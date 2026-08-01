Canicule d'août 2026 : bientôt la fin de la 4eme vague de chaleur ? Les nouvelles prévisions

La 4eme canicule 2026 se poursuit, samedi 1er août. Les températures restent élevées dans le Sud-Est, plusieurs départements sont en vigilance orange. Toutes les infos sur cette canicule.

L'ESSENTIEL

La 4eme canicule 2026 est toujours présente, ce samedi 1er août. Le Sud-Est est principalement concerné par cette vague de chaleur. Les températures attendues dépassent la barre des 30°C, voire des 35°C dans les régions méditerranéennes, selon les prévisions de Météo-France. Dans le reste du pays, les températures oscillent entre 20 et 30°C.

20 départements sont en vigilance orange canicule ce samedi 1er août. La liste des départements concernés : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire, l'Isère, la Savoie, la Loire, le Rhône, l'Ain, la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, le Territoire de Belfort et le Gard.

On peut donc réellement parler de canicule d’août 2026. Et la chaleur risque de s’intensifier dans les prochains jours, dès dimanche. Le pic de cette canicule devrait se produire lundi. La vague de chaleur devrait se maintenir les jours suivants. Ce sera seulement en fin de semaine qu'une baisse plus marquée du mercure sera possible. La vague de chaleur devrait se prolonger au minimum jusqu'à jeudi.

En direct

15:10 - Jusqu'à 38°C dimanche dans le sud Les fortes chaleurs vont se poursuivre dans le Sud-Est de la France ce week-end. Selon les prévisions de Météo-France, le thermomètre peut aller jusqu'à 38°C en Occitanie et au niveau du pourtour méditerranéen. 20 départements en Vigilance orange Canicule. Dimanche, hausse des températures sur le pays



Lundi, zones les plus chaudes concentrées à l'est, du nord de l'Occitanie jusqu'à l'Île-de-France. Orages localement forts du sud-ouest aux frontières de lesthttps://t.co/g2u7xaUwd3 pic.twitter.com/96lnWrUj3i — Météo-France (@meteofrance) August 1, 2026 14:30 - À quoi faut-il s’attendre dans le nord de la France dimanche ? Un air plus chaud est attendu ce dimanche 2 août en France avec des températures plus élevées au nord. La barre des 30°C doit être dépassée dans cette partie du pays, sauf sur les côtes bretonnes et normandes. Mais on attend 33°C à Paris, à Strasbourg ou encore à Nantes, selon les prévisions de La Chaîne Météo. Cette carte affiche les vigilances Météo France pour le lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 13:30 - Va-t-il faire 40°C ce samedi ? Il fait particulièrement chaud dans le Sud-Est ce samedi 1er août. Cette partie du pays est d’ailleurs en vigilance orange canicule. Et le thermomètre pourrait même atteindre 40°C. La Chaîne Météo annonce que cette barre risque d’être atteinte localement en Provence. 12:39 - Le Gard passe en vigilance orange Comme annoncé par Météo-France, le Gard a basculé à la mi-journée en vigilance orange canicule. Au total, 20 départements sont concernés. 11:38 - Où va-t-il faire le plus chaud ce samedi ? Les températures sont particulièrement élevées dans le Sud-Est où la barre des 35°C risque d’être dépassée ce samedi, notamment du coté du Languedoc ou de la Corse. Selon La Chaîne Météo, le mercure va également atteindre ce niveau du côté de Perpignan. 11:10 - Plus de 30°C à Bastia à .. 7h du matin ! La chaleur est encore présente ce samedi 1er août. Avec cette canicule, le thermomètre dépassait déjà 30°C à 7h du matin du côté de Bastia, selon les informations de La Chaîne Météo. Les écarts entre les territoires sont impressionnants puisque dans le même temps, il faisait moins de 6°C dans l'Orne ou la Manche. Quel contraste à 7 h ce matin ! Il fait déjà 31 C à #Bastia, en Corse, sous une #chaleur étouffante. À linverse, lambiance est presque automnale en #Normandie pour cette première matinée daoût, avec des températures localement proches de 5 C. pic.twitter.com/SJgbbr7S10 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 1, 2026 10:30 - La liste des départements en vigilance orange Cette 4eme canicule 2026 touche particulièrement l'Est du pays. 19 départements sont actuellement en vigilance rouge canicule : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire, l'Isère, la Savoie, la Loire, le Rhône, l'Ain, , la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, le Territoire de Belfort. Le Gard complètera cette liste à partir de midi.

Une canicule touche la France cette semaine. Une incertitude demeure sur la durée de ce quatrième épisode, après trois précédents qui ont explosé les records.