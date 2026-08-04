Canicule d'août 2026 : encore une journée difficile, mais la fin de la vague de chaleur n'est plus très loin
La canicule d'août 2026 commence à reculer. La chaleur est encore suffocante dans l'est et le temps est lourd, mais la fin approche.
- La canicule d'août 2026 commence à régresser ce mardi 4 août. Après une nuit tropicale, les fortes chaleurs touchent encore l'est, particulièrement dans le sud-est. Il est attendu 37 à Strasbourg et Montélimar, 36 à Metz et Lyon et 35 à Gap. Les températures maximales sont, a contrario, en baisse sur une large moitié ouest. Elles vont généralement monter entre 27 et 31 degrés.
- 16 départements sont placés en vigilance orange canicule ce mardi : l’Ain, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Doubs, la Drôme, le Gard, l’Isère, le Jura, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var, le Vaucluse et le Territoire de Belfort. Ce soir, la vigilance sera abaissée au niveau jaune pour le Jura, le Doubs et le territoire de Belfort.
- La fin de la canicule approche. Ce recul de la chaleur par l'ouest devrait progressivement atteindre une grande partie du pays, même si la chaleur résistera toujours autant dans le sud-est, avec encore plus de 35°C possibles dans l'arrière-pays méditerranéen. Jeudi et vendredi seront deux journées de véritable répit généralisé avant une possible remontée des températures durant le week-end, mais sans pic brutal.
09:07 - Une nuit encore très chaude
Après le pic de chaleur hier, la nuit a été tropicale. "A 5h, on relève des températures supérieures à 20°C sur une grande partie du pays. Sur un grand quart sud-est, dans les départements en vigilance orange, il fait souvent entre 22 et 26°C", précise Météo-France. A Paris, il faisait aussi pas moins de 23°C.
09:05 - Les vigilances orange diminuent
Lundi, 20 départements étaient en vigilance orange puis 18 en soirée. Ce mardi matin, la Saône-et-Loire et la Loire ont aussi vu leur niveau de vigilance redescendre en jaune dès 6 heures. Les départements en vigilance orange devraient être au nombre de 16 jusqu'à 22 heures : le Jura, le Doubs et le territoire de Belfort vont aussi faire une redescente en jaune. Mercredi matin, ce sera au tour de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie selon Météo-France.
Après un pic lundi, la canicule commence à faiblir en France. Les températures pourraient devenir bien plus respirables sur une grande partie du pays.