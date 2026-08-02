Canicule d'août 2026 : le pic de chaleur atteint lundi ? Les prévisions pour le début de semaine

La France n'en a pas fini avec la canicule. Les températures restent élevées dans le Sud-Est, où de nombreux départements sont en vigilance orange canicule. Le point sur cette canicule d'août 2026.

L'ESSENTIEL

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16:40 - Canicule d'août 2026 : des fortes chaleurs temporaires dans le nord ? Les températures élevées vont-elles perdurer dans le nord ? Pour Météo-France, la réponse est non. Pour cette journée de lundi, "les températures s'accentueront nettement mais temporairement sur un grand quart Nord-Est avec des valeurs autour de 35 à 37 degrés engendrant un pic de chaleur sur l'Île-de-France et les Hauts-de-France pour cette journée de lundi". Selon Météo-France, les températures devraient baisser demain après-midi dans le sud-ouest à cause de la dégradation orageuse alors que dans le sud-est, les fortes chaleurs devraient perdurer pendant plusieurs jours.

16:15 - À quoi faut-il s'attendre cette nuit ? Une nuit de dimanche à lundi avec des températures ? Météo-France fait le point. La nuit prochaine "sera plus chaude à l'échelle du territoire que la précédente, avec des températures minimales comprises entre 16 et 22 degrés sur les trois quarts du pays, et entre 20 et 25 degrés sur le pourtour méditerranéen". La nuit de dimanche à lundi sera plus chaude à l'échelle du territoire que la nuit précédente, avec des températures minimale comprises entre 16 et 22 degrés sur les trois quarts du pays, et entre 20 et 25 degrés sur le pourtour méditerranéen.

Cette carte affiche les vigilances Météo France pour le lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance.

15:53 - Encore des départements en alerte lundi ? Selon franceinfo, Météo-France prévoit que la vigilance orange canicule va durer au moins toute la journée de lundi alors que 20 départements sont actuellement en alerte. L'organisme de météorologie parle de températures "orientées à la baisse" pour mardi mais qui devraient rester "élevées notamment sur la moitié est du pays".

15:40 - Quand aura lieu la fin de la canicule d'août 2026 ? La durée de la canicule d'août 2026 interroge alors qu'un pic de chaleur est attendu ce lundi. Les températures devraient rester élevées tout au long de la semaine dans le sud-est, mais être plus agréables dans le nord et dans l'ouest à partir de mercredi. La Chaîne Météo parle d'un indicateur thermique national à 21,8% pour vendredi, le plus bas de la semaine.

15:15 - Plus de 35°C à Paris demain Cette canicule d'août 2026 provoque une remontée importante des températures dans le nord de la France, notamment à Paris. Alors que le mercure est autour des 30°C dans la région parisienne, il va s'élever lundi. Selon les prévisions de La Chaîne Météo, la maximale sera de 37°C pour les Parisiens demain.

14:24 - Un indicateur thermique national à 27°C ce lundi La journée de lundi s'annonce particulièrement chaude en France. L'indicateur thermique national pourrait grimper à 27,2°C, selon les prévisions de La Chaîne Météo. Il devrait cependant baisser mardi et se maintenir aux alentours de 26°C dans le reste de la semaine.

12:56 - Pourquoi le pic de chaleur pourrait-il avoir lieu lundi ? Les fortes chaleurs sont toujours présentes, dimanche 2 août, dans la partie Est du pays, notamment dans le sud. Mais elles devraient toucher une grande partie du pays du lundi. "Les températures atteindront souvent 35°C", indique La Chaîne Météo. Et la région parisienne ne devrait pas y échapper.

11:10 - Quelles températures dans le sud de la France pour cet après-midi ? Le mercure va grimper dans le sud de la France, où la barre des 35°C va être franchie à plusieurs endroits, selon les prévisions de Météo-France. Du côté des maximales, on attend 38°C à Montélimar, 37°C à Toulouse, 36°C à Bordeaux ou encore 35°C à Bordeaux.