélisées en Europe de l'Est. Dans l'Hexagone, les projections évoquent un écart de 1 à 2°C de plus par rapport aux normales 1991-2020. Pour l'heure, il ne s'agit toutefois que de prévisions à long terme et donc pas toujours très fiables. Mais comme le souligne Météo-Paris, s'il fera chaud, il n'est pas prévu que août 2026 batte le record de 2003 tant ce dernier était un OVNI climatique.
29/07/26 - 22:36 - Ces départements qui vont basculer en alerte orange canicule jeudi
Dans son bulletin, Météo-France indique que sept départements doivent basculer en vigilance orange canicule jeudi midi. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var, du Vaucluse, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
Une canicule touche la France cette semaine. Une incertitude demeure sur la durée de ce quatrième épisode, après trois précédents qui ont explosé les records.