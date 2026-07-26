Canicule d'août 2026 : quand va débuter cette 4eme vague de chaleur ? Les prévisions

La France se prépare à l'arrivée d'une 4eme canicule. Cette nouvelle vague de chaleur commence dans les prochains jours, les températures risquent d'être particulièrement élevées jusqu'à début août. Alors, à quoi faut-il s'attendre ?

Déjà une 4eme canicule en 2026. Une nouvelle vague de chaleur va faire son arrivée avant le début du mois d’août en France. Alors qu’elle était attendue pour le mois prochain, cette prochaine canicule débute dans les prochains jours. Une hausse importante des températures va avoir lieu en milieu de semaine prochaine, selon les prévisions de La Chaîne Météo.

La faute au retour de l'anticyclone qui fera face à une dépression atlantique. Entre les deux, un flux de sud à sud-ouest va créer l'effet d'une pompe à chaleur au-dessus de la France. La France a déjà connu trois épisodes depuis la fin du printemps, de nombreux records ont été battus au cours de cette année 2026. Alors, que sait-on de cette prochaine canicule ?

Une 4eme canicule dès la fin juillet

Cette 4eme canicule 2026 doit débuter à partir du mardi 28 juillet. Selon La Chaîne Météo, les températures vont dépasser les 35°C dans une partie du sud du pays. Le cap des 30°C doit aussi être franchi dans le centre du pays. L’Hexagone risque de connaître de nouvelles nuits tropicales. Les températures vont encore monter d’un cran lors de la journée de mercredi.

"Cette quatrième canicule à partir du mercredi 29 juillet 2026 est actée, ce n’est plus le sujet, mais c’est l’intensité de celle-ci et sa durée qui inquiètent", précise également le météorologue Yann Amice pour actu.fr. "La vigilance orange est très probable, notamment avec la hausse des températures de nuit", a avancé Damien Griffaut, prévisionniste à Météo-France, auprès du Monde. La canicule devrait gagner la majeure partie du pays avec plus de 35°C attendus au nord, et même 40°C dans le sud-ouest ainsi que dans le centre de la France.

Mais les côtes de la Manche et les régions méditerranéennes resteraient à l'écart. "Les températures devraient rester élevées tout le reste de la semaine", précise Météo-France. Jeudi et vendredi s'annonceraient comme les deux journées les plus chaudes de cette nouvelle canicule.

La prochaine canicule durera jusqu'en août

Si le retour de la chaleur est assuré, une grosse incertitude persiste donc concernant la durée de la nouvelle canicule, la quatrième de l'été 2026. Mais on pourra bien parler d'une canicule d'août puisqu'elle devrait se poursuivre au début du mois prochain. La Chaîne Météo évoque un prolongement de cette nouvelle canicule pour le week-end du 1er et 2 août.

Certains scénarios prévoient une dégradation orageuse pouvant repousser progressivement l’air le plus chaud vers l'Europe centrale dès le premier week-end d'août. D'autres scénarios envisagent de prolonger les très fortes chaleurs le week-end prochain avec une dépression orageuse qui resterait bloquée au large sur l'Atlantique. La transition orageuse pourrait aussi être de courte durée avant une nouvelle remontée des températures. Une anomalie chaude semble toutefois se dessiner pour la semaine du 3 août. "Plusieurs scénarios météo envisageant encore des températures à un niveau très élevé jusqu'au 5-6 août", indique La Chaîne météo.

Le modèle ECMWF le confirme avec une anomalie de températures hautes pour les deux prochaines semaines : pour une grande partie du pays, elle sera entre 3 à 6 degrés. Des anomalies encore plus importantes pourraient toucher le centre-est sur cette période. Le nord-ouest serait en marge. Pour la période du 3 au 9 août, "le temps est généralement estival : sec, chaud et lumineux. Les températures sont sensiblement supérieures aux valeurs moyennes d'un début août, en particulier sur le sud et l'est du pays", indique Météo-France.

Cette nouvelle canicule "pourrait être du même ordre que la dernière canicule en date mais un cran au-dessous de celle de juin 2026", prévient La Chaine météo. Les conditions sont, en effet, très favorables à la montée rapide des températures. Les sols sont très secs et accumulent la chaleur. Ils peinent à absorber le peu d'eau qui tombe, empêchant la sécheresse de s'enrayer. La mer est aussi en surchauffe et ne rapporte donc plus de l'air frais. La France est donc actuellement un terrain propice à un climat bouillant et à des canicules à répétition.

Dernières mises à jour

09:55 - Quand va débuter cette 4eme canicule ? Le mercure va de nouveau grimper en France, occasionnant l'arrivée d'une toute nouvelle canicule en France, la 4eme depuis le début de l'année. Les températures devraient bondir dans un premier temps mardi avant l'arrivée de très fortes chaleurs prévues pour mercredi sur une partie de la France.

Une canicule est redoutée dans les prochains jours. Les météorologues surveillent la chaleur de près lors de cet été très chaud afin de savoir si un quatrième épisode se confirme ou non.