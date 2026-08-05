Canicule d'août 2026 : un répit se dessine, mais une nouvelle poussée d'air chaud déjà annoncée

La canicule d'août 2026 continue de régresser ce mercredi 5 août. Les températures sont bien plus agréables, sauf dans le sud-est, mais elles pourraient remonter dans seulement quelques jours.

L'ESSENTIEL

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16:30 - Deux nouvelles vigilances oranges levées demain Des vigilances oranges seront levées demain : le Rhône et l'Isère rétrograde en niveau jaune demain à 6 heures. Il restera donc 8 départements en vigilance orange et où les chaleurs seront encore particulièrement hautes. "Les très fortes chaleurs devraient continuer de régresser vers le sud-est et ne plus concerner que les régions méditerranéennes où jeudi les températures seront voisines des température de ce mercredi", précise Météo-France.

15:30 - Quelles températures dans l'eau ? Avec une telle accumulation de chaleur, les températures de la mer sont très élevées. En Méditerranée, elles montent, selon les endroits, de 26 à 29°C. En Manche et en Atlantique, elles sont plus agréables, mais tout de même élevées : 20 à 22°C, voire 24 en Aquitaine.

Cette carte affiche les vigilances Météo France pour le lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance.

14:20 - Un risque de canicule à 70% pour la semaine prochaine Une nette remontée des températures est attendue pour la semaine prochaine. "Une intensification de la chaleur pourrait à nouveau se produire mardi", prévoit Météo-France. La Chaine météo assure de son côté qu''"une nouvelle période très chaude se dessine déjà la semaine prochaine à l'échelle nationale, avec un réel risque de canicule estimé à 70% à l'heure actuelle". Cet été chaud semble sans fin.

13:10 - Déjà plus de 35 degrés dans le sud-est à la mi journée Les fortes chaleurs persistent dans le sud-est avec déjà plus de 35 degrés à la mi-journée. 36,8°C à Cuges-les-Pins (13), 36,2°C aux Mayons (83), 36°C à Générargues (30) et 35,6°C à Cuers (83) ont été relevés.

11:50 - La journée la moins chaude de la semaine jeudi Ce jeudi 6 août, on va respirer sur les trois quarts du pays. Les températures seront de saison, hormis dans le sud-est. Dans le sud-est, des pointes sont possibles à 38 degrés alors que sur une grande partie du pays les 30 degrés ne sont plus dépassés. La Chaine météo parle de "la journée la moins chaude de la semaine". De belles éclaircies concerneront, en plus, une grande partie du pays.

10:45 - Des températures élevées du 11 au 14 août ? La semaine prochaine pourrait être chaude. "Cette semaine s'annonce encore chaude, au-dessus des normales de saison, sur l'ensemble du pays. Le temps devrait rester globalement plutôt sec avec parfois de l'instabilité sur le relief", prévient Météo-France. La Chaine météo prévoit un indicateur thermique national qui pourrait monter jusqu'à dépasser les 25 degrés le mercredi 12. Les températures resteraient entre 30 et 35 degrés avec jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales de saison. "Une nouvelle canicule à l'échelle nationale semble possible la semaine prochaine, avec une forte hausse des températures. La période sensible s'étendrait notamment du 11 au 14 août", précise La Chaine météo.

10:20 - Une nouvelle poussée d'air chaude déjà annoncée Après un répit de 48 heures, une nouvelle hausse des températures se profile à partir de samedi. Une remontée rapide d'air chaud en provenant de la péninsule ibérique et d'Afrique du Nord sera véhiculée par un flux de sud à sud-ouest. Les températures remonteront de 30 à 35°C sur une grande partie du pays, avec plus de 35 dans le sud. Ces chaleurs pourraient se maintenir en début de semaine prochaine. "À moyen terme, les modèles convergent vers la poursuite d'un temps majoritairement chaud et sec, notamment pour la semaine prochaine. Néanmoins, l'intensité exacte de la chaleur sur le pays reste à préciser, même si plusieurs scénarios envisagent la mise en place d'une cinquième vague de chaleur", précise La Chaine météo. Vers une hausse des températures : après un répit temporaire au nord, les fortes #chaleurs seront à nouveau généralisées dès samedi au nord comme au sud. Les très fortes chaleurs sont d'ailleurs durables au sud-est, la #canicule continue sur le pourtour méditerranéen. pic.twitter.com/dFmbMiZ0AP — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 4, 2026

09:50 - Un répit se met en place Jusqu'à vendredi, les très fortes chaleurs vont régresser vers le sud-est et ne plus concerner que les régions méditerranéennes. Ailleurs, un véritable répit se met en place avec des températures qui rejoignent progressivement les normales de saison, surtout au nord et à l'ouest. Cet air plus océanique va permettre une véritable respiration. L'indicateur thermique national pourrait descendre autour de 22,5°C, soit à peine 1 degré au-dessus de la normale.

09:30 - Quelles températures cet après-midi ? Il va faire encore chaud dans l'est ce mercredi, mais de façon plus modérée que la veille. " Les maximales atteignent 32 à 34 degrés sur une petite moitié est du pays, jusqu'à 35 à 38 degrés sur les régions méditerranéennes. Elles ne dépassent plus les 30 degrés sur une grande moitié ouest", précise Météo-France. Il fera jusqu'à 32°C à Strasbourg, 33 à Lyon, 35 à Perpignan et 36 à Montpellier. Sur la côte ouest, on attend 29 à Bordeaux, 26 à Nantes et 22 à Brest. La capitale montera à 29°C.

09:12 - Des températures minimales encore élevées dans l'est La nuit a encore été douce entre l'Alsace et le sud-est. A 5h30, les températures étaient supérieures à 20°C et de la moyenne vallée du Rhône au littoral méditerranéen, c'était plus souvent entre 22 à 26°C.