Canicule d'août 2026 : des signaux chauds détectés et deux scénarios envisagés, les prévisions

Une canicule en août 2026 est crainte suite à des signaux chauds qui se dessinent. Les prévisions se précisent sur un potentiel quatrième épisode.

La canicule n'est plus d'actualité en France. Après trois épisodes en l'espace de deux mois, les prévisions du reste de l'été sont surveillées de près. La fin du mois de juillet devrait être épargnée. Si quelques journées chaudes sont possibles, surtout dans le sud, ainsi qu'une légère remontée d'air chaud entre vendredi et samedi, il ne devrait pas y avoir de mise en place de chaleur durable d'ici la fin du mois. Météo-France annonce même un "faible passage pluvieux sur une partie nord-est du pays" en tout début de semaine prochaine et une fin de semaine également plus humide au nord.

Une canicule en août 2026 est-elle par contre possible ? Des signaux chauds semblent se préciser avec une possible réinstallation des hautes pressions, favorisant une poussée chaude. Deux scénarios se dessinent, selon La Chaine météo. Le modèle américain GFS prévoit un temps chaud et durable avec le retour d'un dôme de chaleur sur la France. Cela pourrait donner lieu à une canicule en août. Le modèle européen CEP est plus modéré. La chaleur devrait bien remonter sur l'Hexagone, mais lors d'un épisode assez bref. L'air océanique reprendrait rapidement le dessus. Il s'agirait donc plutôt d'un pic de chaleur. Pour La Chaine météo, l'indicateur thermique national pourrait monter à 26 degrés dès le premier week-end d'août. Même si cela reste à confirmer, c'est un chiffre bien en dessous de ceux connus durant les dernières canicules.

Une canicule en août, mais pas généralisée ?

Le modèle ECMWF prévoit, pour sa part, une anomalie de températures un peu plus importante début août, notamment du nord-est au sud-ouest (3 à 6 degrés), mais sans être généralisée. Elle est de 1 à 3 degrés ailleurs. Pour la période du 3 au 16 août, "les températures devraient rester globalement supérieures aux normales de saison", indique simplement, de son côté, Météo-France.

Les dépressions atlantiques devront donc être surveillées de près pour savoir si elles parviennent à maintenir l'air océanique plus frais. Cela limiterait particulièrement la montée des températures au nord et à l'ouest. A contrario, si l'anticyclone se renforce et bloque cet air, alors le mercure pourrait de nouveau exploser. Il est donc encore trop tôt pour savoir si la France va connaitre une canicule généralisée en août, la fiabilité reste limitée à cette échéance.

"Les tendances des modèles météo, jour après jour, prévoient un retour des fortes chaleurs en France avant le 1ᵉʳ août. On ne sait pas encore si celles-ci seront durables, mais elles interviendront alors dans un climat bouillant avec des sols très secs et avec des températures de la mer en surface très élevées", a prévenu le météorologue Yann Amice auprès d'actu.fr. Les conditions sont, en effet, favorables à la montée rapide des températures. Les sols sont très secs et accumulent la chaleur. Ils peinent à absorber le peu d'eau qui tombe, empêchant la sécheresse de s'enrayer. La mer est aussi en surchauffe et ne rapporte donc plus de l'air frais. La France est donc actuellement un terrain propice à un climat bouillant et à des canicules à répétition.

Dernières mises à jour

10:20 - Les vigilances canicule levées, mais une crainte face à une possible canicule d'août Ce mercredi 22 juillet, les vigilances orange canicule sont enfin toutes levées. S'il fait toujours chaud, la baisse est amorcée dans le sud. Une nouvelle canicule nationale est écartée dans les jours à venir. La prochaine période de surveillance est celle de début août. 21/07/26 - 23:04 - Encore "trop tôt" pour se prononcer sur une nouvelle canicule Dans son bulletin établi ce mardi 21 juillet, La Chaîne Météo tire une conclusion et pas des moindres. Pour le moment, "il est trop tôt pour parler d'une nouvelle canicule certaine". Évoquant un "signal chaud" bien existant, elle pointe que sa fiabilité reste "limité à cette échéance". Patience est donc maître-mot pour le moment.

Une canicule en août est redoutée lors de cet été qui s'annonce globalement très chaud. Les météorologues surveillent la chaleur de près pour savoir si un quatrième épisode pourrait se dessiner ou non.