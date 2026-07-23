Canicule d'août 2026 : les signaux se renforcent, la chaleur pourrait revenir plus vite que prévu

Une nouvelle canicule en août 2026 est possible. Un scénario chaud semble finalement se dessiner dès la semaine prochaine.

La canicule ne touche plus la France et les fortes chaleurs se cantonnent au sud du pays, notamment près de la Méditerranée et dans le sud-ouest. Le temps s'annonce changeant dans les prochains jours avec un week-end marqué par les orages et une baisse des températures puis une nouvelle poussée d'air chaud entre mardi et jeudi prochains. Selon La Chaine météo, la chaleur remonterait d'Espagne et pourrait faire grimper le mercure par le sud et l'ouest. Les 35 degrés pourraient être dépassés du sud-ouest au centre. Ailleurs, il ferait plus de 30 degrés. Il est un peu tôt pour parler de canicule. L'indicateur thermique national pourrait monter vers les 26 degrés et être au-dessus de 23 degrés pendant plusieurs jours, soit les critères d'une vague de chaleur. Même si cela reste à confirmer, les températures pourraient monter plus de 10 degrés au-dessus des normales du sud-ouest au nord-est. Selon Météo-France, les températures seraient de plus en plus élevées jusqu'à la fin du mois. La chaleur pourrait donc revenir plus vite que prévu.

Une canicule en août 2026 est-elle aussi possible ? Des signaux chauds semblent se préciser avec une possible réinstallation des hautes pressions, favorisant une poussée chaude. Deux scénarios sont possibles, selon La Chaine météo. Le modèle américain GFS prévoit un temps chaud et durable avec le retour d'un dôme de chaleur sur la France. Cela pourrait donner lieu à une canicule en août. Le modèle européen CEP est plus modéré. La chaleur devrait bien remonter sur l'Hexagone, mais lors d'un épisode assez bref. L'air océanique reprendrait rapidement le dessus. Il s'agirait donc plutôt d'un pic de chaleur.

Une canicule en août reste probable

Le modèle ECMWF a revu à la hausse l'anomalie de températures pour les deux prochaines semaines : pour une grande partie du pays, elle sera entre 3 à 6 degrés. Le nord-ouest serait en marge. Pour la période du 3 au 16 août, "les températures devraient rester globalement supérieures aux normales de saison", indique simplement, de son côté, Météo-France. Cyrille Duchesne, météorologue pour La Chaine météo, a confirmé auprès de Linternaute.com que le mois d'août s'annonce chaud avec en moyenne +1,7 degrés au-dessus des normales de saison. "On pourrait avoir plutôt des pics de chaleur, mais pour le moment, il ne semble pas y avoir d'épisode durable de canicule sur toute la France, comme on a connu ces deux derniers mois", a-t-il expliqué le lundi 20 août. Ces prévisions restent évidemment à préciser au vu du délai.

Les dépressions atlantiques devront donc être surveillées de près pour savoir si elles parviennent à maintenir l'air océanique plus frais. Cela limiterait particulièrement la montée des températures au nord et à l'ouest. A contrario, si l'anticyclone se renforce et bloque cet air, alors le mercure pourrait de nouveau exploser. Il est donc encore trop tôt pour savoir si la France va connaitre une canicule généralisée en août, la fiabilité reste limitée à cette échéance.

Les conditions sont cependant favorables à la montée rapide des températures. Les sols sont très secs et accumulent la chaleur. Ils peinent à absorber le peu d'eau qui tombe, empêchant la sécheresse de s'enrayer. La mer est aussi en surchauffe et ne rapporte donc plus de l'air frais. La France est donc actuellement un terrain propice à un climat bouillant et à des canicules à répétition.

Dernières mises à jour

11:00 - Un dôme de chaleur redouté début août A l'approche du mois d'août, le retour d'un dôme de chaleur est appréhendé. Selon Guillaume Séchet, météorologue, il pourrait de nouveau engloutir une large partie de l'Europe, dont la France. Il ferait face à une anomalie froide près de l'Islande. Lété 2026 tourne en boucle : début août, le dôme de chaleur pourrait de nouveau engloutir une large partie de lEurope, tandis quune puissante anomalie froide se creuserait près de lIslande. Deux extrêmes probablement liés, dans une mécanique devenue implacable. pic.twitter.com/cQmMqem1d1 — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 22, 2026 10:15 - Un scénario chaud confirmé Météo-France confirme un renforcement anticyclonique pour la semaine prochaine. Les températures pourraient monter "de 3 à 6 °C au-dessus des normales de saison", explique Météo France. "On est bien loin de pouvoir baliser et il est trop tôt pour annoncer vague de chaleur et canicule. En revanche, on peut dire qu’on va à nouveau vers un scénario chaud", a expliqué à Ouest-France Sébastien Léas. Il est très difficile de prévoir une canicule. 09:45 - Quels niveaux de chaleur la semaine prochaine ? Les températures pourraient bondir en quelques jours la semaine prochaine. Les 35 degrés pourraient être rapidement dépassés en milieu de semaine. Jeudi 30 juillet, La Chaine météo envisage 34 degrés à Paris et Strasbourg, 36 Orléans ou encore 38 à Toulouse. La côte atlantique serait, pour sa part, épargnée. Cela représente des anomalies de températures maximales jusqu'à plus de 10 degrés, notamment dans le centre-ouest. Une nouvelle période de fortes chaleurs se confirme la semaine prochaine, avec un risque de nouvelle #canicule, notamment du sud-ouest jusqu'au nord-est en passant par les régions centrales. Nous serons plus de 10C au-dessus des normales. pic.twitter.com/vSHKcT0jFm — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 23, 2026 LIRE PLUS

Une canicule en août est redoutée lors de cet été qui s'annonce globalement très chaud. Les météorologues surveillent la chaleur de près pour savoir si un quatrième épisode pourrait se dessiner ou non.