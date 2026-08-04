Canicule d'août 2026 : encore une journée difficile, mais la fin de la vague de chaleur n'est plus très loin

La canicule d'août 2026 commence à reculer. La chaleur est encore suffocante dans l'est et le temps est lourd, mais la fin approche.

L'ESSENTIEL

La canicule d'août 2026 commence à régresser ce mardi 4 août. Après une nuit tropicale, les fortes chaleurs touchent encore l'est, particulièrement dans le sud-est. Il est attendu 37 à Strasbourg et Montélimar, 36 à Metz et Lyon et 35 à Gap. Les températures maximales sont, a contrario, en baisse sur une large moitié ouest. Elles vont généralement monter entre 27 et 31 degrés.

commence à régresser ce mardi 4 août. Après une nuit tropicale, les fortes chaleurs touchent encore l'est, particulièrement dans le sud-est. Il est attendu 37 à Strasbourg et Montélimar, 36 à Metz et Lyon et 35 à Gap. Les températures maximales sont, a contrario, en baisse sur une large moitié ouest. Elles vont généralement monter entre 27 et 31 degrés. 16 départements sont placés en vigilance orange canicule ce mardi : l’Ain, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Doubs, la Drôme, le Gard, l’Isère, le Jura, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var, le Vaucluse et le Territoire de Belfort. Ce soir, la vigilance sera abaissée au niveau jaune pour le Jura, le Doubs et le territoire de Belfort.

canicule ce mardi : l’Ain, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Doubs, la Drôme, le Gard, l’Isère, le Jura, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var, le Vaucluse et le Territoire de Belfort. Ce soir, la vigilance sera abaissée au niveau jaune pour le Jura, le Doubs et le territoire de Belfort. La fin de la canicule approche. Ce recul de la chaleur par l'ouest devrait progressivement atteindre une grande partie du pays, même si la chaleur résistera toujours autant dans le sud-est, avec encore plus de 35°C possibles dans l'arrière-pays méditerranéen. Jeudi et vendredi seront deux journées de véritable répit généralisé avant une possible remontée des températures durant le week-end, mais sans pic brutal.

En direct

09:07 - Une nuit encore très chaude Après le pic de chaleur hier, la nuit a été tropicale. "A 5h, on relève des températures supérieures à 20°C sur une grande partie du pays. Sur un grand quart sud-est, dans les départements en vigilance orange, il fait souvent entre 22 et 26°C", précise Météo-France. A Paris, il faisait aussi pas moins de 23°C. 09:05 - Les vigilances orange diminuent Lundi, 20 départements étaient en vigilance orange puis 18 en soirée. Ce mardi matin, la Saône-et-Loire et la Loire ont aussi vu leur niveau de vigilance redescendre en jaune dès 6 heures. Les départements en vigilance orange devraient être au nombre de 16 jusqu'à 22 heures : le Jura, le Doubs et le territoire de Belfort vont aussi faire une redescente en jaune. Mercredi matin, ce sera au tour de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie selon Météo-France.

Après un pic lundi, la canicule commence à faiblir en France. Les températures pourraient devenir bien plus respirables sur une grande partie du pays.